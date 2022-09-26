РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4655 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
3 573 13
война (46991) Мариуполь (5563) Андрющенко Петр (527) псевдореферендум (125)

Оккупанты отчитываются о 77% явки на "референдуме", а сами с бюллетенями бегают за "избирателями", - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне утверждают, что в оккупированном Мариуполе на псевдореферендуме уже проголосовали более 77% населения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Предпоследний день циркореферендума. Донецкие гауляйтеры отчитываются о явке более 77 процентов, хотя почему сразу не 102 - тайна", - написал он в телеграм-канале.

Андрющенко опубликовал видео, на котором оккупант ходит по улицам, разыскивая желающих приобщиться к "голосованию".

"Именно "свободное волеизъявление" выглядит так. Поиск и принуждение. Носитель урны автоматом прозрачно намекает о последствиях отказа", - добавил советник мэра.

Смотрите: Оккупанты продолжают сносить дома в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
‼️‼️Запам'ятайте їх!

Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !😠
показать весь комментарий
26.09.2022 11:21
+4
Та москалі намалюють любий результат.
показать весь комментарий
26.09.2022 11:17
+4
цікаво 77% чого?
показать весь комментарий
26.09.2022 11:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та москалі намалюють любий результат.
показать весь комментарий
26.09.2022 11:17 Ответить
‼️‼️Запам'ятайте їх!

Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !😠
показать весь комментарий
26.09.2022 11:21 Ответить
Цікаво, нащо це Єгипту, Бразілії, Урагваю та ПАР.
показать весь комментарий
26.09.2022 11:29 Ответить
Вони про це не знають.
показать весь комментарий
26.09.2022 11:38 Ответить
В основном на референдум набирает организация Красный Крест. Через нее идут деньги (от кацапов) и набираются люди для этого участия. По сути это не медицинская организация, а очень крупная консерва с тотальным ФСБшным контролем. Примерно как рпц с япончиком. Через КК можно просто сказать, что за девушку платит, тот ее и танцует. В современном мире нужна либо тотальная зачистках этих мертвых организаций-импотентов, кто только срет и ничего не делает, либо статья в бюджетных расходах на подкуп очередных чертей. И нам придется платить, к сожалению, мы в центре Европы, а не изолированы как США или даже как Кацапия.
показать весь комментарий
26.09.2022 11:38 Ответить
цікаво 77% чого?
показать весь комментарий
26.09.2022 11:25 Ответить
77% від 143%
показать весь комментарий
26.09.2022 12:20 Ответить
а у них что солдаті оккупационной армии проводят референдум и с урнами ходят?
показать весь комментарий
26.09.2022 11:28 Ответить
Это вы еще котойков и собачек не спросили, так ваще под 110% нарисуете!!!
показать весь комментарий
26.09.2022 11:35 Ответить
Можливо і усі 148%, з урахуванням Венесуели і Єритреі і Сіріі з Лівією…. 🤣🤣🤣🤣💩💩💀💀💀
показать весь комментарий
26.09.2022 11:43 Ответить
Обраний мер не правий в тому , що 77% нереально зібрати . Андрющенко легко іронізувати , бо в його руках документація по місту . Він знає кількість жителів (хоча яка була до "визволення" мариупільців від життя як такого) . Знає скільки зазвичай ходило на вибори , а скільки ігнорувало навіть в мирний час .

А ці жалогідні "визволителі від життя" навіть світлого уявлення не мають як що тут називається , де у місті приблизно що розташованно ... А коли ти гаулятер властного кабітету й в тебе в приміщення приблизно 10 сортирів , на кожному очку по замугауляйтера й й прийшло за папірцем для дупу (він же бюлетень) 7.7 дуп з 10 , то ось вам й "явка"...

Ну ось який попит з подібних субстанцій ?!
Воно ж ніколи в житті не бачило справжні вибори , не бачило що таке незалежне опитування ...
показать весь комментарий
26.09.2022 12:13 Ответить
кому ви, ****, чухаєте, підари
показать весь комментарий
26.09.2022 12:22 Ответить
Краще іноземні спостерігачі країн які беруть в псевдо-референдумі, дізналися краще, скільке людей кацапи вбили за останні 30 років. Південному Кавказі, Північнному Кавказі, Малі, Сирії, Лівії й в інших країнах.
показать весь комментарий
26.09.2022 13:20 Ответить
 
 