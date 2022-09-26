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Украинский дрон сбросил гранату ВОГ-17 на группу оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины сбросили гранату ВОГ-17 на группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки из беспилотного дрона бойцы опубликовали в соцсети. Судя по видео, в результате взрыва гранаты по меньшей мере один оккупант погиб, а еще три ранены.

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Топ комментарии
+24
кацапів потрібно знищувати
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26.09.2022 10:40
+23
ходили б по сибіру може й живі були б ..... а так се-ля-ві......
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26.09.2022 10:41
+19
Кацапських дохлих свиней має бути якомога більше...
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26.09.2022 10:41
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Гудственно на 1.2 (одна целая , две трехсотых).
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26.09.2022 10:40 Ответить
Трехсотым повезло - домой поедут, надеюсь, будут ползать до конца жизни. А домашним не очень - кредиты нужно будет честным трудом отрабатывать.
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26.09.2022 14:34 Ответить
кацапів потрібно знищувати
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26.09.2022 10:40 Ответить
ходили б по сибіру може й живі були б ..... а так се-ля-ві......
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26.09.2022 10:41 Ответить
нічого. Ще навчиться
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26.09.2022 10:41 Ответить
Кацапських дохлих свиней має бути якомога більше...
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26.09.2022 10:41 Ответить
гарна пісня і відеоряд
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26.09.2022 10:42 Ответить
частично трехсотые
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26.09.2022 10:43 Ответить
один белый жигуль и по комплекту зимней резины
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26.09.2022 10:54 Ответить
А чого так? Там що заряд слабий?
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26.09.2022 10:54 Ответить
Слабий
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26.09.2022 11:23 Ответить
Жалко, что ветер был сильный.
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26.09.2022 10:52 Ответить
Один там якись такий засмучений лежить
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26.09.2022 10:53 Ответить
Канєшна, живі поастовались, але здоровля того вже не матимуть. І ходитимуть озираючись.
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26.09.2022 10:59 Ответить
... і ходитимуть обсераючись
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26.09.2022 12:07 Ответить
Вiтаю кацапi,це вам радiстна зустрiч на украiнскiй землi!
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26.09.2022 10:59 Ответить
Малёхо промазали... Вторая была бы в самый раз.
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26.09.2022 11:00 Ответить
Мабуть "бавовнятко"літало маленьке А "татко" був далеко і не допоміг!
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26.09.2022 11:22 Ответить
Гарно! Ех, ще б другу туди додати...
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26.09.2022 11:22 Ответить
Надо што бы помучались
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26.09.2022 11:27 Ответить
Чудове відео красивої роботи. Слава ЗСУ!
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26.09.2022 11:27 Ответить
Рубрика " Вог" найулюбленіша
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26.09.2022 11:33 Ответить
питарасы, бдете теперь милостыню просить без рук и ног у себя на рассеюшке. кроме того 1 го, тот уже не сможет )
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26.09.2022 12:48 Ответить
В конце видео тот ,который первым шел, подумал "Давай я тихонько в лес уйду "
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26.09.2022 12:51 Ответить
 
 