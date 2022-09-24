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Момент сегодняшнего сбития российских Су-25 и Су-30. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети показали видео момента сбития украинскими воинами российских Су-25 и Су-30 сегодня днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы спецопераций сбили два вражеских штурмовика Су-25, - соцсети. ВИДЕО

"Первый разбился, а второй с горящим двигателем смог маневрировать", - говорится в описании видео.
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Топ комментарии
+43
Дякую ЗСУ за оцю таку красу.
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24.09.2022 18:25
+39
Повреждена форсажная камера снизу, топливный насос двигателя, который сверху него, гонит топливо в горящую форсажную камеру... Замечательная гравицапа получилась.
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24.09.2022 18:33
+22
І горить і летить )))
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24.09.2022 18:24
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24.09.2022 18:23 Ответить
Знищення Су-30, це прекрасно! 💙💛

Слава Українським Воїнам!
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24.09.2022 19:16 Ответить
І горить і летить )))
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24.09.2022 18:24 Ответить
Повреждена форсажная камера снизу, топливный насос двигателя, который сверху него, гонит топливо в горящую форсажную камеру... Замечательная гравицапа получилась.
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24.09.2022 18:33 Ответить
Так это критично или как? может ли долететь до базы на ремонт или при таком раскладе плюхнется скоро?
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24.09.2022 19:20 Ответить
может только на белгород @бнутся...!
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24.09.2022 19:36 Ответить
это ты все по этому мутному видео определил? круто
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25.09.2022 00:12 Ответить
Дякую ЗСУ за оцю таку красу.
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24.09.2022 18:25 Ответить
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.09.2022 18:25 Ответить
це причина зомбування слов'янства, так само як наші 73%...

Підтримуйте не вбивство* а протести та заколот проти "Озера"...

_____
* - тому що ми, захисники, також вмираємо навіть якщо 1 к 10, а їх можуть 25 млн пригнати до нас)
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24.09.2022 19:03 Ответить
це пишу для внутрішньої аудиторії... а на кацапських форумах я пощу це:

Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын жириновского солдат,
А дочь лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут, Две дочки путина в атаку,
И нажимая на курки, Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку, А в нем медведева сынок,
И дочь отважного шойгу, Его достав несёт в медблок.
зюганов внук, зюганов сын, Наследник матвиенко вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю ковальчуки,
И ротенберги с ними рядом,
И рвется миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится? Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится...

може хоть якась сотня-друга "прозріє"....робіть також репости!
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25.09.2022 00:21 Ответить
Руссише фанер капут.
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24.09.2022 18:25 Ответить
45 лямів баксів ...пенсіонери рифи шо с інтерфейсом ?
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24.09.2022 18:28 Ответить
Це українські супергерої...
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24.09.2022 18:28 Ответить
гарний вихлоп - перейшов на гіперзвук анало говнет

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24.09.2022 18:29 Ответить
файно, дядько, летить.
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24.09.2022 18:32 Ответить
все видео кончаюца на самом интересном. Совпадение?
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24.09.2022 18:32 Ответить
Не о таком форсаже мечтал кацапский пилот, ссошники просто красавцы
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24.09.2022 18:32 Ответить
красиво пошел....., видать к дождю......
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24.09.2022 18:33 Ответить
опять летают,страх потеряли.
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24.09.2022 18:59 Ответить
Не сядет.Планеру жопа,а летун катапультируется.
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24.09.2022 18:59 Ответить
Krasivo padajet.Odnim vystrelom dva zaica
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24.09.2022 19:02 Ответить
МАРШ РАСЕЙСКИХ АВИАТОРОВ!
(музыка немецкая, песня штурмовиков СА Рема, спизж..на поцами Хайтом и Германом у фашистов)

Мы рождены, чтоб сдохнуть быдлом,
Преодолеть пространство и простор,
Нам Прутин дал приказ и мы дебилы,
Летим к чертям, а в жопе пламенный мотор.

Припев:

Все ниже и ниже и ниже
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом аналоговнете дышит...
Ну просто перегаром смердит..
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24.09.2022 19:11 Ответить
марш авиаторов Германии
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25.09.2022 19:54 Ответить
Ну, а я про что?
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25.09.2022 20:24 Ответить
Первым делом мы собьём их самолёты,
- Ну, а девушек? - А девушек - потом...
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24.09.2022 19:22 Ответить
Краще б до відео давали коментар, а не дебільну музику. Але це моя приватна думка, з якою я не згідний.
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24.09.2022 19:22 Ответить
горишь бубновый 🔥🔥🔥👎👎👎
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24.09.2022 19:29 Ответить
Цікаво чи завалили хоча б один з Польського Перуна https://www.youtube.com/watch?v=LynIGiIGs1I
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24.09.2022 19:50 Ответить
А це та сама "Ігла" - просто поляками модернізована!
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24.09.2022 20:11 Ответить
На одном движке он продолжал спокойно лететь.
Может, ещё и подачу топлива потом отключил.
Самое интересное не показали.
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24.09.2022 20:08 Ответить
Летів бомбити місто су,
Та зустрівся з ВСУ.
Догорає десь там в глині.
Нєх..й шастать в Україні!
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24.09.2022 21:35 Ответить
Дві качечки підгоріли 👏
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24.09.2022 22:14 Ответить
Я лечу на быстром Су, но отчего же я так ссу ?
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24.09.2022 23:00 Ответить
ГЛАВНОЕ КТО ИХ ПОСТРОИЛ !!!
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25.09.2022 04:01 Ответить
пукан підгорає у сцаного латєногого пЄлота ?
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25.09.2022 20:36 Ответить
 
 