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Инструктор "Азова". История эвакуации из "Азовстали". Подготовка новой бригады. | ЮРИЙ БУТУСОВ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Инструктора полка "Азов" Георгия Купарашвили ранили в Мариуполе и прооперировали на территории "Азовстали". Затем мужчину вместе с другими ранеными удалось эвакуировать вертолетами.

Во время боя в Мариуполе Купарашвили дважды ранили внизу живота, перебили седалищный нерв. Мужчину повезли в госпиталь, но на месте выяснилось, что его разбомбили. Тогда медслужба забрала Георгия на "Азовсталь", где его прооперировали. Сейчас он проходит реабилитацию и намерен создать новую бригаду.

Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+13
А ЗЕ будуть судити за те що завдяки його розмінуванню змогли оточити Маріуполь, чи не на часі
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24.09.2022 21:24
+8
Обман с "эвакуацией" придумали чтобы рейтинг Зеленского не упал с 95% до 90%. У кого есть хоть пара извилин отлично понимали что происходит.
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24.09.2022 21:47
+5
Після перемоги з нього зліплять крутішого за Черчілля що і не підступишся.
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24.09.2022 22:05
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А ЗЕ будуть судити за те що завдяки його розмінуванню змогли оточити Маріуполь, чи не на часі
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24.09.2022 21:24 Ответить
Думка має право на життя, але... викинь з голови цю дурь, вона заважає бити й перемагати кацапо-фашистів. після перемоги піднімеш питання і я приєднаюсь.
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24.09.2022 21:41 Ответить
Після перемоги з нього зліплять крутішого за Черчілля що і не підступишся.
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24.09.2022 22:05 Ответить
Черчиль проиграл на выборах сразу же после победы в войне. Никто не помешает украинцам не выбрать Зе на второй круг.
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25.09.2022 01:37 Ответить
Мюллер-Штірліцу: Штірліц, а кажуть, щи ви руський шпигун.
Штірліц-Мюллеру: Це не на часі друже, розберемося з цим після війни
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24.09.2022 22:15 Ответить
Нажаль після перемоги Зе будуть носити на руках і скандувати слава переможцю!!!. А переможців не судять....
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24.09.2022 22:42 Ответить
азов це сила,сьогодні був на похороні хлопчини,і приїхали побратими з азову,це неймовірно, з такими хлопцями кацапстану буде ***** ,шкода що гине цвіт нації,навіть хочеться бути на його місці бо йому 23 роки було-Даниїл Братаніч,але ми переможемо
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24.09.2022 22:08 Ответить
завдяки таким воїнам незалежно від військ
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24.09.2022 22:13 Ответить
Обман с "эвакуацией" придумали чтобы рейтинг Зеленского не упал с 95% до 90%. У кого есть хоть пара извилин отлично понимали что происходит.
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24.09.2022 21:47 Ответить
Хотілось би познайомитись, і попрацювати....
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24.09.2022 21:51 Ответить
Прослухала майже до кінця. це просто неймовірно. які люди.
Дослухаю.
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24.09.2022 21:57 Ответить
Я свідок цих подій, спостерігали і чули на 23 мкр, ми думали, що то російський десант, але якийсь не зрозумілий, після прильоту гвинтокрилів, бойові дії у місті починались не на користь рашистів, їхні танки та броня заходили у місто, чутно було вибухи, а ми вже знали, що то гранотомети нищать броню, видно було чорний дим і чутно вибухи БК, деякі рашисти встигали втекти за місто, потім кулемети, автомати, наші наближались до району, а може і заходили, потім тиша. Через деякий час авіація всю ніч коврове бомбування , арта усяка від Метро, міномети, і все на нашу голову, жах, а ми голодні, змерзлі, перелякані у розбитому домі, молимось вголос. Запах вибухівки і чорне небо, міста не видно, вдень спостерігали, як горить Азовсталь, гуртожитки на Панфілова, горить лівий берег і наш дім біля східних прохідних. Російські літаки ревуть, заходячи в чергову атаку, бомби **********, а потім уламки в яких ми ховались підстрибують і падають на спини і голови. Вибачте, що сумбурно, але досі трясе від спогадів.
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24.09.2022 22:31 Ответить
Спасибо вам за этот рассказ. Рука не поднимается кликнуть на "мне нравится" - совсем не тот случай. Поэтому просто спасибо. И удачи в будущем.
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25.09.2022 01:40 Ответить
Дякую
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25.09.2022 11:24 Ответить
зверніть увагу: в оточенні без достатньо потужної протиповітряної оборони шансів захищатися практично немає. Я вважаю помилковим рішення утримувати місто, а не відійти чи прорватися, коли це ще було можливим.
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25.09.2022 11:45 Ответить
1 березня місто оточили, ми цього не знали, а обстріли посилились, ми чули, як наші відповідали, але вже якось мляво, мабуть снаряди економили і ворог почав по лівому бити піонами, а це вже дуже потужно, бачили СУ-25, як той пролетів від східних прохідних у бік Широкіного, дуже низько, чули, що наші збили з ПЗРК російський штурмовик, іноді ППО вибухало над домами в районі стадіону, воєнкомату, заводу, що вони там намагались збити, Бог його зна, деякий час і над містом працювало ППО, але чиє, зрозуміти було неможливо, тому що ворог вже зайшов у місто з декількох сторін і іноді в небі бачили чиїсь безпілотники, по ним теж стріляли, але не могли збити. Літаки російські після перших днів авіанальотів почали літати вище від попередніх днів, мабуть були налякані нашими ППО, але авіаційні ракетні удари почастішали і бомбити почали кидати з великої висоти, куди Бог пошльот. Бачили нічні бої у напрямку Нікольського, тільки нам не було зрозуміло хто наступає, а хто борониться, може то наші йшли на прорив, хтозна. Бачили як орки збили наші дві ракети Точка запущених з порту у бік Бердянська. Десь всередині березня наше ППО зовсім замовкло і тоді рашисти влаштували справжній Армагедон над містом: бомби, ракети, арта, реактивні системи і все разом цілодобово беззупинно з усіх боків. Місто палає, орків женуть в атаку, наші їх нищать, знову ворожа арта і авіація, знову атакують орки, потроху просуваються, на ніч відходять, бояться у місті ночувати, вночі бомби, бомби, з ранку арта, арта і знову орки йдуть в атаку подихати, трупи ніхто не прибирає, прив'язані собаки не виють, а кричать, як люди, біля палаючих будинків, де загинули їхні хазяї, жах.
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25.09.2022 16:35 Ответить
Кацапы -зомбо-нелюди, путлерасты-гитлерасты-сталинисты-сатанисты ,будьте прокляты Желаю 🇷🇺💩🐀испытать все те ужасы ,какие вы вытворяете в Украине‼️
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25.09.2022 03:13 Ответить
 
 