Инструктор "Азова". История эвакуации из "Азовстали". Подготовка новой бригады. | ЮРИЙ БУТУСОВ. ВИДЕО

Инструктора полка "Азов" Георгия Купарашвили ранили в Мариуполе и прооперировали на территории "Азовстали". Затем мужчину вместе с другими ранеными удалось эвакуировать вертолетами.

Во время боя в Мариуполе Купарашвили дважды ранили внизу живота, перебили седалищный нерв. Мужчину повезли в госпиталь, но на месте выяснилось, что его разбомбили. Тогда медслужба забрала Георгия на "Азовсталь", где его прооперировали. Сейчас он проходит реабилитацию и намерен создать новую бригаду.

Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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