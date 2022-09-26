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Мобилизованный россиянин застрелил военкома в Усть-Илимском военкомате Иркутской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Усть-Илимском военкомате Иркутской области РФ "частично мобилизованный" местный житель Руслан Зинин несколькими выстрелами в упор застрелил военкома Александра Елисеева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы утверждают, что Зинин выстрелил 3-4 раза. Инцидент произошел в актовом зале военкомата в присутствии многих свидетелей. Стрелок Руслан Зинин 1998 г.р. задержан.

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Топ комментарии
+90
Rotciv

@Rotciv380

·

10 ч

Первые 200-е. Поезд с мобилизованными россиянами попал под обстрел в Луганской области. А мы предупреждали, русня, в Украине тебя ждёт только смерть.

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26.09.2022 09:13
+70
Ну ось і почалося... Мої щирі вітаннячка кацапам!
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26.09.2022 09:11
+60
Нормальний флеш моб
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26.09.2022 09:12
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Росияне, неужели у вас нет хоть по одному в каждом поселке храбреца как Зинин.
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26.09.2022 10:06 Ответить
вот так и путина кто-то убьет.
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26.09.2022 10:06 Ответить
плохо, что не путин там перед ними выступал
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26.09.2022 10:07 Ответить
А упитанный такой военком. Наверное хорошо харчевался.
Ну вот его и накормили.
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26.09.2022 10:07 Ответить
краще так ніж тельбухи по деревах....
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26.09.2022 10:19 Ответить
Да он тока отсрочил свой призыв, пойдет через зону.
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26.09.2022 10:36 Ответить
а как вам закадровый голосок репортера (раша тудей отдыхает) раз два три и помер. В этом ы вся прелесть рашковских бабуинов.
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26.09.2022 10:21 Ответить
Ти диви, а тікати їх вчити не треба. Один постіл і всі хто куди. Міцні вояки.
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26.09.2022 10:25 Ответить
Тю, тупий кацапа... И шо он выиграл? На зоне его подопустят ( менты), но на зоне не укроется от призыва на фронт. Зэков повально метут. Штрафбаты на каазлабаде никто не отменял... Вот кацапа мочилово если бы сопровождалось нарушением правил курения, в архивах военкомата, тада к нему никаких ваапросав не было бы.
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26.09.2022 10:26 Ответить
С такой характеристикой его не то что в окопы, а даже к кухне не подпустят - травонет весь л/с как пить дать!
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26.09.2022 11:37 Ответить
Почало доходити, що ворог не в Україні...
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26.09.2022 10:28 Ответить
А мы все ищем хороших русских среди либералов. Их там не было и нет. Вот он, первый и, надеюсь, не последний хороший русский. Я бы даже сказал здесь два хороших русских - один уже остывает, правда.
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26.09.2022 10:30 Ответить
якщо покласти біля батареї в морзі,то рідні заберуть ще тепленьким.але правда трохи смердючим)))
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26.09.2022 14:48 Ответить
Теж непоганий метод. Продовжуйте...
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26.09.2022 10:33 Ответить
Він організував собі самотренування
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26.09.2022 10:36 Ответить
На жаль, нам це мало допоможе. Так, орда втрачатиме багато від "дружнього вогню", але всі втрати будуть затикати новим і новим м'ясом. Частина цього м'яса, яке виживе, стане досвідченою, мотивованою і злою "другою армією". Тому щосили допомагаємо ЗСУ і готуємось до важкої зими.
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26.09.2022 10:39 Ответить
парень решил, что лучше жить в тюрьме, чем погибнуть на фронте, логика есть, но еще забыл про сдачу в плен
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26.09.2022 10:41 Ответить
До полону міг і не дожити.А так і землю від жирного воєнкома очистив,і живим лишився.
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26.09.2022 10:45 Ответить
Надеюсь революционные массы освободят его прямо из СИЗО или зала "суда" !
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26.09.2022 11:33 Ответить
и он не похож на уголовника или алика
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26.09.2022 10:45 Ответить
за вивсто 7 років, за дезертирство 10. 3 роки він собі вже скостив
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26.09.2022 10:49 Ответить
А якщо мобілізується - максимум через 3 місяці здохне. Він стратег, вибрав найвигідніший варіант
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26.09.2022 11:13 Ответить
для местных чмобиков (тех, что с мозгами) пацан - Герой
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26.09.2022 10:49 Ответить
Початок політичної кар'єри.Флешмоб"нєт воєнкома -нєт призова"
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26.09.2022 10:51 Ответить
Чим більше вони одне одного перех###уярять,тим менше буде роботи на фронті для наших героїв.
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26.09.2022 10:54 Ответить
Просим продолжения с походом на Москву.
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26.09.2022 10:55 Ответить
а перестреляли бы они друг друга!
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26.09.2022 11:03 Ответить
Требую продолжения банкета!!!
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26.09.2022 11:10 Ответить
Зинин Руслан народный герой! Его подвиг будут изучать дети.
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26.09.2022 11:11 Ответить
Военком откосил от мобилизации
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26.09.2022 11:19 Ответить
Руслан Зинин настоящий герой. Берите с него пример россияне.
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26.09.2022 11:28 Ответить
Добре! Сподіваюсь це тільки початок.
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26.09.2022 11:30 Ответить
Ето только начало. С почином вас рассеяне.
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26.09.2022 11:30 Ответить
Это даже ещё не начинали
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26.09.2022 11:34 Ответить
Военкомы теперь будут тарифы взвинчивать "да мы здесь жизнью рискуем! "
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26.09.2022 11:34 Ответить
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26.09.2022 11:37 Ответить
Смелый мужской поступок жителя Иркутска.
Лучше пострадает 1 вербовщик ВСРФ, чем десятки людей на фронте вУкраине.
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26.09.2022 12:24 Ответить
надо поступок по расстрелу военкома Русланом срочно внедрить по всей территории расии...
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26.09.2022 12:28 Ответить
Сотня Русланов и нет мобилизации, дерзайте, кацапы.
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26.09.2022 12:38 Ответить
Страшно, но мы постараемся
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26.09.2022 15:23 Ответить
А что за дезертирство сидеть и за убийство этой гнилой,брехливой ваты без логики тоже сидеть,показал что не все россияне не понимают что происходит он же хотел его отправить на смерть чтобы убивал или его убили или мирных
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26.09.2022 12:42 Ответить
Можно улицу на его честь назвать где-нибудь в Харькове )
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26.09.2022 12:57 Ответить
Раз, два, трі і помєр ©
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26.09.2022 13:33 Ответить
👍
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26.09.2022 14:48 Ответить
Герой
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26.09.2022 14:23 Ответить
Ох, дорогие украинцы. Вот большая часть людей тугодумы у нас в России...
Правильно парень сделал, и я тоже надеюсь, что это не последний случай. Держитесь. Однажды и «дуче» застрелят как собаку.
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26.09.2022 15:22 Ответить
дебилы у вас в россии. и уроды
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27.09.2022 01:10 Ответить
Понять и простить.
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26.09.2022 16:10 Ответить
Красавца, так тримати на всіх військоматах👍
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26.09.2022 18:56 Ответить
Респект пацану, остались люди с характером в Сибири. Забыл только передать *******-shot-challenge другу.
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26.09.2022 19:13 Ответить
Мені здається, чи?..

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27.09.2022 01:55 Ответить
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