РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12932 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежом Мобилизация в РФ
25 420 85
Дагестан (137) протест (5755) Россия (91317)

В Дагестане протестуют против мобилизации: Полиция стреляет в воздух. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала и протестуют против мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Из села мобилизовали 110 человек, и люди вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей. Отмечается, что полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Есть ли пострадавшие или задержанные неизвестно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
25.09.2022 14:26
+40
бізнес-ляді....
показать весь комментарий
25.09.2022 14:29
+39
Если Кавказ полыхнет,то было бы неплохо.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.09.2022 14:26 Ответить
бізнес-ляді....
показать весь комментарий
25.09.2022 14:29 Ответить
ну, судя по тому что у нее двое детей от этого морального урода, который ни детей не хочет признавать, ни жениться на ней - то я ее понимаю.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
там и так дефицит мужчин. и лучше после этой войны им не будет.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:33 Ответить
где она пишет что от него? она пишет про "знакомого мужчину, бывшего коллегу с работы"!
показать весь комментарий
25.09.2022 14:51 Ответить
******** цієї самиці від іншого/інших кацапів. не від цього.
показать весь комментарий
25.09.2022 15:44 Ответить
)) каллега удивительно тупой, или прикыдывается. ну как можно буквально на бумажке обьяснить? а может он только на растопыренных пальцах понимает ))
показать весь комментарий
25.09.2022 14:41 Ответить
)) ледя знає середній як "срамной".
показать весь комментарий
25.09.2022 14:53 Ответить
ця руська лядь буде обслуговувати ашотів поки не порветься, а так алгорітм у неї вірний, тільки що з того могилізованому їй треба починать з мінету))
показать весь комментарий
25.09.2022 14:49 Ответить
а може вона на такий випадок декількома паспортами завчасно запаслась? ))
показать весь комментарий
25.09.2022 14:57 Ответить
обычная руцкая пропаганда обправдания завлечения "мяса" - таких сообщений сейчас полно.
все как под копирку - "распишись и денег будет полно"
показать весь комментарий
25.09.2022 14:32 Ответить
Неа, это не нарративы. Это желание экономически вижить... ЗП не подымается инфляция в рф бешенная. Цены на все УЖЕ 300% от 2015. Все понимают что могут погибнуть, самка не просто так предлагала расписаться, она явно "обслуживала"... Другой вопрос: чего он отказался? Потому что уверен что выживет, а значит ничего она не получит, а ему по жизни придется платить алименты.
Есть закритые опросы: минимум 30% сразу готовы здаться. Те что неславяне - у них около 70%. Именно потому их превратят в "мясо" еще на "слаживании" - по бокам и сзади будут чвк и "проверенные" "россияне". Вся эта война как и все прошлые - зачистка земель снг от человеков.
показать весь комментарий
25.09.2022 15:14 Ответить
Денех нет, но вы держитесь, скоро будет и в рабсейской армии, стыдно тарищи расеяне, Родину, читай *********** с бандой, надо не за деньги защищать, а просто так нашару кормить на себе вечных паразитов.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:57 Ответить
На рашке все так хорошо и все процветает только почему то все в долгах поуши и чтобы закрыть долги нужно сдохнуть на войне. Все что нужно знать о жизни на нароzии
показать весь комментарий
25.09.2022 14:57 Ответить
Это наверное единственные, кто могут хоть как-то расшатать эту систему. Хотя, надежды мало. Должны пойти десятки тысяч трупов и сотни тысяч калек , только тогда есть шанс на реальный бунт
показать весь комментарий
25.09.2022 14:26 Ответить
систему может расшатать только бунт в столице. Не митинги а именно бунт, у которого будут организаторы наверху - в ближнем окружении Пуйла.
Тогда да, сработает.
Осетин и дагов даже малость жалко. Особенно женщин.
