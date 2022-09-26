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Оккупанты продолжают сносить дома в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дома сносят без предупреждения, выгоняя людей просто на улицу.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают разрушение жизни мариупольцев. Начат снос домов по б. Хмельницкого от дома номер 18. Без предупреждения. В домах жили люди. Вместе с военными людей просто выгнали на улицу и начали снос", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты заставляют мариупольцев участвовать в "референдуме", угрожая увольнениями, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
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Дивлюсь скрєпнікі на калінах волгах їздити не хочуть
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26.09.2022 10:20 Ответить
ну в таком доме жить нельзя
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26.09.2022 10:40 Ответить
 
 