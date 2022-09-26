Украинский дрон сбросил гранату ВОГ-17 на группу оккупантов. ВИДЕО
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Украинские воины сбросили гранату ВОГ-17 на группу российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки из беспилотного дрона бойцы опубликовали в соцсети. Судя по видео, в результате взрыва гранаты по меньшей мере один оккупант погиб, а еще три ранены.
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