Бойцы "Азова" хоронят 6 оккупантов, которых бросило российское командование в Запорожье. ВИДЕО

Украинские защитники из полка "Азов" хоронят в Запорожской области российских оккупантов, которых бросило командование.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Кадры были сняты в июле. Российских оккупантов похоронили в посадке. В то же время войска РФ были достаточно близки к этому месту - около 200-300 метров.

Также неподалеку защитники обнаружили унитаз, который российские оккупанты украли у гражданских.

"Мы видим какие-то подразделения "ДНР", есть люди в российской форме", – рассказывает журналист Юрий Бутусов.

Возле тел русских оккупантов также обнаружили советские каски.

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