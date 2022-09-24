Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина гарантирует сдающимся в плен российским военным, цивилизованное поведение, тайну обстоятельств сдачи в плен и возможность не возвращаться в Россию.
Об этом он заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я подписал указ о присвоении звания Героя Украины Сергею Сове. Бойцу знаменитой 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Он защищал наше государство – Украину с начала войны в 2014 году, боролся за Пески, за Донецкий аэропорт. После 24 февраля воевал в Харьковской области.
Сергей Сова отдал свою жизнь за Украину. Все мы видели фотографию его руки с сине-желтыми браслетами на запястье. Он носил их как оберег с 14 года. И эта фотография стала одной из первых из Изюма, с места массового захоронения в лесу, которое было обнаружено, когда оккупанты бежали. Он был настоящим воином и таким отцом, которым можно только гордиться. Вечная память и почет герою!
Вечная слава всем нашим воинам, отдавшим жизнь в боях за наше государство!
Сегодня я присвоил почетную награду "За мужество и отвагу" трем нашим бригадам. 1-й отдельной танковой Северской бригаде, 40-й отдельной артиллерийской бригаде, 57-й отдельной мотопехотной бригаде.
С начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи. Сначала на Черниговском направлении, а сейчас – в самых горячих точках юга и востока нашего государства. За полгода более тысячи тысяч воинов этой бригады отмечены государственными наградами.
Подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают государство в Харьковском направлении и делают это очень храбро и результативно. Доказанные потери русской армии от огня нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет.
57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге нашего государства – освободила ряд населенных пунктов на Херсонщине. А за период полномасштабного вторжения России в 57-й бригаде уже три воина отмечены орденом "Золотая Звезда" и 275 военнослужащих получили государственные награды.
Кстати, с момента начала такой награды для наших военных подразделений – а она была начата в мае этого года – уже 46 воинских частей отмечены за мужество и отвагу. Из них 38 воинских частей Вооруженных Сил Украины, четыре воинские части Государственной пограничной службы, четыре воинские части Нацгвардии. Благодарю вас всех, ребята! Молодцы!
Героизм, мужество наших воинов, стремление к независимости и справедливости, объединившее весь наш народ, не оставляют никаких сомнений, что Украина победит. И что все оккупанты на нашей территории обязательно будут разбиты. Если не убегут. Конечно, это правда.
Еще раз хочу сказать для русских по-русски.
Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России "могилизацией". Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть – других вариантов не предусмотрено.
Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат.
Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь.
Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником.
Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне.
Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое – мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу.
А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает, – и пусть многие не признают этого, но точно знают, – что именно Россия несет зло.
Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдём способ обеспечить и это.
Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю.
Мы ответим агрессору на все удары – по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, по Донбассу, по всем нашим городам и регионам... Мы обязательно освободим всю нашу страну – от Херсона до Луганщины, от Крыма, подчеркиваю до Донетчины.
Мы не позволим оккупанту остаться безнаказанным. Каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности за то, что натворил против нас, украинцев.
Вечная слава всем нашим героям!
Слава нашему несокрушимому народу!
Вечная память всем, кто отдал жизнь за нашу маму – за Украину!
Слава Украине!"
Пожалуйста, подождите...
Тобто , якщо воно здастся без бою в полон -- крайще його при цьому вибачити , чим сплачувати кроввю українців за "право на помсту" .
Це на державному рівні , а на особистому -- презирство до московитів буде йще десятиліття й при чому на Харківщині більше ніж на Львівщині ... це факт вже історичний .
чи окупанти у яких є вибір скласти зброю і не вбивати захисників України?
те що вони здаються не означає що треба їх вдягати, годувати і т.д.
допускаю обмін, але кому цікаві рядові при обміні? тому мають бути знищені.
хто з мечем прийде від меча і поляже!
Украине надо восстанавливать инфраструктуру: дороги, мосты, больницы -
кто это должен делать, как не пленные ? пропитание они будут ЗАРАБАТЫВАТЬ. Пока не кончится война.
Но одне радосно - дівчата можуть виїхати.
Але навіщо було брихати, і писати цю ***** , брехню як вони завжди роблять.
- руzzкий солдат! Зачем тебе умирать за карлика с резиновой попой? не выполняй преступных приказов. Ему уже не долго осталось. Сдавайся в плен. Тебя здесь ждет бутылка водки, бесплатный унитаз и работа (на шахте под надзором до конца своих дней).
А з такими зеленими обіцянками-цяцянками аж бігом!
Зеленский меня немного утешил своим решением по гарантии невозврата пленных в РФ, которое ранее озвучил бывший узник Кремля Асеев. Гарантия для сдавшегося добровольно российского солдата, что тебя не обменяют на какого-то барыгу таксиста из Луганска сделает привлекательным вариант "жизнь в плену" по сравнению с вариантом "помирать здесь в окопе, потому что правды нет нигде".
А по поводу наших "старых" кадров из СБУ есть много интересного. Например Закаев недавно в Киеве озвучил, что имелись случаи выдачи в РФ добровольцев из Чечни, воевавших в АТО на стороне Украины. И ему пришлось согласовывать с нынешним руководством Украины гарантий неповторения такого свинства в письменном соглашении. А ведь они уже четвертый чеченский батальон для ЗСУ комплектуют.
Поэтому нехай диванные спартанцы успокоятся - никто пленным украинских женщин раз в неделю не обещает, в Феофании их лечить не будут. Депутаты Верховной Рады, судьи и чиновники всех мастей могут быть спокойны - их материальное обеспечение останется приоритетным для правительстваю
А вот обеспечить военнопленным безопасный ночлег под охраной, таблетку от температуры и 2000 калорий в горячем супе будет для нас в миллион раз дешевле чем положить на поле боя от одного до нескольких наших родных солдат, чтобы убить этого же российского солдата при наступлении.
Скільки ти свого народу угробив своїми гарантіями? Тобі насрати було на своїх.
Але ти більше переймався цими расіянськими ублюдками.