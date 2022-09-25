Чтобы выехать за пределы России, мужчинам нужно получить справку в военкомате. ВИДЕО

Вечером 25 сентября стала известна информация, что для выезда за границу российским мужчинам нужно получить в военкомате справку "определенного образца".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил военный комиссар Ростовской области РФ Игорь Егоров.

Он отметил: "Но для того, чтобы выехать за пределы Российской Федерации, необходимо в военкомате получить справку установленного образца. Мы не запрещаем передвигаться по территории субъекта (региона РФ. - Ред), но для выезда за пределы Российской Федерации необходимо взять справку".

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