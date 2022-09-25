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Чтобы выехать за пределы России, мужчинам нужно получить справку в военкомате. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 25 сентября стала известна информация, что для выезда за границу российским мужчинам нужно получить в военкомате справку "определенного образца".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил военный комиссар Ростовской области РФ Игорь Егоров.

Он отметил: "Но для того, чтобы выехать за пределы Российской Федерации, необходимо в военкомате получить справку установленного образца. Мы не запрещаем передвигаться по территории субъекта (региона РФ. - Ред), но для выезда за пределы Российской Федерации необходимо взять справку".

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Топ комментарии
+19
ааа-ха-ха.... военкомы тоже хотят заработать? ))))
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25.09.2022 22:08
+13
хочеться вірити що НАТО розуміє що нам потрібно дуже багато високотехнологічної зброї
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25.09.2022 22:12
+13
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25.09.2022 22:16
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ааа-ха-ха.... военкомы тоже хотят заработать? ))))
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25.09.2022 22:08 Ответить
Там якийсь тотальний хаос. Губернатори припиняють мобілізацію, комісари кожної області встановлюють свої правила, десь хапають всіх і відразу кидають на фронт.
Схоже, усі хочуть вислужитися перед начальством, але виходить як у хорі де кожен хоче найголоснише співати.
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25.09.2022 22:14 Ответить
и это нас радует !!!
чем больше хаоса внутри говени - тем проблемнее рашке сдерживать наше наступление...
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25.09.2022 22:17 Ответить
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25.09.2022 22:16 Ответить
а навіщо кацапам їхати за кордон? починайте з малого: беріть ножа та валіть сусіда по під"їзду який за )(уйла топить,беріть шмат труби і ******* вчителів що дітям мізки травлять у школах і повістки по ночах розносять.Їбаште мусорню ,дільничому голову проламайте,омонівців коктейлями паліть..і так до щура бункерного потроху добирайтеся...А піти та здохнути в Україні-то найлегший шлях.
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25.09.2022 23:33 Ответить
скоро, простой военком из мухосранска ))
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25.09.2022 22:18 Ответить
а може навпаки так зробили щоб гарматне мясо само йшло до військоматів.... за нимі бігати не треба буде щоб повістки давати бо чоловіки самі прийдуть
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25.09.2022 22:26 Ответить
то вже їх свинособачі проблеми...
ще я буду за те думати)))))
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25.09.2022 22:35 Ответить
Всегда хотели и зарабатывали, даже во времена СССР.
Поэтому в их армии служат только малоимущие.
А вы бы отдали в такую армию страны с такими порядками своего сына при возможности откупиться?
На том стояли и будут стоять.
И это хорошо. Коррупционное государство не может быть успешным ни в чём.
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25.09.2022 22:40 Ответить
но теперь те, у кого есть за что откупиться не хотят категорически вляпываться в это дерьмо...
посмотрите на границе с Грузией (например) в многокилометровой очереди нет ни одного жигуля))) ... там стоят те, кто знает что не пропадет за кордоном и имеет за что продержаться хотя бы первое время...
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25.09.2022 22:44 Ответить
Это правда.
Поправка на военное время, когда Мордор перемалывает и своих и чужих, и когда гинут миллионы, независимо от размеров кошелька.
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25.09.2022 22:58 Ответить
Большая раzийа, а спрятаться от могилизации негде
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25.09.2022 22:11 Ответить
або пройти флюрографію 400 раз
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25.09.2022 22:11 Ответить
Тогда и подкупать никого не нужно, с раком в армию и так не возьмут
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25.09.2022 22:41 Ответить
Однажды, давно уже, разговорился мой папаня с один парнем - в поезде что ли вместе ехали. Тот стал заливать, что армия - школа жизни, что каждый мужык должон её пройти.
"А если б мог не пойти, ты б пошёл?" - спросил папаня.
"Нет, конечно!"
"А сколько бы ты дал, чтоб не пойти?"
"Дачу бы продал!"
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25.09.2022 23:12 Ответить
Да, армия это школа жизни для тех, у кого нет ума для ВУЗа и денег для военкома.
Поэтому я и сам служил.
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25.09.2022 23:20 Ответить
ВУЗ может не спасти. Меня спас рак - но что-то мне подсказывает, что для многих и это теперь не прокатит. Всё тому же папане - меня он эвакуировал, но сам уехать не смог - я сказал: "Не удивлюсь, если вам на меня придёт повестка, несмотря на мой белый билет и то, что я теперь - гражданин ФРГ."
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25.09.2022 23:41 Ответить
Тяжёлая история...
Как сейчас со здоровьем?
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25.09.2022 23:48 Ответить
Нормально. Только из-за химии подагру через 10 лет заработал, а через 15 голеностоп начал гнить. Но это всё фигня, это всё лечится - вот брат жены от сердца, из-за которого не без приключений закосил, умер, не дожив до 30. Уатный тесть - ИЧСХ, выходец с Херсона - помогать ему отказывался. Помогал, опять таки, мой батя.
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25.09.2022 23:57 Ответить
Просто какая-то череда трагедий
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26.09.2022 00:02 Ответить
Я-то как раз очень везучий и счастливый человек. А вот как оно бывает:

