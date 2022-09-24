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Мобилизация в РФ: Застегните ему портки! Поедет воевать без порток сейчас. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Будущий оккупант напился на мобилизационном пункте и едва не отправился на войну с Украиной без штанов.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!" – говорит за кадром женский голос.

Будущие российские военнослужащие помогают пьяному мужчине надеть штаны.

"Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас", - поощряет их женщина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций сбили два вражеских штурмовика Су-25, - соцсети. ВИДЕО
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Топ комментарии
+90
як проводжають наші україночки своїх чоловіків на фронт.
Зверніть уваги на обличчя - це людські ******* обличчя....



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24.09.2022 18:46
+63
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24.09.2022 18:52
+42
Я возвращаюсь домой, мама! Встречай!
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24.09.2022 19:04
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"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать
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24.09.2022 18:41 Ответить
Сину Мішустіна теж телефонува пранкер і також був посланий

Звісно , що іх виродки помирати за ху@ла не стануть 😠
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24.09.2022 18:47 Ответить
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24.09.2022 18:52 Ответить
Я возвращаюсь домой, мама! Встречай!
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24.09.2022 19:04 Ответить
а рабсіянін мєчтал, що вернеться в свою срань в іншому мішку

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24.09.2022 19:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=K0siYUjV9UM


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26.09.2022 02:25 Ответить
Дома тебе чекає мать твою так.
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24.09.2022 19:05 Ответить
а нас говорят "хрен убьют" - вот он кацапский аналог квартала 95
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24.09.2022 23:39 Ответить
Бабега там уже надраила ***** под китаешек.. такой бойкий голосок а вдруг ее нацисты бандеровцы обрюхатят и придется Маньке *************** вчыты вирши Шевченко не ее лобок не выдержит такого...
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24.09.2022 18:43 Ответить
хороший настрой у ребят!!!!боевой дух на высоте,ждем)))
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24.09.2022 18:45 Ответить
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24.09.2022 18:49 Ответить
реально це виглядає так

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24.09.2022 19:05 Ответить
а нас говорят "хрен убьют" ржачные зомби-мобики - если попадут в плен не убивайте их сразу а лучше видосики с ними напилите перед обменом
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24.09.2022 23:41 Ответить
Де ж ми це м'ясо закопувати будемо?
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24.09.2022 18:46 Ответить
а шо на цьому "дурному добриві" може вирости? тільки будяки
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24.09.2022 18:48 Ответить
Лєна! "Біологічно" - це те саме! Наступного року (як сніг зійде) поїду на луг, де догниває кацап Він же, падло, вибрав де здохнуть - посеред галявини з луговою суницею! Так візьму з собою торбинку з вапном Кістки в болото викину а вапно розсію по галявинці Гниття органіки грунт закисляє, а вапно - кислотність "гасить" Буде в травні гарний урожай!
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24.09.2022 19:56 Ответить
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24.09.2022 19:40 Ответить
як проводжають наші україночки своїх чоловіків на фронт.
Зверніть уваги на обличчя - це людські ******* обличчя....



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24.09.2022 18:46 Ответить
Вся лапотная нєдоармія в адном відєо...
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24.09.2022 18:46 Ответить
руцьке богатырь...... без слез смотреть невозможно...... ))
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24.09.2022 18:46 Ответить
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24.09.2022 18:50 Ответить
как жеж гордятся их невесты, жены, матери))))
будут детям рассказывать... да что там рассказывать - показывать !!!! чтобы вяличием восхищались)))
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24.09.2022 19:42 Ответить
а кому повезет, то и в Ладе "Калина" портрет на зеркало повесят..... )
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24.09.2022 19:53 Ответить
По-перше, слово "раїся" пишеться з малої літери. І то, вона ніяка не расія а москвабад.

По-друге, навіщо Ви постите тут посилання на всякі "донпресс дотком"?

Якщо будете так робити й надалі, швидко опинитеся у спамі (а потім і у бані).
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24.09.2022 19:02 Ответить
рф бидло ходить без штанів ..

Лавров: не планируем приспускать флаг из-за похорон королевы - достаточно того, как мы приспустили штаны на харьковском направлении.
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24.09.2022 18:48 Ответить
Мерві вже. Щось *******, регочуться. І не знають, що мертві вже всі.
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24.09.2022 18:50 Ответить
Трепещи НАТО.
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24.09.2022 18:52 Ответить
американцы показали прототип нового боевого вертолета....
https://youtu.be/jvOpMsamC4M
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24.09.2022 18:52 Ответить
На мою думку, краще таких 2-3 мільйони, ніж 200 тисяч підготовлених.
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24.09.2022 18:53 Ответить
О як ця мадам за кадром образила цього могіл....вибачте, мобілізованого. Він може і є насправді
боєць невидимого фронту і просто свідомо виконує свої обов'язки, невже ж не видно?
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24.09.2022 18:54 Ответить
алко-війська
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24.09.2022 18:56 Ответить
Лада седан! Баклажан! Оденьте ему штаны, а то убьют не скоро!
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24.09.2022 18:57 Ответить
"А нас не убьют ! ??? У Ха-ха-ха..." (с)
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24.09.2022 19:02 Ответить
*лядь, тошнотворные рашистские *****! Не буду скрывать ПРАВДУ!
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24.09.2022 19:02 Ответить
Могилизация , мне напомнила ,детскую игру , Зомби против растений ...... Еще одна большая волна зомби
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24.09.2022 19:05 Ответить
Рашист їде воювати голою сракою, нічого нового
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24.09.2022 19:05 Ответить
Портки? Вони про шкарпетки чули?
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24.09.2022 19:06 Ответить


