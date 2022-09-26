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Россия (91324) стрельба (3163) школа (2888)

Стрельба в школе Ижевска: 13 погибших, среди них семеро детей (обновлено). ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В школе 88 российского Ижевска неизвестный устроил стрельбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети сообщают о 9 пострадавших. Есть информация, что стрелок убит.

Позже российские Telegram-каналы сообщили, что погибли пять детей, двое охранников и двое учителей. Пострадали более 20 человек По предварительным данным, стрелок имел два травматических пистолета, переработанные под стрельбу боевыми патронами. Его личность пока не установлена.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур, сообщают российские СМИ. По последним данным, 13 человек погибли, среди них семеро детей. Еще 21 человек получил ранения. Из них 14 – дети.

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Топ комментарии
+33
расія палай, вибухай, здохні!
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26.09.2022 11:12
+25
это плохо...лучше в военкоматах и призывных пунктах
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26.09.2022 11:10
+23
Руснявні дебіли... Спочатку своїх дітей змалечку одягають у військову форму на "парадних шабашах", показові вистави з приставлянням пістолета до скроні дитини, а потім дивуються "А шо случилось?". А це наслідки дебілоідного виховання)))) А далі по "класику" - бабку сокирою по голові.
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26.09.2022 11:16
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это плохо...лучше в военкоматах и призывных пунктах
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26.09.2022 11:10 Ответить
Тобі не догодиш...
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26.09.2022 11:12 Ответить
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26.09.2022 12:34 Ответить
это очередная тупая фсб-шная спец операция по отвлечению кацапов от мобилизации - убийство в школах это почерк кремля и лично путина
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26.09.2022 16:19 Ответить
Так уже...одного военкома подстрелили)
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26.09.2022 11:14 Ответить
та нехай стриляють , можна ще перед школами їхніми на асвальті написати Дети
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26.09.2022 11:16 Ответить
Самые не защищённые объекты-это детские сады,школы и больницы...
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26.09.2022 12:29 Ответить
Повторю свій пост "на всіх воєнкомів не вистарчить) можна ще активістів що агітують іти в армію і всяку шолупонь зZ і колорадкою добавити до списку.."
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26.09.2022 11:17 Ответить
Що плохо? Що перестреляли виплядків, що через декілька років підуть нас стріляти? Там нема дітей чи дорослих, там усі однакові.
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26.09.2022 11:23 Ответить
Ти реально тупий чи придурюєшься? Діти загинули.
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26.09.2022 12:12 Ответить
Виктор Левитский

