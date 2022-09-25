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Бойцы "Азова" хоронят 6 оккупантов, которых бросило российское командование в Запорожье. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники из полка "Азов" хоронят в Запорожской области российских оккупантов, которых бросило командование.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Кадры были сняты в июле. Российских оккупантов похоронили в посадке. В то же время войска РФ были достаточно близки к этому месту - около 200-300 метров.
Также неподалеку защитники обнаружили унитаз, который российские оккупанты украли у гражданских.
"Мы видим какие-то подразделения "ДНР", есть люди в российской форме", – рассказывает журналист Юрий Бутусов.
Возле тел русских оккупантов также обнаружили советские каски.
Топ комментарии
+23 Артм Воронцов
показать весь комментарий25.09.2022 15:42
+20 Антип61
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+16 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.09.2022 15:40
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Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Ще щось треба пояснювать?!!!
ЩО будуть робить матері російські - не знаю! Вони зараз більше задають питань не МО РОсії та командуванню в/ч, де ті служили, а пишуть в МО України! Сусідці товарша мого, сестра з Росії в Чернігів (після зняття блокади) зателефонувала : "Мой сын-танкист, там у вас на Чернигавщине ваевал Прапал в канце марта Паспрашивай там у сваих - может он в плену, или что-то случилось?" (А у цієї жіночки батьківський будинок кацапи розбили і батьки бездомними стали - забрала до себе!) Так відповіла: "Приезжай и ищи! Я лопату дам!"
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «сраку».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «яйця»
.....
О, і надгробок для орків вже готовий!
Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,
Лиш бажаючи «гарно пожить»…
А залишився, кулями звалений,
На Донбасі, в проритвині, гнить…
Що сказать твоїй матері, батькові,
Ти ж тоді промовчав, не сказав,
Що ціною крові української
Ти достаток собі заробляв…
Гайвороння співає над битвою,
Галич ділить на шмаття твій труп,
І пояснення так, що «гонитвою,
Лиш за правдою тут був твій рух…».
Це казки! Ці красиві повідання
На дітей розраховані лиш,
А грабунок країн, що піддалися
На солодкий, до притору, книш…?!
Розсипається лжа, відкриваються
Очі в тих, що луда запливла
Подивіться, лишень, в Україну,
Що в зусиллях, в борні, постала…
Розбереться Вкраїна без помочі,
Без підказок кремлівських, однак,
Якось так, «без гвалту, без голосу»
Без бездумних московських атак.
Нащо ліг ти в степах України,
Що забув ти в її ковилах?
«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,
Точно так, як в Таврійських степах…
І сказала Вкраїна: «Воістину,
Хочу жить я сама, процвітать….
І не хочу, щоб дітьми моїми
Кожен дурень тут міг попихать…
Хай не зможе ніхто наказать
Як стоять, як робить, що жувать,
Сало смажить, солить, чи по-іншому
На обід із борщем уживать…
Я живу, як умію, як хочу я,
Добре - ні, я живу… І облиш!
Я одного прошу - не встрявай сюди,
Україну в спокої залиш…».
С. Гайдамака
9.12.2014 р.
Бій під Карлівкою, вони просили один БТР...Бой батальона "Донбасс" под Карловкой 23.05.2014 - YouTube. А потім був Іловайськ.