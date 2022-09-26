Украинки в Харьковской области во время оккупации отдали дочерей в российские лагеря, но детей им не отдали. ВИДЕО

Во время российской оккупации Казачьей Лопани в Харьковской области двое украинок отдали своих дочерей в российские лагеря "купаться в море", но детей им так и не вернули. Пока женщины не имеют с детьми никакой связи и не знают, что делать.

Об этом идет речь в сюжете британского телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ.

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По словам украинок, оккупанты предлагали отправить детей в детские летние лагеря, что усматривалось неплохим вариантом на фоне постоянных обстрелов.

Сообщается, что детей забрали 28 августа автобусом, чтобы отвезти их за сотни километров до моря. Родителям россияне утверждали, что это должен быть трехнедельный отдых. Однако украинское контрнаступление заставило оккупантов бежать из села и детей они не вернули.

"Я просто хочу, чтобы она вернулась домой как можно скорее, чтобы поцеловать ее и обнять", – рассказывает британским журналистам мать 13-летней школьницы Наталья.

Другая женщина из этого же села, Татьяна, также сообщила, что не имеет связи со своей 9-летней дочерью, которую отправила на отдых.

"Это очень сложно, потому что я не знаю, что делать. Мы просим всех вернуть нашего ребенка. Я не знаю, как он себя сейчас чувствует... Никто не знал, что вернуть будет так сложно. Мы доверяли им", - жалуется Татьяна.

В сюжете отмечается, что всего поверили оккупантам и отдали детей в "летние лагеря" 13 семей.

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