а уж наших татар так вообще.. единственные кто в Крыму хоть как-то боролся за Украину. украинцы в крыму как мыши по норам попрятались..
у меня двое знакомых кырымлы в Украине - оба воюют. Один орков лупашит на Харьковщине, один - на Запорожском направлении..
показать весь комментарий
25.09.2022 14:36 Ответить
тобто, українці "по норах", а кримські татари - тільки те й робили, що боролися? ви нічого не переплутали? а чи може спеціально провокуэте "срач"?
показать весь комментарий
25.09.2022 19:19 Ответить
я не понял, почему у вас в конце вашего высера вопросительный знак.
Вы точно написали - в Крыму с 14 года начиная за Украину боролись только кырымлы.
Если нет - приведите мне аргументы и факты, я принесу извинения.
начинайте.
по поводу кырымлы - я могу накидать с десяток информсообщений как их фсб сажает ДО СИХ ПОР.
об украинцах, оказывающих оркам сопротивление в Крыму, я что-то не слыхал. жду пруфов. или извинений.
хотя какие от дебила или троля извинения, о чем я...
показать весь комментарий
25.09.2022 19:32 Ответить
це правда в твоїх словах
показать весь комментарий
25.09.2022 15:21 Ответить
Вот это люди дела, а не бегства по Финляндиям и Грузиям и кукарекания в Ютубчике, одобряем
показать весь комментарий
25.09.2022 14:26 Ответить
беріть свої ружжя, і стріляйте по ним! Інакше нічого не допоможе
показать весь комментарий
25.09.2022 14:27 Ответить
ти диви, дагестанці так не розбіглись від черг як звичайні казламорді при вигляді поліцейської палиці...
показать весь комментарий
25.09.2022 14:28 Ответить
У них там такі черги "під лєзгінку" на кожному весіллі, чого б то їм розбігатися?
показать весь комментарий
25.09.2022 14:47 Ответить
тоже была мысля, шо это обычная тамошная свадьба и кунаки просто веселятся выкупу за невесту ))
показать весь комментарий
25.09.2022 14:56 Ответить
Если Кавказ полыхнет,то было бы неплохо.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:28 Ответить
Здесь вам не равнина - здесь климат иной
Идут лавины одна за одной
И здесь за камнепадом ревёт камнепад
И можно свернуть, обрыв обогнуть
Но мы выбираем трудный путь
Опасный, как военная тропа
показать весь комментарий
25.09.2022 22:08 Ответить
Готуйся до гіршого, сподівайся на краще. Мільйони зомбі йдуть, щоб убити вас, будьте готові, ніби від цього залежить ваше життя, адже це дійсно можливо.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:28 Ответить
да что ты говоришь, серьезно?
показать весь комментарий
25.09.2022 14:37 Ответить
Кавказцы всегда были более смелые, чем русские овцы. Кроме кадыровцев, то мусор.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:29 Ответить
і кавказці це не бидло московське чи пітерське, яке в кількості 50 чи 100 чоловік тікають від п,яти мусорів з дубінками
показать весь комментарий
25.09.2022 15:02 Ответить
Надо было две дагестанские дивизии положить что бы наконец дошло.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:29 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2022 14:30 Ответить
на одного дагестанца 10 гвардейцев с оружием
показать весь комментарий
25.09.2022 14:31 Ответить
треба щоб таке було у мацкві..... тоді може щось і вийде....
показать весь комментарий
25.09.2022 14:31 Ответить
Уже была инфа, что: Военный медик Марьяна Мамонова, которую совсем недавно освободили из российского плена, родила дочь. ?
Быть добру!)
показать весь комментарий
25.09.2022 14:31 Ответить
Медик Марьяна Мамонова, которую 21 сентября освободили из российского плена, родила девочку в Волынском областном перинатальном центре. ☺️
Девочка родилась ночью 25 сентября с весом 3255 грамм и ростом 56 сантиметров. Мама с ребенком находятся в удовлетворительном состоянии. Источник: https://censor.net/ru/n3369433
показать весь комментарий
25.09.2022 16:54 Ответить
сподіваюсь що поліцай з калашматом перейде на сторону народа
показать весь комментарий
25.09.2022 14:31 Ответить
В поліцая теж сім'я і рідні живуть серед Людей !!!
Око за око, Зуб за зуб…..
посіють вітер, пожнуть бурю!!
показать весь комментарий
25.09.2022 14:33 Ответить
Війна в Чечні повинна уже навчити Дагестан хто їх ворог!!

