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Преступная мобилизация используется Россией, чтобы продолжить страдания людей, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в его фейсбуке.

"Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на контролируемых Россией территориях.

Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.

Еще раз подчеркиваю: выход есть. Не подчиняться преступной мобилизации. Бежать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности. Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан России хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем быстрее закончится эта преступная для России война".

Читайте: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны, - Зеленский
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Топ комментарии
+10
Геніальне відкриття.
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25.09.2022 23:40
+6
С точки зрения эволюции в РФ происходит естественный отбор. Особи биологического вида Hомо Sapiens с минимальным уровнем мышления активно поддерживали бойню (войну), пошли на неё добровольно и были уничтожены. Самые умные особи заранее проанализировали идиотизм этой СВО и "сделали ноги". Остальная часть в настоящее время определяется с уровнем разумности. Те, кто не совсем идиот, тот "соскочит". Убежит, "отмажется", сдастся в плен и подобное. Ну а идиоты будут утилизированные.
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25.09.2022 23:47
+5
никогда зеленое шобло не признает своей вины иначе ролдственник погибших спросят какого хрена ЗЕ-слуги не готовились к обороне Украины
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26.09.2022 00:26
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Геніальне відкриття.
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25.09.2022 23:40 Ответить
зеленый капитан очевидность вещает только для своих избирателей дебилов
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26.09.2022 00:55 Ответить
Зеленський наче ще один ведучий з телемарафона
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25.09.2022 23:42 Ответить
Він альтруіст...
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25.09.2022 23:43 Ответить
он долпойоп котоый несет постоянный поток сознания - это просто позор как у него мозг работает как у гуссеницы
он не может ни одно предложение составить толковое
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26.09.2022 00:24 Ответить
Ну, почему же? Три предложения он смог!
Я вам ничего не должен.
Какая разница.
Просто перестать стрелять.
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26.09.2022 00:29 Ответить
ну это тупые предательские мысли - а я гворил про умные
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26.09.2022 00:31 Ответить
Служить генератором случайных хрипов -- большого ума не требует...*)
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26.09.2022 00:42 Ответить
у вас купа помилок у слові "ананіст"))))
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26.09.2022 04:05 Ответить
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26.09.2022 06:04 Ответить
С точки зрения эволюции в РФ происходит естественный отбор. Особи биологического вида Hомо Sapiens с минимальным уровнем мышления активно поддерживали бойню (войну), пошли на неё добровольно и были уничтожены. Самые умные особи заранее проанализировали идиотизм этой СВО и "сделали ноги". Остальная часть в настоящее время определяется с уровнем разумности. Те, кто не совсем идиот, тот "соскочит". Убежит, "отмажется", сдастся в плен и подобное. Ну а идиоты будут утилизированные.
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25.09.2022 23:47 Ответить
Когда мой прадедушка в 1920х пытался через Украину свалить на запад - у него было секретное письмо во Францию - его не пустили поляки: хотели использовать как шпиона. Когда в 2006 году отменили пункт "против всех" нараисе, и мой папаня сказал: "Петрович, тебе пора валить!" Потому у меня вот такой флажок сейчас.
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26.09.2022 00:04 Ответить
Краще б вибачився перед людьми за ту свою лютневу словесну діарею про шашлики в травні місяці, козлина.
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25.09.2022 23:50 Ответить
никогда зеленое шобло не признает своей вины иначе ролдственник погибших спросят какого хрена ЗЕ-слуги не готовились к обороне Украины
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26.09.2022 00:26 Ответить
Тільки мужні і достойні люди здатні визнавати помилки і вибачатись. Між іншим так поступав і Черчіль, з яким сраколизи порівнюють тупе зелене чмо.
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26.09.2022 00:47 Ответить
Выбачився?? Нафик нужно его выбачення! Хай валит в отставку вместе с Дерьмаком и всей ЗЕшоблой!! Ото и будет его выбачення
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26.09.2022 06:07 Ответить
А зачем ты обращаешься к кацапенкам? У кацапов в первую очередь нету оружия для них, это самое главное. А людей у них хватает. Пускай едут и дохнут. Они все равно их так или иначе наберут, а нам надо уничтожать квалифицированных кацапов и технику, а мясо небоеспособно, побегут и других с собой потащат, бунты и многое другое будет на фронте.

