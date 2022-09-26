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Украинки в Харьковской области во время оккупации отдали дочерей в российские лагеря, но детей им не отдали. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время российской оккупации Казачьей Лопани в Харьковской области двое украинок отдали своих дочерей в российские лагеря "купаться в море", но детей им так и не вернули. Пока женщины не имеют с детьми никакой связи и не знают, что делать.

Об этом идет речь в сюжете британского телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По словам украинок, оккупанты предлагали отправить детей в детские летние лагеря, что усматривалось неплохим вариантом на фоне постоянных обстрелов.

Сообщается, что детей забрали 28 августа автобусом, чтобы отвезти их за сотни километров до моря. Родителям россияне утверждали, что это должен быть трехнедельный отдых. Однако украинское контрнаступление заставило оккупантов бежать из села и детей они не вернули.

"Я просто хочу, чтобы она вернулась домой как можно скорее, чтобы поцеловать ее и обнять", – рассказывает британским журналистам мать 13-летней школьницы Наталья.

Другая женщина из этого же села, Татьяна, также сообщила, что не имеет связи со своей 9-летней дочерью, которую отправила на отдых.

"Это очень сложно, потому что я не знаю, что делать. Мы просим всех вернуть нашего ребенка. Я не знаю, как он себя сейчас чувствует... Никто не знал, что вернуть будет так сложно. Мы доверяли им", - жалуется Татьяна.

В сюжете отмечается, что всего поверили оккупантам и отдали детей в "летние лагеря" 13 семей.

Также смотрите: В Харьковской области поймали предателя: был одним из руководителей в псевдополиции в оккупированном Изюме, - прокуратура. ФОТО
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Топ комментарии
+95
Якщо немає розуму, вважай каліка.
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26.09.2022 09:20
+86
"Ми довіряли їм"..... довіряти найцінніше тим хто прийшов тебе вбивати і гвалтувати....
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26.09.2022 09:24
+66
Тупі зрадники, курячі мозки, що знищують власних дітей
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26.09.2022 09:21
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Якщо немає розуму, вважай каліка.
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26.09.2022 09:20 Ответить
Питання, за кого голосували ці матері року, залишається відкритим, а 73% наріду- нервово очікують звинувачень.
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26.09.2022 11:17 Ответить
В голові нема, в сраці не позичиш...
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26.09.2022 11:18 Ответить
Головою думати не пробували? 100% вата головного мозку. А чому не пробували дітей евакуйованим до України
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26.09.2022 09:20 Ответить
Треба добавити:"....до не окупованоi частини Украiни"!!!
Харкiвщина-це Украiна!
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26.09.2022 13:22 Ответить
Тупі зрадники, курячі мозки, що знищують власних дітей
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26.09.2022 09:21 Ответить
"Ми довіряли їм"..... довіряти найцінніше тим хто прийшов тебе вбивати і гвалтувати....
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26.09.2022 09:24 Ответить
Також різанула саме ця фраза...
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26.09.2022 09:27 Ответить
українки рашистам довіряти не можуть, певно в заголовку помилка
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26.09.2022 09:44 Ответить
👍🤝😠💙💛
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26.09.2022 13:25 Ответить
Отдать детей чужим людям из другой страны...Премию Дарвина этим курам.
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26.09.2022 09:28 Ответить
Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
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26.09.2022 09:32 Ответить
Не просто людям, а оккупантм
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26.09.2022 09:48 Ответить
Мыжеполитикойнеинтересовались...
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26.09.2022 09:28 Ответить
нивсетакоднозначно
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26.09.2022 10:41 Ответить
вони такі "украінки", як я - італієць!! якщо віддали кацапам власних дітей!!!!