Московія палає!!, Іран палає!! Далі буде…..
Свято в мордорі наближається!!!
показать весь комментарий
25.09.2022 14:31 Ответить
Яка нахер московія палая ? Дуже мало людей виходить
показать весь комментарий
25.09.2022 14:38 Ответить
Палає від випитої горілки?
показать весь комментарий
25.09.2022 15:42 Ответить
да они в курсе. Я регулярно читаю Кавказ-центр, и москали прессуют дагестанцев не реже чем чеченцев.
за "терроризм"
показать весь комментарий
25.09.2022 14:38 Ответить
Бог у поміч протестуючим
показать весь комментарий
25.09.2022 14:32 Ответить
То вже Аллах, якщо це Кавказ.
показать весь комментарий
25.09.2022 17:54 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2022 14:34 Ответить
"Ахметам" даже невдомёк что им захватить москвабад-как два пальца обоссать. Но увы ..Ничтожества .. Всё надо делать украинцам.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:35 Ответить
А шо ж такое? Ты диви.

Пол-года война идет.

Тихо сидели. А как гробы пошли - встрепенулись.

Отливаются кошке мышкины слезки.

Не только украинцам гробы с телами сыновей получать.

Кушайте, суки. Не обляпайтесь.

Слава Україні!
показать весь комментарий
25.09.2022 14:36 Ответить
Брожение началось и это только начало. Распад роzzии ********.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:36 Ответить
Для затравки могли би і в толпень шмальнути.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:38 Ответить
Тіко не по ногам стріляти!
Або в голову, або у повітря!
Бо по ногам, це автогол: і від армії відкрсить, ще й лікувати доведетьс!
показать весь комментарий
25.09.2022 14:41 Ответить
Нехай розтриляють чорнозадих приспешників куйла
показать весь комментарий
25.09.2022 14:45 Ответить
Не дадуть розхитать. Просто знімуть поки що план по дагам, потихеньку доїти будуть. Олкашей наберуть з депресивних районів.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:47 Ответить
Если кал устраивает меж собою махач, то получается Махачкала.
показать весь комментарий
25.09.2022 14:48 Ответить
а что эти рузгие не хотят воевать?
показать весь комментарий
25.09.2022 14:51 Ответить
Ще й 30 років не пройшло з тієї пори як там кацапів колошматили! Щось даги слабкі стали!
показать весь комментарий
25.09.2022 14:51 Ответить
их так же как и украинцев уничтожали
показать весь комментарий
25.09.2022 14:57 Ответить
Не Эндире, а ЯН ОД ЭР-Горщий Отец Муж пер с одэри(азэри),КОТОРЫЙ БЫЛ ЯЗЫКОМ МЕЖНАЦ.ОБЩЕНИЯ НА КАВКАЗЕ ДО 19в.(М.Лермонтов).Дагестан,которыйй раньше наз-ся ОдЭрБэйДжаном ДОЛЖЕН С НИМ И ОБЬЕДИНИТЬСЯ КАК И БЫЛО С РОЖДЕНИЯ КАВКАЗА.Слава Кавказу!
показать весь комментарий
25.09.2022 14:51 Ответить
Ян Од Эр-Гори Огонь Муж.Слава Святым Огням Кавказа и их праздникам!
показать весь комментарий
25.09.2022 14:54 Ответить
WTF?
показать весь комментарий
25.09.2022 15:18 Ответить
Приступ глоссолалии.
показать весь комментарий
25.09.2022 16:47 Ответить
касапські пояснення ситуації: "Полиция стрельбой разгоняет людей с протеста из-за ошибочной мобилизации в Дагестане. Жители села в Хасавюртовском районе вышли на улицу и перекрыли федеральную трассу. По словам местных жителей, причиной стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии"

