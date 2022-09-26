Сичеславские десантники уничтожили вражеские позиции в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады накрыли огнем вражеские позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу бригады.
"Утро у Сичеславцев началось не с кофе, а с успешного уничтожения позиций решительных оккупантов в Донецкой области! Мы продолжаем день за днем освобождать нашу землю, отправляя в ад захватчиков!", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий26.09.2022 11:36 Ответить Мне нравится 10
Amber
показать весь комментарий26.09.2022 11:38 Ответить Мне нравится 9
Дмитрий Величко f50a5c94
показать весь комментарий26.09.2022 11:38 Ответить Мне нравится 13
Чайка Київ
показать весь комментарий26.09.2022 11:41 Ответить Мне нравится 10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...