щоразу більше поляків ржуть з панаєхавших кармільцев, як це украінці, а говорять мовою ворога???? нема поляків, які між собою говорят чешскою!!!!
от і все, шо треба знати!!!!
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26.09.2022 09:30 Ответить
Там не українці, а громадяни України, у них українського лише паспорт..
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26.09.2022 09:56 Ответить
Так українці й говорять українською мовою, а це москвороте лайно не має жодного відношення до України, це біосміття вперто, щоб кацапи не зробили, дзявкає з кацаплячою щей обурюється чого це в Україні змушують говорити українсткою мовою.
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26.09.2022 11:30 Ответить
Тепер і не повернуть.
Ідіотки мамаші
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26.09.2022 09:30 Ответить
ну тоді коли віддавали дітей, чітко знали що роблять а тепер не знають що робити
а від 2 до 5 років ***** за неналежне ставлення до дітей
а що робити?
сухарі сушити
запроданці кончені
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26.09.2022 09:31 Ответить
Во время ВМВ отдать ребёнка фашистами,чтоб отдохнул в Бухенвальде
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26.09.2022 09:32 Ответить
то може для вас - фашисти, а для них це були - "сваі братушкі, наканєц даждалісь"!!!! це украінці для них - бындэрыпраклятые!!!!
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26.09.2022 09:35 Ответить
Під догляд доброго доктора Менгеле.
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26.09.2022 09:37 Ответить
Этим дурам надо было именно такими категориями объяснять, так как у них до сих пор совок в голове
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26.09.2022 09:51 Ответить
Якщо вони і під обстрілами не зрозуміли то немає сенсу щось пояснювати
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26.09.2022 09:59 Ответить
"Так то ш хахлы стриляле!"
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26.09.2022 10:56 Ответить
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26.09.2022 13:28 Ответить
Вата невиправна.
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26.09.2022 09:33 Ответить
Можливо їх вже по гаремах розвезли, довірили найцінніше гвалтівникам та м'ясникам.
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26.09.2022 09:37 Ответить
Це жахліво. Неможливо зрозуміти чим вони керувались. До чого приводить викривлений світогляд...
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26.09.2022 09:56 Ответить
Як до чого, до цитат величних постатей Всесвіту... хуже не будет.
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26.09.2022 22:06 Ответить
тупізм прогрисуе
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26.09.2022 09:37 Ответить
Цих свіноматок треба посадити, а краще розстріляти за насильство над дітьми.
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26.09.2022 09:40 Ответить
не гуманно, найкраще вислати у рашу "на пошуки дітей" і назад - непускати, всеодно від них, і іх личинок для Украіни толку не буде!!!!
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26.09.2022 09:44 Ответить
Як що повернуть доньок, усе одно їх треба лишати батьківських прав.
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26.09.2022 09:42 Ответить
надеюсь, детей они не получат назад. Такие особи не должны размножаться.
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26.09.2022 09:43 Ответить
..нда, "неплохой вариант" для продуманой мамаши-курицы.. а лагерь или бордель - "та какая разница"
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26.09.2022 09:46 Ответить
Премію Дарвіна їм. І позбавити батьківських прав бо такі неякісні батьки 99% виростять неякісних дітей. Ну, а для рф ще один пунктик до списку її воєнних злочинів.
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26.09.2022 09:47 Ответить
Отдала дочку оккупантам и ещё чего-то хочет ...
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26.09.2022 09:49 Ответить
Сама віддала ДІВЧИНКУ хрін зна кому, а тепер хоче обняти та поцілувати. Це не піддається розумінню
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26.09.2022 10:02 Ответить
Видно, что коллаборантки. Им украинская власть, как кость в горле. Выслать их на россию, пусть там своих чад ищут
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26.09.2022 09:50 Ответить
Дітей шкода, а цих дуреп - ні
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26.09.2022 09:50 Ответить
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26.09.2022 09:51 Ответить
ким потрібно бути, щоби довірити свою дитину кацапам?
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26.09.2022 09:53 Ответить
Я не знаю без мозгів ((((
Знаю харківчанку, яка вивезла дітей в Чехію, малу старшу постаралась щоб поступила і оприділила в гуртожиток, а малу лишила на других людей які допомагають біженцям, сама вернулась бо чоловік в Україні...контролюе дітей на відстані
А ця ідіотки віддали дітей упирям які прийшли на їх землю вбивати в якийсь там лагерь 🤕
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26.09.2022 10:34 Ответить
Ну не знаю...Як по менi, нiякий чоловiк не змiг би мене розлучити
з дiтьми,тим бiльше, що молодшу доглядають чужi люди (нехай навіть
прекрасні).
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26.09.2022 13:38 Ответить
То не йшло тільки те що там чоловік, є другі рідні люди, старші батьки і тд....
Суть що ти спасаеш дітей а не даеш їх загарбникам які прийшли тебе вбивати
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26.09.2022 15:33 Ответить
Це не украiнки,це ватянi кацапськi курви.
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26.09.2022 11:14 Ответить
И кто теперь будет виноват? "Злыи хахлы, которые так невовремя начали своё наступление? Русские же не могут соврать, что увезли девочек на курорт!"
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26.09.2022 09:54 Ответить
Їх треба насамперед позбавити батьківських прав за добровільну передачу дітей окупантам.
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26.09.2022 10:00 Ответить
Ідіотки !
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26.09.2022 10:03 Ответить
Что же произошло? Кто виноват?
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26.09.2022 10:06 Ответить
