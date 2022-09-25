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НА МОСКОВИИ ПЫЛАЕТ! "Азов", мобилизация и котлеты с мухами | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сегодняшнем выпуске "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" Вы в очередной раз порадуетесь за освобожденных из российского плена защитников Украины, а еще узнаете - как происходит мобилизация в РФ.

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко готовы еще раз поздравить нас всех с лучшей новостью недели - из оккупантского плена освобождены 215 украинских героев, из которых 188 - защитники Мариуполя и "Азовстали". А еще – немного посмеяться над новостями северных соседей. Как происходит мобилизация в России? Но почему мухи и котлеты уже вместе, а не в отдельности? Смотрите в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Соловьев и Путин в шоке – россиянам насыпают на всех фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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Дайош москалям побільше мух ! Он їх скільки по їхніх трупах лазять, і такі жирні !...
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25.09.2022 19:19 Ответить
Слава Захисникам України!!
Пильнуймо Україну !!!
‼️🇺🇦❤️⚔️🗡🌞🍒🌶🌻✌️✊👍🇺🇦🇪🇪🇬🇧🇩🇪🇮🇩🇦🇿🇸🇪🇨🇦🇫🇮🇺🇸🇪🇺🇳🇴🇹🇷‼️❤️⚔️
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25.09.2022 21:51 Ответить
 
 