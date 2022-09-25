25 420 85
В Дагестане протестуют против мобилизации: Полиция стреляет в воздух. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала и протестуют против мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Из села мобилизовали 110 человек, и люди вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей. Отмечается, что полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Есть ли пострадавшие или задержанные неизвестно.
Топ комментарии
+45 малюк malyuk
показать весь комментарий25.09.2022 14:26
+40 Fizko Kyiv
показать весь комментарий25.09.2022 14:29
+39 govtva
показать весь комментарий25.09.2022 14:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
там и так дефицит мужчин. и лучше после этой войны им не будет.
все как под копирку - "распишись и денег будет полно"
Есть закритые опросы: минимум 30% сразу готовы здаться. Те что неславяне - у них около 70%. Именно потому их превратят в "мясо" еще на "слаживании" - по бокам и сзади будут чвк и "проверенные" "россияне". Вся эта война как и все прошлые - зачистка земель снг от человеков.
Тогда да, сработает.
Осетин и дагов даже малость жалко. Особенно женщин.
а уж наших татар так вообще.. единственные кто в Крыму хоть как-то боролся за Украину. украинцы в крыму как мыши по норам попрятались..
у меня двое знакомых кырымлы в Украине - оба воюют. Один орков лупашит на Харьковщине, один - на Запорожском направлении..
Вы точно написали - в Крыму с 14 года начиная за Украину боролись только кырымлы.
Если нет - приведите мне аргументы и факты, я принесу извинения.
начинайте.
по поводу кырымлы - я могу накидать с десяток информсообщений как их фсб сажает ДО СИХ ПОР.
об украинцах, оказывающих оркам сопротивление в Крыму, я что-то не слыхал. жду пруфов. или извинений.
хотя какие от дебила или троля извинения, о чем я...
Идут лавины одна за одной
И здесь за камнепадом ревёт камнепад
И можно свернуть, обрыв обогнуть
Но мы выбираем трудный путь
Опасный, как военная тропа
Быть добру!)
Девочка родилась ночью 25 сентября с весом 3255 грамм и ростом 56 сантиметров. Мама с ребенком находятся в удовлетворительном состоянии. Источник: https://censor.net/ru/n3369433
Око за око, Зуб за зуб…..
посіють вітер, пожнуть бурю!!
Московія палає!!, Іран палає!! Далі буде…..
Свято в мордорі наближається!!!
за "терроризм"
Пол-года война идет.
Тихо сидели. А как гробы пошли - встрепенулись.
Отливаются кошке мышкины слезки.
Не только украинцам гробы с телами сыновей получать.
Кушайте, суки. Не обляпайтесь.
Слава Україні!
Або в голову, або у повітря!
Бо по ногам, це автогол: і від армії відкрсить, ще й лікувати доведетьс!
Ніби їхня, оголошена ****** мобілізація не стосується тих, хто відслужили срочку чи контракт... Та ***** в своєму указі навіть срок служби мобілізованих не вказав!
А русскіє - раби!
В процентном соотношении к численности своего населения дагестанцы в числе первых в армии рф. Они также лидируют по количеству погибших в Украине. В отличие от кадыровцев они не сидят ни в тылах, ни в позади линии обороны, а "мясуют" вместе с "узкими", то есть растворены в общей массе этого "мяса".
Такое положение не очень украшает волелюбивый народ.
Просто уже заканчиваются мужчины, вот они и возмущаются.
При этом их больше всего гниёт в Украине, чем представителей любого другого региона.
Просто их больше всего в армии из представителей Кавказа.
Горцы
Цепные собаки *****.
Кавказские овчарки.
https://glavcom.ua/world/observe/protesti-stajut-zhorstkishimi-jak-dahestantsi-chinjat-opir-posipakam-putina-877777.html
В Украине их сдохло больше, чем представителей любого другого региона.