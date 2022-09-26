Преступная мобилизация используется Россией, чтобы продолжить страдания людей, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в его фейсбуке.
"Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на контролируемых Россией территориях.
Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.
Еще раз подчеркиваю: выход есть. Не подчиняться преступной мобилизации. Бежать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности. Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан России хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем быстрее закончится эта преступная для России война".
Пожалуйста, подождите...
дебилов
он не может ни одно предложение составить толковое
Я вам ничего не должен.
Какая разница.
Просто перестать стрелять.
Касательно Дагестана - там с поддержкой борьбы (скрытой) губернатором и других элит данные митинги очень выгодны. Они специально отправляют на них слишком слабые силы для разгона, чтобы народ их раскидал и стал еще агрессивнее и вместо светошумовых используют бесполезную стрельбу в воздух, хотя жертвы конечно будут. Но для них пострелять с бтров вообще не проблема, просто зачем кому-то из элит в Дагестане это надо? Сейчас они покажут эти кадры как оправдание тому, что дагов нельзя ближе 50км подпускать к линии фронта, иначе бунт после похоронок. Они пускай там принимают пополнения у русаков, "учат" их (отнимают все ценное) и работают как заградотряд. Ни один даг не должен погибнуть на войне, а должен получить там нужные связи, в том числе и с теми, кто уже на войне давно, и просто пойти затем добивать русню. Аналогично поступят и другие кавказские губернаторы. Не разгон митинга, затем отправка на него слабых сил, чтобы народ их избил и воодушевился, затем какой-то якобы прогиб, но на деле верный план по уничтожению своих угнетателей раз и навсегда. Более того, нам надо это использовать. Найти какого-то полковника-дагестанца, договорняк с ним устроить, дав ему пострелять какую-то нашу технику с 95% износа, чтобы того продвинули дальше. Это будет солидный росток будущего русореза в Москве.
Историческая аналогия.
https://twitter.com/i/status/1574136994300678145
який написав книг більше ніж прочитав.
Він навіть з назвами не заморочувався.