Алкашка колоборантка чекала руське мір, подивіться на морду. Здравомисляча людина ворогу дитину не віддасть
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26.09.2022 10:10 Ответить
це просто щось неймовірне. ватні колаборантки, іншого пояснення нема.
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26.09.2022 10:10 Ответить
Тим не менше, дітей шкода і треба піднімати хвилю і шукати тих дітей, може, вони ще досі десь в Бердянську і їх принаймні можна обнаружити...
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26.09.2022 10:17 Ответить
Дочки отдыхают в пансионате "Старый педофилЪ".
Купаются в сперме в три смены.
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26.09.2022 10:10 Ответить
=мамам= тільки одне рішення -- перебратися до рашистів
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26.09.2022 10:17 Ответить
В приграничье больше всего контрабандистов купи -продай.Они и мать родную продадут,не только Украину.Вот почему не воевавшие тероборонци західних регіонів,повинні понюхати харьківського,або сумського,або херсоно-запорожского пороху в качестве ротации.Тем более,что ожидается миллионная навала.
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26.09.2022 10:19 Ответить
В західних регіонах вже давно нема тероборонівців . Всі на сході , на війні . Зате , тут , повно Ваших биків ховається . Грошима смітять , наче сміттям . Може Ви їх заберети в світлі мільйонної навали ? Бо якось не по людськи виглядає . Вони тут на шикарних машинах , з самочаками губастими , а тероборонівці кладуть життя і здоров"я . Особисто мені , людині вже в віці , гидко на це дивитися . Якщо не вірите , поїдьте в Буковель .
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26.09.2022 10:29 Ответить
Я Вас розумiю....👍🤝
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26.09.2022 13:40 Ответить
Наче я сьогодні ще не .пив.Тому не треба мене в лапті взуввати.
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26.09.2022 15:22 Ответить
Я не лікар нарколог , щоб підтверджувати стан Вашого оп"яніння . Запрошую Вас до Івано-Франківська . Будете мати можливість побачити тероборону і заодно "бичків " P.S https://censor.net/ua/video_news/3369652/biyitsi_syl_teroborony_ivanofrankivschyny_zahopyly_v_polon_rosgvardiyitsiv_videofotoreportaj
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26.09.2022 15:33 Ответить
Та і я вам не лікар.Мені ваши мізкі -до лампади.Бо я в Харкові,І бачу набагато більше за Вас,що робиться в Харкові ,та навкругі.Хто хотів воювати в Харькові,ті воюють з першей хвилини .А хто не хотів,ті давно на ІваноФранківщіні ошіваються.
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26.09.2022 15:47 Ответить
То до чого тут тероборона з заходу України ?Почали Ви з того : .Вот почему не воевавшие тероборонци західних регіонів,повинні понюхати харьківського,або сумського,або херсоно-запорожского пороху в качестве ротации.Тем более,что ожидается миллионная навала.
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26.09.2022 16:25 Ответить
не варто критикувати батьків. там пекло було. і всілякий організований табір виглядав ліпше з точки зору безпеки. Маю надію, що дійтей тих вони знайдуть і все буде в них добре
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26.09.2022 10:26 Ответить
Ви серйозно???? Від початку війни всі говорять і кричать скільки насильно вивезено дітей, вони поповнити свій генофонд до майбутнього
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26.09.2022 10:37 Ответить
Ще один кандидат на премію Дарвіна.
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26.09.2022 11:34 Ответить
Украiнцi дiтей ховали по пiдвалах, а не вiддавали в руки ворогу!
Для мене москалi стали ворогами в 2014 роцi i мене дивували люди,
якi не рахували тих ворогами...I я можу критикувати тих батькiв,якi
вiддали своiх дiтей упирям та вбивцям. Живу в мiстi Суми i нiкуди
не виiджала в бiльш спокiйне мiсце з сином iнвалiдом, який при
артобстрiлi мало не втрачав свідомість...
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26.09.2022 13:54 Ответить
Це не українки ,це вата,котра віддала дітей асвабадітєлям.
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26.09.2022 10:29 Ответить
Тупе ватне бидло, через таку мерзоту вся Україна страждає... Що треба мати в довбешці, щоб власну доньку віддати москальським виродкам, добровільно, "пакупацца в морє"... Вгадайте за кого ця тупа вівця голосувала все своє життя? Негайно потрібен Закон про негромадян, щоб хоч якось відсунути таких недоумків від права обирати куди рухатись Україні.
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26.09.2022 10:30 Ответить
А найкраще депортація на історичну батьківщину.
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26.09.2022 11:36 Ответить
Не надо называть их "украинками.
Это ватноголовые ТП с украинскими паспортами.
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26.09.2022 10:35 Ответить
Кончені ідіоти.схильні до колабораціонизму. Тому , що "доверялі" окупантам. Дітей вони не побачать. Швидше за все вони вже десь у Чечні чи Дагестані обслуговують хазяїв!
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26.09.2022 10:41 Ответить
нашли кому доверять
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26.09.2022 10:44 Ответить
Тай Х з ними...там по морді рускамірцєв видно...
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26.09.2022 10:48 Ответить
ватные идиотки
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26.09.2022 11:00 Ответить
Не виключено, що свідомо продали в "сексуальне рабство", а зараз виправдовуються "табором". Кримінальна справа має бути.
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26.09.2022 11:00 Ответить
Ужас как можно отдать детей агрессору. Ужас. Слов нет. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.09.2022 11:00 Ответить
Слов нет...Ужас и мрак...Это не украинки...😠 Это даже не матери...
Героям Слава! 💙💛
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26.09.2022 13:58 Ответить
Це ж треба було до такого додуматись, пiд час вiйни вiддати дитину незрозумiло куди. Хоча чому тут дивуватись - Аниимдаверяли.
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26.09.2022 11:02 Ответить
ці истоти розмовляють мовою окупанта тож, адекватній людині їх не жаль.