Касательно Дагестана - там с поддержкой борьбы (скрытой) губернатором и других элит данные митинги очень выгодны. Они специально отправляют на них слишком слабые силы для разгона, чтобы народ их раскидал и стал еще агрессивнее и вместо светошумовых используют бесполезную стрельбу в воздух, хотя жертвы конечно будут. Но для них пострелять с бтров вообще не проблема, просто зачем кому-то из элит в Дагестане это надо? Сейчас они покажут эти кадры как оправдание тому, что дагов нельзя ближе 50км подпускать к линии фронта, иначе бунт после похоронок. Они пускай там принимают пополнения у русаков, "учат" их (отнимают все ценное) и работают как заградотряд. Ни один даг не должен погибнуть на войне, а должен получить там нужные связи, в том числе и с теми, кто уже на войне давно, и просто пойти затем добивать русню. Аналогично поступят и другие кавказские губернаторы. Не разгон митинга, затем отправка на него слабых сил, чтобы народ их избил и воодушевился, затем какой-то якобы прогиб, но на деле верный план по уничтожению своих угнетателей раз и навсегда. Более того, нам надо это использовать. Найти какого-то полковника-дагестанца, договорняк с ним устроить, дав ему пострелять какую-то нашу технику с 95% износа, чтобы того продвинули дальше. Это будет солидный росток будущего русореза в Москве.
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25.09.2022 23:56 Ответить
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26.09.2022 00:05 Ответить
Дудаев был генералом ВВС.
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26.09.2022 00:06 Ответить
а где там про Дудаева?
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26.09.2022 00:27 Ответить
"Найти какого-то полковника-дагестанца, договорняк с ним устроить, дав ему пострелять какую-то нашу технику с 95% износа, чтобы того продвинули дальше. Это будет солидный росток будущего русореза в Москве."

Историческая аналогия.
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26.09.2022 00:32 Ответить
зеленьський - это брехливая боль, приговор Украине... он уже презренен... такое впечатление, что рок снова повис над Украиной в виде гнусавого...
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26.09.2022 00:01 Ответить
наоборот после победы зеленого брехуна призовут к ответу - без США тут не обойтись они знают кулавыводят ворованные деньги все его шобло
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26.09.2022 00:29 Ответить
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26.09.2022 06:09 Ответить
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26.09.2022 00:04 Ответить
красивое: граница рашки с Грузией с высоты птичьего полета..... ))
https://twitter.com/i/status/1574136994300678145
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26.09.2022 00:05 Ответить
кстати, грузины заявили, что с понедельника лавочка закрывается..... ))
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26.09.2022 00:07 Ответить
Туди тре воєнкомів з автозаками підвезти.
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26.09.2022 00:09 Ответить
там через пять минут ни одной живой души не найдешь.... одни лишь брошенные машины..... ))
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26.09.2022 00:11 Ответить
Грузины - идиоты, раз принимают у себя всё это кацапское быдло
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26.09.2022 06:12 Ответить
Они выбрали власть, которая это все творит, как и у нас
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26.09.2022 06:57 Ответить
...страждання людей викликають твої гундосикі, вальдемар - тут я не маю на увазі 73% наріда
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26.09.2022 01:09 Ответить
Мульт "Том і Джеррі" - хто ж кого із норки витягне або хвоста прищемить? Лишень Макдональдса бракує.
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26.09.2022 01:24 Ответить
Зеленський єдиний письменник,

який написав книг більше ніж прочитав.



Він навіть з назвами не заморочувався.
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26.09.2022 01:29 Ответить
Наверное там только фото найвеличнiшого ,история войны в фотографиях
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26.09.2022 08:52 Ответить
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26.09.2022 02:16 Ответить
Зеленский уже третий день активно вещает как спастись убийцам и насильникам из россии от мобилизации, что же он не был таким активным в январе и феврале,когда нужно было готовиться к войне? Тысячи закатованых украинцев на окупированых тереториях но президент сказал, что если бы мы готовились к войне то он потерял бы много денег
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26.09.2022 08:50 Ответить
рюзке, пойдешь на удобрение
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26.09.2022 10:03 Ответить
..мало рюзке не хотят войны,а кто развязал 3 мировую в Ukraine???
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26.09.2022 10:02 Ответить
 
 