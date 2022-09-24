40 857 81
ССО сбили "Иглой" российский бомбардировщик Су-34 стоимостью 1 млрд руб.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие Сил специальных операций сбили вражеский бомбардировщик Су-34 из ПЗРК "Игла".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщает в Телеграме.
"Вражеский бомбардировщик СУ-34 сбили воины ССО Украины в одном из районов выполнения задач. Для этого использовали ПЗРК "Игла".
Напоминаем россиянам, что каждый их вылет и дальше будет равен самоубийству. Ведь украинское небо, как и украинские воины, своих врагов не прощают.
Справка: СУ-34 российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Стоимость одного самолета Су-34 составляет около 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении ССО.
Топ комментарии
+58 Старый зольдат
показать весь комментарий24.09.2022 20:22
+55 Владислав Васильченко
показать весь комментарий24.09.2022 20:24
+50 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий24.09.2022 20:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
на тих хто стріляв можуть ще справу завести
був наказ стріляти чи ні
з Сум коли наступали орки,сібалися всі......
всі крім людей
люди відкрили склади, взяли зброю, почали куярити орків
зараз всьо ****** повернулось а прокуратура шиє сумчанам справу за пограбування складу зброї
Кривонос організував захист Жулянського аеропорту, справа
самоуправство, розкрадання та порча майна
от така куйня, малята
у нас може бути все що завгодно
я таких гарних орків люблю і поважаю
а тим хто по частинах на дорозі валяються, вааще респектище
На те ногу, в шифоньер её повесь
просто кацапы перекрасили крылья и написали новое название
Людину звуть Борменталь Незабаром.... треба читати ** Баран Тупорилий**!?)))
А Росія напевно буде будувати нові бомбардувальники вони пенсії і зарплати не дадуть і всі будуть надані військовим підприємствам
Тому треба знекровлювати економіку Росії
Слава ЗСУ!
_Хорошо, я возьму телефон и буду им мотать як пьяний, а на самом интересном месте вімкну.
В него не пальцем тычем мы,
"Игла" всегда найдётся Раше,
Шоб были там огорчены!
Иглой, Карл...
"По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++"...
"...в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы..."
То есть не совсем кагбэ кукурузник, да?