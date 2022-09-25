Фейковые "референдумы" нужны Путину, чтобы готовить новые территории для атак, - Порошенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко в эфире немецкого телеканала Deutsche Welle заявил, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных украинских территориях приведут к дальнейшей эскалации российской агрессии против Европы и мира.
Слова Порошенко цитирует "Европейская солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, это точно не референдум. Нет ни одного голоса от реального человека, потому что невозможно организовать референдум такого масштаба за 48 часов. Нормальный референдум, посмотрите, пожалуйста, опыт Швейцарии, готовится несколько месяцев или даже лет", - отметил Порошенко.
"Во-вторых, я абсолютно уверен, что и Конституционный Суд считает сейчас так же, как это было в отношении Крыма в 2014 году, во времена моего президентства, а именно - это безусловно неконституционно", - напомнил пятый президент.
"В-третьих, это российский трюк, как легитимизировать присутствие своих войск и даже больше – осуществить атаку включительно с возможным ядерным оружием с территории, которую захватил Путин на этом фейковом референдуме", – предостерег Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
бо лахта зараз обзиває Zе клоуном, коміком маріонеткою на шнурках запада і прочая погремухами.
проросійським колаборантом. Зббрехати вже нічого чи як. Молись щоб твій Зе не підписав "мирну капітуляцію" з кацапами.
Що збрехати вже нічого.
Тільки для кацапа те що сказав риг буде аргументом.
На добробатах Україна протрималася перщі місяці війни.
Твої кацпські військові зайшли на Донбас у час Іловайську, а не до того, Іловайск був у серпні як що память в тебе не відбило.
Методичку викинь. Та брехня давно спростована.
Тільки РОК не дав можливості його запровадити. Тому ***** обідився, і посунув
Твій Зе клоун вів напередодні тайні перемовини які викрили західні журналісти з Козаком, там
він домовився про припинення курсу України на НАТО яке затверджено в Конституції,а до цього
розмінував Чонгар, видав вагнерівців, купував електрику у кацапів і Белорусі на 3 млрд. доларів
і це все для того ЩОБ ЛІЛІПУТІН НЕ НАПАВ, а ліліпутін взяв і кмнув твого клоуна, бо йому захотілося всієї України.
Так що твої методички ьхнуть Г+Г
А так би, були б ми, як лаптєстан, як касапи, яким потрібен цар-батюшка - то б ніхто ні накого би не зважав, була би підписана капітуляція. як Петеном в 1940-му.
Зеленского, то уже на следующий день после инаугурации мы
бы все уже были в кацапии.
Як змінилась мапа бойових дій в Україні за 7 місяців війни
https://t.me/RBC_ua_news/30913
https://youtube.com/watch?v=S61ENc51Z1Q&feature=share&si=EMSIkaIECMiOmarE6JChQQ
НАТО заявило о том, что не останется в стороне, если расея аннексирует оккупированные территории. Замечены значительные перемещения военной техники в Польше, Румынии, Германии и Великобритании....
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1573939317814304771?s=20&t=VG30YzNlvymHnV4CVFvnYw
Станиця Луганська, Золоте і Гірське в 2020-му були здані, попри обгортку "розведення"
Особенно в условиях невнятного блеянья от "сильных мира сего" на тему ответных действий на применение кацапами ЯО по Украине, можно было бы зарядить какое-то количество снарядов и ракет ядерными отходами или какой-нибудь химией и поставить плешивой крысе ультиматум - либо дальше воюем в Запорожской и Херсонской областях и он не применяет ЯО, либо приграничные территории россии получают неприятную ответку.
И там вроде продавливали заполнение метанопровода для экспорта рашистских удобрений - пусть заполняют, можно будет долбануть по нему на территории рашки. Раз эта падаль всё равно не даст нам жить - нужно, чтобы эту авантюру путлера кацапы помнили несколько поколений, как они устроили Украине ядерную катастрофу и в ответ тоже кое-что получили.
Ракеты ATACMS, которые безуспешно выпрашивают у США, летят на 300 км.
Ясное дело, что на самой границе никто пусковую установку не разместит, потому дальность нужна минимум 500 км. ATACMS - 300 км.
Так что нет, вообще не поэтому.
Є ракети і на 500 і більше кілометрів. не хвилюйся.
То, что Залужный назвал это ракетной атакой, наводит на мысль, что это было что угодно, но не ракета, это же война, а на войне положено дезинформировать, например, как в случае с "контрнаступлением на юге", которое оказалось контрнаступлением в Харьковской области.
В Новофёдоровке мог быть беспилотник (вроде США передавали такие, которые могли до туда долететь), мог быть спецназ и что угодно ещё.
Вірю, вірно.
і ця брехня вже спростована. Давно