Оккупанты отчитываются о 77% явки на "референдуме", а сами с бюллетенями бегают за "избирателями", - Андрющенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне утверждают, что в оккупированном Мариуполе на псевдореферендуме уже проголосовали более 77% населения.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Предпоследний день циркореферендума. Донецкие гауляйтеры отчитываются о явке более 77 процентов, хотя почему сразу не 102 - тайна", - написал он в телеграм-канале.
Андрющенко опубликовал видео, на котором оккупант ходит по улицам, разыскивая желающих приобщиться к "голосованию".
"Именно "свободное волеизъявление" выглядит так. Поиск и принуждение. Носитель урны автоматом прозрачно намекает о последствиях отказа", - добавил советник мэра.
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+5 Amber
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Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !😠
А ці жалогідні "визволителі від життя" навіть світлого уявлення не мають як що тут називається , де у місті приблизно що розташованно ... А коли ти гаулятер властного кабітету й в тебе в приміщення приблизно 10 сортирів , на кожному очку по замугауляйтера й й прийшло за папірцем для дупу (він же бюлетень) 7.7 дуп з 10 , то ось вам й "явка"...
Ну ось який попит з подібних субстанцій ?!
Воно ж ніколи в житті не бачило справжні вибори , не бачило що таке незалежне опитування ...