Ніби їхня, оголошена ****** мобілізація не стосується тих, хто відслужили срочку чи контракт... Та ***** в своєму указі навіть срок служби мобілізованих не вказав!
показать весь комментарий
25.09.2022 15:27 Ответить
Мабуть не добре таке бажати, але якщо б когось з натовпу поранили чи вбили, повстав би увесь Дагестан. Це не московія!
показать весь комментарий
25.09.2022 15:48 Ответить
О, це волелюбивий народ.
А русскіє - раби!
показать весь комментарий
25.09.2022 15:50 Ответить
Позвольте не согласиться.
В процентном соотношении к численности своего населения дагестанцы в числе первых в армии рф. Они также лидируют по количеству погибших в Украине. В отличие от кадыровцев они не сидят ни в тылах, ни в позади линии обороны, а "мясуют" вместе с "узкими", то есть растворены в общей массе этого "мяса".
Такое положение не очень украшает волелюбивый народ.
Просто уже заканчиваются мужчины, вот они и возмущаются.
показать весь комментарий
25.09.2022 21:52 Ответить
Не поддержали Ичкерию теперь жрите манкурты.
показать весь комментарий
25.09.2022 16:01 Ответить
Чому? В них також воювали - почитайте, просто не ті масштаби були.
показать весь комментарий
25.09.2022 16:25 Ответить
Ох, нарвалось Фуйло - вже он навіть КаДирка закочевряжився ))) Мало їм було чеченських воєн? То "можуть павтаріть" цього разу не тільки Чечня, але й Дагестан, Татарстан, Тива і т.д. Було б дуже добре.
показать весь комментарий
25.09.2022 16:19 Ответить
Вояків з цих регіонів попередити,що назад вони повернуться не у політеленовому пакеті ,а у свинячих шкурах!
показать весь комментарий
25.09.2022 16:45 Ответить
Урюки начали что то подозревать.
показать весь комментарий
25.09.2022 17:25 Ответить
Стрєлялі ?! Та то мабуть весілля таке у них. Кажуть чурки б"ються, знацця тішаться !!!
показать весь комментарий
25.09.2022 17:37 Ответить
Дегестан настоящие горцы. А весь остальной кавказ холуи путлера.
показать весь комментарий
25.09.2022 18:41 Ответить
Ага
При этом их больше всего гниёт в Украине, чем представителей любого другого региона.
Просто их больше всего в армии из представителей Кавказа.
Горцы
Цепные собаки *****.
Кавказские овчарки.
показать весь комментарий
25.09.2022 21:56 Ответить
Єдине, що може цікавити- скілбки поліцаїв завалили не нейтралізували. а привели в стан 200. все інше карнавал з фестивалем, ні до чого...
показать весь комментарий
25.09.2022 19:04 Ответить
Протести стають жорсткішими (много видео) Як дагестанці чинять опір
https://glavcom.ua/world/observe/protesti-stajut-zhorstkishimi-jak-dahestantsi-chinjat-opir-posipakam-putina-877777.html
показать весь комментарий
25.09.2022 20:42 Ответить
Что ж им не пойти воевать за пукина, ведь он вроде спаситель дагестана.
показать весь комментарий
25.09.2022 21:49 Ответить
Воюют, ещё как.
В Украине их сдохло больше, чем представителей любого другого региона.
показать весь комментарий
25.09.2022 21:57 Ответить
Бо направив ***** їх найбільше! А треба насамперед знищувати войовничих імперіалістів-москвичів!
показать весь комментарий
26.09.2022 08:31 Ответить
КАВКАЗ, ВСТАВАЙ! СТО ЛЕТ ИМПЕРИЯ ВАС ЗАВОЕВІВАЛА, УБИЛА СОТНИ ТІСЯЧ ЛЮДЕЙ! НАДО ЭТОЙ СУКЕ ОТОМСТИТЬ ЗА ВСЁ ПРЕДЫДУЩИЕ ЕЕ ЗЛОДЕЯНИЯ!
показать весь комментарий
26.09.2022 08:29 Ответить
с одного села 110 человек...капец....
показать весь комментарий
26.09.2022 09:31 Ответить
 
 