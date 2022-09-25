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Мобилизация в РФ: на выезде из России в Грузию стоят в пробке более 2 тысяч машин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

На выезде из России в Грузию стоят в пробке более 2 тысяч легковых машин. Движение через таможенный пункт затруднено.

Соответственное видео очередей на границе опубликовал телеграм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+80
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25.09.2022 00:25
+54
Куда то свастика пропала с драндулетов))) Сволочи кацапские,не так давно бомбили Грузию,а теперь бегут туда.
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25.09.2022 00:16
+52
Зачем их туда пускать? Грузия забыла что они там творили в 2008?
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25.09.2022 00:15
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Готуйтесь, грузини, (уйло цих дизертирів прийде скоро рятувати від вас
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25.09.2022 06:51 Ответить
Скоро Грузію, Казахстан і інші країни, куди наїхали ці д.**** певно будуть асвабаждать
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26.09.2022 09:44 Ответить
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