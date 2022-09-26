Оккупанты продолжают сносить дома в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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Дома сносят без предупреждения, выгоняя людей просто на улицу.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают разрушение жизни мариупольцев. Начат снос домов по б. Хмельницкого от дома номер 18. Без предупреждения. В домах жили люди. Вместе с военными людей просто выгнали на улицу и начали снос", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий26.09.2022 10:20 Ответить Мне нравится 0
саша санек bf4d6c77
показать весь комментарий26.09.2022 10:40 Ответить Мне нравится 1
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