Украинский дрон сбросил гранату ВОГ-17 на группу оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины сбросили гранату ВОГ-17 на группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки из беспилотного дрона бойцы опубликовали в соцсети. Судя по видео, в результате взрыва гранаты по меньшей мере один оккупант погиб, а еще три ранены.

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