у нас емпатії ледве-ледве вистачає на тих, хто з усіх сил за своїх тримається а не лягає під чобот окупанта.
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26.09.2022 11:02 Ответить
Ех... Все вже сказали і без мене... Де в кого є курячі мізки, а у них просто порожнє відро на плечах. Ну і ***** !..
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26.09.2022 11:17 Ответить
Та воно пропите наскрізь,не здивуюся що "таке" створіння могло і продати свою дитину.Навіть розуму не треба ,як вже Господь не дав, просто батьківській інстинкт як у тварин,і той відсутній, спробуйте у тварини забрати ії малюка,- разірве! Мені соромно що саме "це "(в мене немає назви ),попало у камери іноземців, і увесь світ буде судити українок по цієї потворі...
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26.09.2022 11:18 Ответить
Мене більше хвилює чому це кацапське біосміття назвали українками? Для чого це робиться оце намагання принизити українську націю? Для того щоб потім люди з инших країн тикали пальцем і сміялись, що українці жахливі упіздні?
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26.09.2022 11:23 Ответить
Великого розуму ці "українки", що віддали окупантам своїх дітей.
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26.09.2022 11:38 Ответить
це нівиліковно і цім все сказано !
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26.09.2022 11:44 Ответить
Не украинки, а идиотки. Если они им доверяли, почему не драпули вместе в орками?
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26.09.2022 11:58 Ответить
отдать детей в российский лагерь "купаться в море", а потом плакаться? Ватных мамаш нужно учить только так.
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26.09.2022 12:07 Ответить
Ну що. Тепер дочки ціх мамаш поїхали до кацапського "дєтприємніка" ну а згодом їм світить "дєтдом" в якомусь сонячному Анадирі. Там також є пляжі !!!
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26.09.2022 12:42 Ответить
їх треба відправити в тому самому напряку. в один кінець
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26.09.2022 14:55 Ответить
Це пи....ць. Ну якщо вам, дорослим людям, подобається жити в лайні, в російському лайні, то хоча б дітей туди не тягніть. В цьому випадку шкода лише дітей.
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27.09.2022 09:23 Ответить
Чого сидіти? Їдьте в рашку, шукайте дітей
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27.09.2022 12:45 Ответить
 
 