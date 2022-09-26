Оккупанты продолжают сносить дома в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Дома сносят без предупреждения, выгоняя людей просто на улицу.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты продолжают разрушение жизни мариупольцев. Начат снос домов по б. Хмельницкого от дома номер 18. Без предупреждения. В домах жили люди. Вместе с военными людей просто выгнали на улицу и начали снос", - говорится в сообщении.

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