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:26.09.2022 - діти гинуть в Україні, іксперд новонароджений Йди за рюзьким кораблем...
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26.09.2022 12:23 Ответить
А ти не тупий?! Тебе не хвилює ТИСЯЧА + дітей які загинули від рук тих дітей які там навчалися 1-10 років тому? Чверть мільйона + дітей вивезений на рашу тільки за 6 місяців не хвилює?! А за 8+ років війни скільки тільки українских дітей загинуло вид рук тих дітей?
Ах! Ах! Діти, 6 діточок вбили! Ай! Ай! Лапоть ти зношений.
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26.09.2022 12:28 Ответить
это не дети... это кацапы
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26.09.2022 12:35 Ответить
Та ти шо, ще траур оголоси на усю країну, кацап!
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26.09.2022 13:24 Ответить
це так би мовити: прєвєнтівная акція ліквідації потенціальних добровольцев
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26.09.2022 12:03 Ответить
А про "Вишню", в Кємерово нагадати?! Там теж були "діти". Як раз ті, що зараз вбивають, гвалтують в Україні.
"В поле" (с) Бендерівське смузі
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26.09.2022 12:11 Ответить
А детишки то сидят испуганные в школе,а что вы хотели-могилизация...частичная!
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26.09.2022 12:33 Ответить
Ты по свому прав ну а у стрелка свои доводы и мотивы. Он видимо хотел уменьшить число будущих руссофашистов. Но он всю тайну унес с собой поэтому одни догадки и гипотезы. Но факт что сейчас в роисии свирепствует неофашизм подпитываемый властями...
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26.09.2022 13:19 Ответить
расія палай, вибухай, здохні!
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26.09.2022 11:12 Ответить
Це у стилі x-ла. Налякати баранів терактами.
Оголосять про український слід
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26.09.2022 11:14 Ответить
Визитку Яроша? Хотя Ярош не актуален. Сейчас в тренде Залужный
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26.09.2022 11:57 Ответить
Oni dosixpor nastolko bojatsa "vizitki Jarosa", chto daze Latvija ruskojazichnie ljubiteli roSSijan tresutca ot evo imeni... A ot Azova srutca shtani...
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26.09.2022 12:42 Ответить
Не заперечую. Чим більше здохне на раїсі, тим менше утилізувати в Україні.
У який спосіб, хто саме (фсб, кадирівці, зеки, відморозки, ..) - не важливо. Чим білше, тим краще
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26.09.2022 12:48 Ответить
Ооооо! Началось! Началось в россии!!
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26.09.2022 11:14 Ответить
ета ана єщьо і ні начіналі...
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26.09.2022 11:17 Ответить
Его хотели мобилизовать?
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26.09.2022 12:25 Ответить
Патріот.
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26.09.2022 11:16 Ответить
Он спаситель расейских детей от будущей мобилизации,целых 5 штук говорят спас...
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26.09.2022 12:27 Ответить
"орчата учатся стрелять..."
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26.09.2022 11:16 Ответить
"орчата вчаться розлагаться ..." ))
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26.09.2022 11:30 Ответить
И путин такой маладой и юный медведев впереди...
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26.09.2022 12:35 Ответить
Руснявні дебіли... Спочатку своїх дітей змалечку одягають у військову форму на "парадних шабашах", показові вистави з приставлянням пістолета до скроні дитини, а потім дивуються "А шо случилось?". А це наслідки дебілоідного виховання)))) А далі по "класику" - бабку сокирою по голові.
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26.09.2022 11:16 Ответить
Мобілізація?
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26.09.2022 11:18 Ответить
Очередная вскрытая консерва ФСБ. Они этих "террористов" ведут как кураторы в телеграме, в нужное время активируют (деньги за пару дней дают на покупку оружия и патронов, например). Все эти скулшутинг на России происходят для отвлечения повестки и внимания людей на другое. В данном случае отвлечь от тотального провала с могилизацией. Сейчас все пропагандисты на России будут именно этот случай обсасывать, чтобы перегрузить людей информпотоком, чтобы те вообще думать уже не могли.
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26.09.2022 11:18 Ответить
То вони тренуються
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26.09.2022 11:19 Ответить
Что посеешь , то и пожнешь .
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26.09.2022 11:19 Ответить
Візитку Бандери і портрет Яроша вже знайшли ?
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26.09.2022 11:22 Ответить
Їхні діти -- це потенційні вбивці наших дітей. Тож побажаймо їм прицільної стрілянини !
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26.09.2022 11:23 Ответить
Ну судя по тому что на рашке обучали детей воевать теперь даже школы могут считаться военными целями. Или гитлерюгент взбунтовался
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26.09.2022 11:24 Ответить
кто то пел в школе гимн украины
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26.09.2022 11:28 Ответить
"І ета ми єщьо всєрйоз нічєго нє начіналі!"
(с.) Х*йло
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26.09.2022 11:31 Ответить
Самознищення кацапів повинно набирати обертів.
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26.09.2022 11:32 Ответить
Это даже ещё не начинали
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26.09.2022 11:32 Ответить
куму то папка сувенир привез с Украины.
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26.09.2022 11:35 Ответить
Відвідволікають від чогось увагу.
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26.09.2022 11:54 Ответить
шо несетсяяяя... шо несетсяяяяя....
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26.09.2022 11:54 Ответить
побольше стрелянины, побольше хаоса, побольше неразберихи, побольше взаимоненависти у кацапов... пусть стреляют и убивают друг друга!
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26.09.2022 11:57 Ответить
Сподіваюсь він стріляв по хлопцям ?
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26.09.2022 12:06 Ответить
kantora ustraivajet cirk , nada zhe kak ta mogilizaciu pritushitj ....no v principe vso ravno kak ruskie padihajut , i v kakom vozraste .
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26.09.2022 12:10 Ответить
То такі вояки на расєє! З беззбройними,жінками і дітьми вони воювати вміють!
Вирішів не йти на могілізацію,а забрати з собою побільше житів.
Теж варіант. І так,і так смерть,так хоч буде вдома героєм з цілим тілом,ніж на війні невідомою поживою фауни.
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26.09.2022 12:15 Ответить
Дуже природне явище , коли з усіх празок генерується месиджі війни й ненависті .

