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Рашисты подвели "итоги" псевдореферендумов еще в начале сентября, - СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины нужны российской пропаганде только для "картинки". Их "результат" "определили" еще в начале сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эту информацию подтверждают жители временно оккупированных территорий, у которых есть родственники в "руководстве "ЛДНР".

"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики "днр". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "днр" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации", - рассказывает украинка своей знакомой.

В Службе безопасности подчеркнули, что так называемый "референдум" нужен просто для создания "картинки" на РосТВ.

Читайте также: МИД Беларуси о признании "референдумов" на оккупированных территориях: Решение примут с учетом "национальных интересов"
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Топ комментарии
+30
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25.09.2022 10:50
+26
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25.09.2022 10:51
+10
Изменения территории Украины может изменить только сама Украина на Всеукраинском референдуме...остальное туфта мавзолейная....
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25.09.2022 11:33
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25.09.2022 10:50 Ответить
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25.09.2022 10:51 Ответить
із серії - чи існують хороші зомбі.
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25.09.2022 11:04 Ответить
Наступним кроком Путіна буде проведення на території Росії Всеукраїнського псевдо референдуму про приєднання всієї України до РФ. А потім з подачі Держдупи РФ анексія всієїї України. Бо Путін ввійшов у смак а Європа та Америка думають що його можна вмовити. Путін розуміє тільки коли його добряче кулаком в морду дадуть
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25.09.2022 13:10 Ответить
Это ничего не значит, вообще-то такие документы подписываются каждые 2 недели, а потом выбрасываются. Это стандартная практика в условиях множества агентов врага (то есть нас) внутри их структур. А потом один раз берешь и резко пускаешь их в ход.

Все выглядит как, как чмоня после встречи в Азии на ШОС пошел на референдумы и эскалацию. Либо его там опустили в прямом смысле этого слова бутылкой и он решил, что армия и флот настоящие друзья кацапов. Либо наоборот получил поддержку от каких-то китайских военных, кто свергнет Си и выступит против нас всеми войсками, так как Байден зассыт нападать первым. Но именно до этого числа никаких референдумов быть не могло, это же мусорная позиция проводить референдум без контроля 100% территории, просто жалкое зрелище, это тотальное вынужденное.
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25.09.2022 10:56 Ответить
Усе йде за відпрацьованим сценарієм фінсько-радянської війни 1940 рр
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25.09.2022 13:12 Ответить
Громадяни ********** загинуть або будуть депортовані та інтерновані з окупованих територій.
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25.09.2022 10:56 Ответить
"Дочка работает в министерстве социальной политики "днр", она все знает". Ну, так теперь эту дочку нужно взять за жабры и пускай перед камерой расскажет, что, где и когда..
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25.09.2022 16:49 Ответить
Дякую СБУ за видатну роботу.
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25.09.2022 10:56 Ответить
Опачки....В Иране закидали коктейлями Молотова КСИР. КСИР ехал избивать протестующих https://t.me/Ateobreaking/72757
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25.09.2022 11:03 Ответить
Цаплієнко....В окупованому Алчевську вночі українські сили влучили у ворожий складhttps://t.me/Tsaplienko/16523
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25.09.2022 11:06 Ответить
Жизнерадостный выпускник РВВДКУ, командир разведроты #331пдп (просто комбо) капитан Александр Гладков был готов протянуть руку каждому, а в Украине протянул ноги https://twitter.com/666_mancer/status/1573777009683095555
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25.09.2022 11:11 Ответить
КСИР - Корпус Стражей Иранской Революции
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25.09.2022 20:15 Ответить
Не Иранской. Исламской революции
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25.09.2022 22:45 Ответить
Зеленский, если ты, типа гетьман, предоставь Украинцам доступ, ДОСТУПНЫЙ! (а не только быстроногим сцыкунам тищенкам-кивам..), к стрелковому оружию..
.. и сообщи об этом в позорных ******** новынах на увесь Світ.. і ти побачиш реакцію На Болотах.. якщо ти-таки Український (прости Господи) Президент, а не чорті шо з легкодоступного "кварталу зелених ліхтарів"
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25.09.2022 11:17 Ответить
Він ЧОРТ і шо?
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25.09.2022 15:04 Ответить
..так отож..( але ж дебіли його лю *****
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25.09.2022 15:08 Ответить
Крысам путлера нужен плацдарм для дальнейшей войны в Украине....,а все эти Рехверендума надо засунуть в дупло путлеру...может появится дорога в дохлое советское прошлое....многострадалец блин об геополитической Катастрофе века...
Шизофреник долбанный...🐓🦍🤣
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25.09.2022 11:27 Ответить
Изменения территории Украины может изменить только сама Украина на Всеукраинском референдуме...остальное туфта мавзолейная....
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25.09.2022 11:33 Ответить
А по Расейской Конституции на референдум вообще запрещено выносить вопросы о выходе субьекта федерации из состава федерации..
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25.09.2022 16:52 Ответить
Деды руssких тимчасово заїхали в Україну в 1933 рр., а їхні внуки повернуться "дамой" в 2022 р
"Жили поживали, добро чуже наживали" тільки 89 років (одне покоління)
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25.09.2022 11:39 Ответить
итоги **************** подведет Гаагский МУС
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25.09.2022 11:42 Ответить
***** все победил! стал сцулем всех лынрыры и дыныры
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25.09.2022 13:39 Ответить
Нехай кацапи засунуть ці "підсумки" собі в сраку.
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25.09.2022 14:37 Ответить
Рашистам вірити, себе не поважати!!!
Пильнуймо Україну!!
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25.09.2022 21:28 Ответить
ну не дибіли?
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26.09.2022 09:59 Ответить
 
 