дєди і нароТ рабсії
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24.09.2022 19:11 Ответить
ета рассія!!
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24.09.2022 19:36 Ответить
Як він може опозорити російську армію більше, ніж вона вже зганьбилась?
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24.09.2022 19:12 Ответить
..
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24.09.2022 19:13 Ответить
цей баец невідімого фронта, певно подумав, що везуть в гейєвропу і приготувався
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24.09.2022 19:19 Ответить
Да он просто проходил мимо - шёл в гэндэлык
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24.09.2022 19:23 Ответить
А, росийская десантура
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24.09.2022 19:24 Ответить
У нас гибнет цвет нации , а у них биомусор, отбросы. Проклятая кацапия, сдохни
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24.09.2022 19:33 Ответить
А хто на рассіі цвєт нациі? щось жодне прізвище не пригадаю...
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24.09.2022 19:37 Ответить
Кому пощастило, емігрували за кордон після 1917. Інших методично перемололо багатоступеневою негативною селекцією.
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24.09.2022 20:29 Ответить
Так.. це те. що всеодно здохне ! Ще рік-два-три і *фсьо*. бо чи згорить від бражки. чи від цирозу. чі втопне в болоті.Це біомусор!
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24.09.2022 21:32 Ответить
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24.09.2022 19:45 Ответить
А россияне точно люди ? 🤔
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24.09.2022 19:55 Ответить
ні
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24.09.2022 21:08 Ответить
Это будущие не боевые потери.
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24.09.2022 19:59 Ответить
секретна зброя
аналоговнєта супер спецназ із параши,
переможе все нато
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24.09.2022 19:59 Ответить
Надивишся на таке, і пиво перестанеш хотіти
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24.09.2022 19:59 Ответить
Відео як "своя раха" домбить бомбас


https://t.me/itsdonetsk/31969
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24.09.2022 20:06 Ответить
Портки?! Грьобані портки?! В якому сторіччі вони живуть?! У середині 19 сторіччя?!
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24.09.2022 20:12 Ответить
Бєз портОк
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24.09.2022 21:26 Ответить
А що це таке - портки ?
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24.09.2022 20:16 Ответить
буряты наверное вымрут,как они будут размножаться
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24.09.2022 20:19 Ответить
У украинских воинов может возникнуть проблема,
аналогичной той, что у немцев в 1942г. под Ржевом.
Когда сходили с ума пулемётчики , расстреливая
бесконечно надвигающееся массы сов. пехоты.
Людей укладывали как поленья, один на другой .
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24.09.2022 20:47 Ответить
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24.09.2022 20:48 Ответить
Лишнехромосомный биомусор!
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24.09.2022 20:58 Ответить
Чем партком отличается от портков?
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24.09.2022 21:38 Ответить
Завжди вважав Галустяна дауном через його "гумор" тупувато-кацапський. Зараз я зрозумів, що цей гумор був невідємно пов'язаний з кацапським буттям і тому цей Галустян такий популярний наРасеї.
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24.09.2022 22:21 Ответить
галустян всегда высмеивал азиатские народы а не армянский или кацапский
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24.09.2022 23:48 Ответить
Нахлынуло, за время службы видел двоих таких же. И оба русские с Новгородской области. Служили свинарями, сменяя друг друга. Три раза в день катали с кухни на свинарник тачку с отходами, расплескивая по дороге,. Пили, правда, в одиночку. Уже позже прочитал у Войновича что у них в 50 х служил такой же, по фамилии Чонкин Иван. Наш же говорил - мы пскавские. А этот видос видать с тех же краев. С легкой руки царя обезьян пошло лишняя хромосома.
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24.09.2022 22:29 Ответить
Радовать на самом деле тут нечему. Вот эти долбоебы это и есть самый востребованный контингент расейских (читай совковых) генералов. Их не жалко. Трактор таких обучить водить можно и стрелять вперед и этого достаточно. Рассадят их по каким-нибудь Т-62 которых наклепано просто дохерища и алга. Любимая Жуковская тактика. И такого говна в росиюшке 25 миллионов, или чо там кожугетович сказал. И пожалуйста стреляйте по ним этими вашими джавелинима и нлавами - это и нужно. Потери 1/20 приемлемо. А если удастся оптимизировать до 1/10 - то считай великий полководец всея рассеи. У Украины есть еще миллион "прекрасных эльфов" как на фотках выше, чтобы утилизировать все это дерьмо?
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25.09.2022 00:15 Ответить
Може, варто починати гнати самогон для виведення з ладу армії росії? Я серйозно
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25.09.2022 09:02 Ответить
Перед відправкою китаєць в сраку виграв прізрівніка за пляшку бормотухи вот він щаслівий обладатєль рваної сраки і порожньої плящки к отправкє готов.
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25.09.2022 21:07 Ответить
 
 