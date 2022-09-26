Ален Делон зачитал отрывок из "Заповіту" и с восторгом высказался о ВСУ: "Если бы я был на 50 лет моложе, то вступил бы в армию Украины". ВИДЕО
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86-летний легендарный французский актер Ален Делон пообщался с президентом Владимиром Зеленским и выразил свое восхищение украинскими бойцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vogue.UA.
Самые известные люди со всего мира выражают свою поддержку Украине. Среди них – 86-летний французский актер Ален Делон. На днях легендарный актер пообщался с президентом Владимиром Зеленским, а также зачитал отрывок из "Заповіту" Тараса Шевченко. Это станет частью программы, посвященной Украине, которую Ален Делон записал для французского канала TV5 Monde.
В рамках записи программы Ален Делон также пообщался с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась онлайн 23 сентября, этой записью в stories поделился президент Украины.
В финале разговора Ален Делон признался: "Если бы я был на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины", выразив восхищение украинскими Вооруженными силами и всем народом.
Напомним, что перед этим актер получил официальное приглашение от Владимира Зеленского посетить Украину. Ален Делон признался, что приедет в Украину. как только состояние его здоровья улучшится – два года назад актер пережил инсульт.
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а міг промовчати і тихо дожити.... це говорить про те що у людини є характер незважаючи на вік....
А тут якісь акторішки лізуть...
що відповів йому Зе , який відкосив від арміі чотирижди ? 😕
Як на мене, то і Жерар, і Ален - старі круки які шукають якийсь зиск - чи матеріальний, чи прмазатись до чієїсь слави (наприклад слави ЗСУ і українського народу, який здивував своєю стійкістю навіть сам себе).
Алену Делону нема потреби примазуватись до нічиєї слави. Він може будь з ким нею поділитися.
Що, власне, він і зробив, прочитавши заповіт і ставши на сторону України.
Покиньте вже спамити - ви свій висер про Делона розмножили щонайменше 5 разів.
Чи багато з молодого покоління знає Алена Делона, Марчелло Мастрояні,...?
За який такий "висер" у кишеню Делон їздив по Росії і підтримував на виборах генерала Лєбєдя. З переконань це робив?
Це питання, які не потребують відповіді.
Ален Делон не пьє одеколон та боярку..
Це вам не депардє
Респект !
Нажаль зараз лідер України не Порох, а Боневтік.