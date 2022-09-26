Мобилизованный россиянин застрелил военкома в Усть-Илимском военкомате Иркутской области. ВИДЕО

В Усть-Илимском военкомате Иркутской области РФ "частично мобилизованный" местный житель Руслан Зинин несколькими выстрелами в упор застрелил военкома Александра Елисеева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очевидцы утверждают, что Зинин выстрелил 3-4 раза. Инцидент произошел в актовом зале военкомата в присутствии многих свидетелей. Стрелок Руслан Зинин 1998 г.р. задержан.

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