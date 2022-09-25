Чтобы выехать за пределы России, мужчинам нужно получить справку в военкомате. ВИДЕО
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Вечером 25 сентября стала известна информация, что для выезда за границу российским мужчинам нужно получить в военкомате справку "определенного образца".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил военный комиссар Ростовской области РФ Игорь Егоров.
Он отметил: "Но для того, чтобы выехать за пределы Российской Федерации, необходимо в военкомате получить справку установленного образца. Мы не запрещаем передвигаться по территории субъекта (региона РФ. - Ред), но для выезда за пределы Российской Федерации необходимо взять справку".
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+19 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.09.2022 22:08
+13 я гражданин Украины
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+13 Fjall_Raven
показать весь комментарий25.09.2022 22:16
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Пожалуйста, подождите...
Схоже, усі хочуть вислужитися перед начальством, але виходить як у хорі де кожен хоче найголоснише співати.
чем больше хаоса внутри говени - тем проблемнее рашке сдерживать наше наступление...
ще я буду за те думати)))))
Поэтому в их армии служат только малоимущие.
А вы бы отдали в такую армию страны с такими порядками своего сына при возможности откупиться?
На том стояли и будут стоять.
И это хорошо. Коррупционное государство не может быть успешным ни в чём.
посмотрите на границе с Грузией (например) в многокилометровой очереди нет ни одного жигуля))) ... там стоят те, кто знает что не пропадет за кордоном и имеет за что продержаться хотя бы первое время...
Поправка на военное время, когда Мордор перемалывает и своих и чужих, и когда гинут миллионы, независимо от размеров кошелька.
"А если б мог не пойти, ты б пошёл?" - спросил папаня.
"Нет, конечно!"
"А сколько бы ты дал, чтоб не пойти?"
"Дачу бы продал!"
Поэтому я и сам служил.
Как сейчас со здоровьем?
Когда я уже свалил в Германию - в аспирантуру, где мне довелось полгода делить офис с той самой Мариной Вязовской, что недавно получила премию Филдса - знакомые спросили у бабушки: "А ваш Коля уже умер?" - "С чего бы?" - "Ну, мы знали, чем он болеет, но не стали вам говорить. Ведь ни у кого нет денег, чтобы своих детей вылечить, вот мы и решили вас не расстраивать прежде времени."
Хто розумнішмй - виїхав!
мабуть коли їхні чоловіки прийдуть в військомат за довідками щоб їхати за кордон то їм замість довідок будуть повістки давати
"Крим наш"
"Можем павтарить"
ZZZZVVVVVV
Мобілізація:
"Монголия наш"
"Казакстан наш"
"Грузия наш"
"Ормения наш"
хутин- м'ясо- жопа
Вот на Луну уже нужна справка.