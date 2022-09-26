Украинки в Харьковской области во время оккупации отдали дочерей в российские лагеря, но детей им не отдали. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время российской оккупации Казачьей Лопани в Харьковской области двое украинок отдали своих дочерей в российские лагеря "купаться в море", но детей им так и не вернули. Пока женщины не имеют с детьми никакой связи и не знают, что делать.
Об этом идет речь в сюжете британского телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ.
По словам украинок, оккупанты предлагали отправить детей в детские летние лагеря, что усматривалось неплохим вариантом на фоне постоянных обстрелов.
Сообщается, что детей забрали 28 августа автобусом, чтобы отвезти их за сотни километров до моря. Родителям россияне утверждали, что это должен быть трехнедельный отдых. Однако украинское контрнаступление заставило оккупантов бежать из села и детей они не вернули.
"Я просто хочу, чтобы она вернулась домой как можно скорее, чтобы поцеловать ее и обнять", – рассказывает британским журналистам мать 13-летней школьницы Наталья.
Другая женщина из этого же села, Татьяна, также сообщила, что не имеет связи со своей 9-летней дочерью, которую отправила на отдых.
"Это очень сложно, потому что я не знаю, что делать. Мы просим всех вернуть нашего ребенка. Я не знаю, как он себя сейчас чувствует... Никто не знал, что вернуть будет так сложно. Мы доверяли им", - жалуется Татьяна.
В сюжете отмечается, что всего поверили оккупантам и отдали детей в "летние лагеря" 13 семей.
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Харкiвщина-це Украiна!
щоразу більше поляків ржуть з панаєхавших кармільцев, як це украінці, а говорять мовою ворога???? нема поляків, які між собою говорят чешскою!!!!
от і все, шо треба знати!!!!
Ідіотки мамаші
а від 2 до 5 років ***** за неналежне ставлення до дітей
а що робити?
сухарі сушити
запроданці кончені
Знаю харківчанку, яка вивезла дітей в Чехію, малу старшу постаралась щоб поступила і оприділила в гуртожиток, а малу лишила на других людей які допомагають біженцям, сама вернулась бо чоловік в Україні...контролюе дітей на відстані
А ця ідіотки віддали дітей упирям які прийшли на їх землю вбивати в якийсь там лагерь 🤕
з дiтьми,тим бiльше, що молодшу доглядають чужi люди (нехай навіть
прекрасні).
Суть що ти спасаеш дітей а не даеш їх загарбникам які прийшли тебе вбивати
Купаются в сперме в три смены.
Для мене москалi стали ворогами в 2014 роцi i мене дивували люди,
якi не рахували тих ворогами...I я можу критикувати тих батькiв,якi
вiддали своiх дiтей упирям та вбивцям. Живу в мiстi Суми i нiкуди
не виiджала в бiльш спокiйне мiсце з сином iнвалiдом, який при
артобстрiлi мало не втрачав свідомість...
Это ватноголовые ТП с украинскими паспортами.
Героям Слава! 💙💛
у нас емпатії ледве-ледве вистачає на тих, хто з усіх сил за своїх тримається а не лягає під чобот окупанта.