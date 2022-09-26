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Сичеславские десантники уничтожили вражеские позиции в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады накрыли огнем вражеские позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

"Утро у Сичеславцев началось не с кофе, а с успешного уничтожения позиций решительных оккупантов в Донецкой области! Мы продолжаем день за днем освобождать нашу землю, отправляя в ад захватчиков!", - говорится в сообщении.

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Героям слава!!!
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26.09.2022 11:36 Ответить
Хлопці , Ви молодці , честь Вам і хвала 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.09.2022 11:38 Ответить
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26.09.2022 11:38 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь, ріднесенькі
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26.09.2022 11:41 Ответить
 
 