Критичний ідіот той , хто думає , що цю ненавість якось можно каналізовувати .
Вона завжди діє в усі сторони ....

В 1914 році , коли микола другий оголосив війну то було таке :
"Кричали жєнщини ура
І в воздух ліфчікі бросалі"

Стільки тоді було любові до усього імперського . Висші аристократки пійшли "по руках" "рюзкага воїнстфа"
А в 1917 вже багнетами заколювали генералів , які звали в окопи .... А потім й не тільки самого Миколку вбили , але усіх його дітей , лікаря й поварів .

***** погано вчить історію . Дуже погано !
Війни імперіалісткі зруйнували 5 імперій .... Й в комуно-москальска це лише анохронізм часу !
Я не здивуюсь , якщо до батька цього стрільця прийшла повістка й був скандал в домі ...
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26.09.2022 12:25 Ответить
Стрільця вілправлять до України воювати. "Кровью смивать віну за прєступлєніє"
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26.09.2022 13:49 Ответить
На передку , осбливо арті , але й мінометам абсолютно "покуй" яким ти був видатним стрільцем по неозброєним сусідам .
Це спортсменам трохи легше . Особливо з аеробічних видів спорту , де нагруження невеликі , але тривалі . Ось такі добре маневрують міняють позицію з сменьшують верогідність враження ... А усякі торчки , алканафти , психопати лягають від першого пострілу міни ...

Я б не дуже іронізував на рахунок могілізації на московії бо навіть гарматне м"ясо має особливість перед фаршуванням спробувати когось вбити . Й чим більше фаршу призовоть тим більше будуть втрати й наших вояк . Так не пропорційно ... може в 30 ... 50 разів меньше , але погодьтеся -- в цьому мало іронії !

Але тим більш не варто зі стратегічної точки зору перебільшувати значення цього гарматного м"яса .
Чекотило був 192 ростом . Тобто гігант . Але вбивав виключно дітей ,навіть не підлітків , дуже маленьких й в переважній більшості дівчаток ...
На фронтах воно би в штанці зробило й втікло з передку .
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26.09.2022 14:36 Ответить
100% згоден з Вами. Я в коментарі висливив думку, що того стрільця засудять до ув'язнення, а потім відправлять вбивати українців.
Ніякої зловтіхи з приводу мобілізації на расєї не маю. Бо усвідомлюю, що ці сотні тисяч кацапів прийдуть вбивати нас. І навіть якщо у них погана підготовка і озброєння, їх все рівно дуже багато і до того, як їх повбивають, вони можуть встигнути когось вбити.
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26.09.2022 14:48 Ответить
Карма она такая. За погибших детей Украины отвечать придется всей кацапне , ПОГОЛОВНО.
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26.09.2022 12:30 Ответить
Не будем скорбить
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26.09.2022 12:33 Ответить
Дітей звісно шкода, але як тільки їм стуке 18 вони візьмуть в руки автомат, так що так, горіть мокшанські болота.
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26.09.2022 12:59 Ответить
Це вам за радість після Вінниці, *******.

Хороший маленький кацапьонок - то дохлий кацапьонок!
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26.09.2022 13:06 Ответить
операція прикриття-відволікання?
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26.09.2022 13:19 Ответить
В некоторых темах комментаторам лучше переходить исключительно на российский язык общения.
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26.09.2022 13:23 Ответить
Початок великої смути на Раісії?
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26.09.2022 13:31 Ответить
С детства маршируют с автоматами вот от пуль и погибли!Как это символично!!!!!!!!!!!!
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26.09.2022 14:18 Ответить
...ей страшно,,-а что собой станет когда услышишь рев приближающегося самолёта с бомбами,или свист снаряда?
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26.09.2022 14:22 Ответить
У кого виникла думка, що ця акція може бути сфабрикована???
Ну, їхні ЗМІ .ru про загиблих у Бучі, на весь світ клеїли дурня! Типу ми наскладали сотні моникенів!
Хвилина мовчання...
Тож чому б їм не звязати це з Нац_Ы, Змом?
Ось і причина згуртувати стадо проти "загнивающего запода"

(Голь, на выдумку хитра)
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27.09.2022 10:30 Ответить
 
 