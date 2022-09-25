Рашисты подвели "итоги" псевдореферендумов еще в начале сентября, - СБУ. АУДИО

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины нужны российской пропаганде только для "картинки". Их "результат" "определили" еще в начале сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эту информацию подтверждают жители временно оккупированных территорий, у которых есть родственники в "руководстве "ЛДНР".

"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики "днр". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "днр" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации", - рассказывает украинка своей знакомой.

В Службе безопасности подчеркнули, что так называемый "референдум" нужен просто для создания "картинки" на РосТВ.

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