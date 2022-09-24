Момент сегодняшнего сбития российских Су-25 и Су-30. ВИДЕО

В сети показали видео момента сбития украинскими воинами российских Су-25 и Су-30 сегодня днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Первый разбился, а второй с горящим двигателем смог маневрировать", - говорится в описании видео.