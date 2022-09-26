В Урюпинске мужчина подъехал вплотную ко входу в военкомат и поджег свой белый автомобиль "ВАЗ". ВИДЕО

В российском Урюпинске мужчина подъехал на своем автомобиле "ВАЗ" вплотную ко входу в военкомат и поджег машину и помещение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 35-летний техник по эксплуатации помещений магазина "Красное и белое" Михаил Филатов припарковался у здания военного комиссариата на Октябрьской около четырех утра. С собой, по данным полиции, у него было не менее десяти бутылок с горючим.

Пожар успел распространиться на 100 квадратов, но никто не пострадал. Документация тоже цела. Поджигателя быстро задержали. Филатов признался, что своим поступком хотел показать отношение к СВО.

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