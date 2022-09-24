ССО сбили "Иглой" российский бомбардировщик Су-34 стоимостью 1 млрд руб.. ВИДЕО

Военнослужащие Сил специальных операций сбили вражеский бомбардировщик Су-34 из ПЗРК "Игла".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщает в Телеграме.

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"Вражеский бомбардировщик СУ-34 сбили воины ССО Украины в одном из районов выполнения задач. Для этого использовали ПЗРК "Игла".

Напоминаем россиянам, что каждый их вылет и дальше будет равен самоубийству. Ведь украинское небо, как и украинские воины, своих врагов не прощают.

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Справка: СУ-34 российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик. Стоимость одного самолета Су-34 составляет около 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении ССО.