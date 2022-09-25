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Мобилизация в РФ: на выезде из России в Грузию стоят в пробке более 2 тысяч машин. ВИДЕО
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На выезде из России в Грузию стоят в пробке более 2 тысяч легковых машин. Движение через таможенный пункт затруднено.
Соответственное видео очередей на границе опубликовал телеграм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.
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