Сичеславские десантники уничтожили вражеские позиции в Донецкой области. ВИДЕО

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады накрыли огнем вражеские позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

"Утро у Сичеславцев началось не с кофе, а с успешного уничтожения позиций решительных оккупантов в Донецкой области! Мы продолжаем день за днем освобождать нашу землю, отправляя в ад захватчиков!", - говорится в сообщении.

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