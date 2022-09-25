Рашисты подвели "итоги" псевдореферендумов еще в начале сентября, - СБУ. АУДИО
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Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины нужны российской пропаганде только для "картинки". Их "результат" "определили" еще в начале сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Эту информацию подтверждают жители временно оккупированных территорий, у которых есть родственники в "руководстве "ЛДНР".
"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики "днр". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "днр" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации", - рассказывает украинка своей знакомой.
В Службе безопасности подчеркнули, что так называемый "референдум" нужен просто для создания "картинки" на РосТВ.
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Все выглядит как, как чмоня после встречи в Азии на ШОС пошел на референдумы и эскалацию. Либо его там опустили в прямом смысле этого слова бутылкой и он решил, что армия и флот настоящие друзья кацапов. Либо наоборот получил поддержку от каких-то китайских военных, кто свергнет Си и выступит против нас всеми войсками, так как Байден зассыт нападать первым. Но именно до этого числа никаких референдумов быть не могло, это же мусорная позиция проводить референдум без контроля 100% территории, просто жалкое зрелище, это тотальное вынужденное.
.. и сообщи об этом в позорных ******** новынах на увесь Світ.. і ти побачиш реакцію На Болотах.. якщо ти-таки Український (прости Господи) Президент, а не чорті шо з легкодоступного "кварталу зелених ліхтарів"
Шизофреник долбанный...🐓🦍🤣
"Жили поживали, добро чуже наживали" тільки 89 років (одне покоління)
Пильнуймо Україну!!