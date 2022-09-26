16 056 65
Стрельба в школе Ижевска: 13 погибших, среди них семеро детей (обновлено). ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
В школе 88 российского Ижевска неизвестный устроил стрельбу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети сообщают о 9 пострадавших. Есть информация, что стрелок убит.
Позже российские Telegram-каналы сообщили, что погибли пять детей, двое охранников и двое учителей. Пострадали более 20 человек По предварительным данным, стрелок имел два травматических пистолета, переработанные под стрельбу боевыми патронами. Его личность пока не установлена.
В Удмуртии объявлен трехдневный траур, сообщают российские СМИ. По последним данным, 13 человек погибли, среди них семеро детей. Еще 21 человек получил ранения. Из них 14 – дети.
Топ комментарии
+33 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий26.09.2022 11:12
+25 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий26.09.2022 11:10
+23 швеллер
показать весь комментарий26.09.2022 11:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:26.09.2022 - діти гинуть в Україні, іксперд новонароджений Йди за рюзьким кораблем...
Ах! Ах! Діти, 6 діточок вбили! Ай! Ай! Лапоть ти зношений.
"В поле" (с) Бендерівське смузі
Оголосять про український слід
У який спосіб, хто саме (фсб, кадирівці, зеки, відморозки, ..) - не важливо. Чим білше, тим краще
(с.) Х*йло
Вирішів не йти на могілізацію,а забрати з собою побільше житів.
Теж варіант. І так,і так смерть,так хоч буде вдома героєм з цілим тілом,ніж на війні невідомою поживою фауни.
Критичний ідіот той , хто думає , що цю ненавість якось можно каналізовувати .
Вона завжди діє в усі сторони ....
В 1914 році , коли микола другий оголосив війну то було таке :
"Кричали жєнщини ура
І в воздух ліфчікі бросалі"
Стільки тоді було любові до усього імперського . Висші аристократки пійшли "по руках" "рюзкага воїнстфа"
А в 1917 вже багнетами заколювали генералів , які звали в окопи .... А потім й не тільки самого Миколку вбили , але усіх його дітей , лікаря й поварів .
***** погано вчить історію . Дуже погано !
Війни імперіалісткі зруйнували 5 імперій .... Й в комуно-москальска це лише анохронізм часу !
Я не здивуюсь , якщо до батька цього стрільця прийшла повістка й був скандал в домі ...
Це спортсменам трохи легше . Особливо з аеробічних видів спорту , де нагруження невеликі , але тривалі . Ось такі добре маневрують міняють позицію з сменьшують верогідність враження ... А усякі торчки , алканафти , психопати лягають від першого пострілу міни ...
Я б не дуже іронізував на рахунок могілізації на московії бо навіть гарматне м"ясо має особливість перед фаршуванням спробувати когось вбити . Й чим більше фаршу призовоть тим більше будуть втрати й наших вояк . Так не пропорційно ... може в 30 ... 50 разів меньше , але погодьтеся -- в цьому мало іронії !
Але тим більш не варто зі стратегічної точки зору перебільшувати значення цього гарматного м"яса .
Чекотило був 192 ростом . Тобто гігант . Але вбивав виключно дітей ,навіть не підлітків , дуже маленьких й в переважній більшості дівчаток ...
На фронтах воно би в штанці зробило й втікло з передку .
Ніякої зловтіхи з приводу мобілізації на расєї не маю. Бо усвідомлюю, що ці сотні тисяч кацапів прийдуть вбивати нас. І навіть якщо у них погана підготовка і озброєння, їх все рівно дуже багато і до того, як їх повбивають, вони можуть встигнути когось вбити.
Хороший маленький кацапьонок - то дохлий кацапьонок!
Ну, їхні ЗМІ .ru про загиблих у Бучі, на весь світ клеїли дурня! Типу ми наскладали сотні моникенів!
Хвилина мовчання...
Тож чому б їм не звязати це з Нац_Ы, Змом?
Ось і причина згуртувати стадо проти "загнивающего запода"
(Голь, на выдумку хитра)