Когда я уже свалил в Германию - в аспирантуру, где мне довелось полгода делить офис с той самой Мариной Вязовской, что недавно получила премию Филдса - знакомые спросили у бабушки: "А ваш Коля уже умер?" - "С чего бы?" - "Ну, мы знали, чем он болеет, но не стали вам говорить. Ведь ни у кого нет денег, чтобы своих детей вылечить, вот мы и решили вас не расстраивать прежде времени."
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26.09.2022 00:13 Ответить
хочеться вірити що НАТО розуміє що нам потрібно дуже багато високотехнологічної зброї
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25.09.2022 22:12 Ответить
якщо і розуміє то, з огляду на попередні дії, на багато чекати не потрібно. шольц он в чергове видав геніальну думку: ми танки не будемо давати, щоб ***** на НАТО не напало.
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26.09.2022 09:18 Ответить
Все в тайгу к медведям, осваивать неосваемое с комарами и гумусом. ******* кацапы,
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25.09.2022 22:12 Ответить
Москальських чоловіків хочуть пускати в Німеччину,Нідерланди ітд.Зараз там перебувають наші жінки і діти.З цього нічого доброго не вийде.
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25.09.2022 22:12 Ответить
не встигнуть, вже закривають кордон фактично
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25.09.2022 22:14 Ответить
Та вже багато хто прорвався і ще прорветься.
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25.09.2022 22:15 Ответить
Storanu ES granicu perekrili mi sami, Latvija, ********, Lietuva, Polija (nesmotrja na vizi shengenskie), takchto dobiratca do ljubitelei nacistkix roSSijan v staroi ES pridjotca okruznimi putjami...
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25.09.2022 22:28 Ответить
Шо? Без довідки?
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25.09.2022 22:30 Ответить
Комусь то довідку за гроші дадуть.
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25.09.2022 22:34 Ответить
У росіян було 4 дні щоб виїхати!
Хто розумнішмй - виїхав!
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25.09.2022 22:13 Ответить
так там ліміт на розум вичерпався!
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25.09.2022 22:17 Ответить
Кацапское быдло - в стойло!!!
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25.09.2022 22:18 Ответить
дуже добре.
мабуть коли їхні чоловіки прийдуть в військомат за довідками щоб їхати за кордон то їм замість довідок будуть повістки давати
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25.09.2022 22:21 Ответить
А в довідці пишуть «к транспортіровкє в пакєтє годєн».
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25.09.2022 22:29 Ответить
це непогано а то деякі европейскі країни вже хочуть приймати кацапів за політичними поглядами давати притулок і довідку на проживання а тут свої не випустять
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25.09.2022 22:31 Ответить
Еволюція.
"Крим наш"
"Можем павтарить"
ZZZZVVVVVV

Мобілізація:
"Монголия наш"
"Казакстан наш"
"Грузия наш"
"Ормения наш"
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25.09.2022 22:34 Ответить
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25.09.2022 22:36 Ответить
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25.09.2022 22:37 Ответить
И жигули такие белые-белые.
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25.09.2022 23:06 Ответить
Це на білих жигулях свіжу орчатиму в магазин завезли.
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25.09.2022 23:36 Ответить
УСЕ !!!!

хутин- м'ясо- жопа
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25.09.2022 22:36 Ответить
У нас зрозуміло - на нас напали і у нас справжня Вітчизняна Війна. А на цих мудаків ніхто не нападав і навіть не загрожував їх добробуту! Сомоізоляцію кацапів потрібно вітати і сприяти всіма можливими способами ізолюючи з усіх сторін, щоб все те зло і ненависть до живого була замкнута в **********. Кацапи ******* смерть, але не хочуть помирати самі, а хочуть вбивати інших. В ізоляції вони змушені будуть задовольняти свої збочені нахили всередині **********.
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25.09.2022 22:39 Ответить
кацапы, вам бы побеспокоится и всем заранее выписать похоронки.
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25.09.2022 22:59 Ответить
Хочешь за границу - приходи в военкомат за повесткой.
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25.09.2022 23:04 Ответить
🤣🤣🤣
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25.09.2022 23:09 Ответить
Кацапье, ваше место на па-раше!
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26.09.2022 00:27 Ответить
Зачем справка, если Россия типа "не имеет границ" ?
Вот на Луну уже нужна справка.
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26.09.2022 02:00 Ответить
Беженцев Z и крымнашистов - больше 80%. Эту мразь нужно фильтровать полиграфами и при МАЛЕЙШЕМ подозрении вышвыривать обратно в их сраный Рейх
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26.09.2022 08:00 Ответить
 
 