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Ален Делон зачитал отрывок из "Заповіту" и с восторгом высказался о ВСУ: "Если бы я был на 50 лет моложе, то вступил бы в армию Украины". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

86-летний легендарный французский актер Ален Делон пообщался с президентом Владимиром Зеленским и выразил свое восхищение украинскими бойцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vogue.UA.

Самые известные люди со всего мира выражают свою поддержку Украине. Среди них – 86-летний французский актер Ален Делон. На днях легендарный актер пообщался с президентом Владимиром Зеленским, а также зачитал отрывок из "Заповіту" Тараса Шевченко. Это станет частью программы, посвященной Украине, которую Ален Делон записал для французского канала TV5 Monde.

В рамках записи программы Ален Делон также пообщался с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась онлайн 23 сентября, этой записью в stories поделился президент Украины.

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В финале разговора Ален Делон признался: "Если бы я был на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины", выразив восхищение украинскими Вооруженными силами и всем народом.

Напомним, что перед этим актер получил официальное приглашение от Владимира Зеленского посетить Украину. Ален Делон признался, что приедет в Украину. как только состояние его здоровья улучшится – два года назад актер пережил инсульт.
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Топ комментарии
+32
вчинок, аплодую.....

а міг промовчати і тихо дожити.... це говорить про те що у людини є характер незважаючи на вік....
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26.09.2022 11:41
+22
Тем более опыт службы у Алена Делона есть . Челентано тоже служил , их настоящие талантливые актеры не гнушаются выполнить свой долг перед страной , а наши небожители типа Потапа, Зеленского, Лысого - таланта ноль , но служить не пойдут, творческие натуры, *****.
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26.09.2022 11:57
+19
Ален Делон - це легенда французького кіно і чудовий актор , якого знає весь світ заявив , що пішов би воювати за нашу краіну , а мені цікаво ,
що відповів йому Зе , який відкосив від арміі чотирижди ? 😕
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26.09.2022 11:46
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Ален Делон не п'є одеколон....я також була б в ЗСУ, але роки....але допомагаю чим можу
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26.09.2022 11:39 Ответить
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26.09.2022 12:21 Ответить
рус сдавайся...
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26.09.2022 12:22 Ответить
кто не понял про одеколон, в 90х была песня описывающая реалии русского мира и желание вырываться из этого ада хотя бы в мечтах: https://www.youtube.com/watch?v=aEWBQrvqJxA
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26.09.2022 12:50 Ответить
Это молодняк не понял...
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26.09.2022 19:19 Ответить
вчинок, аплодую.....

а міг промовчати і тихо дожити.... це говорить про те що у людини є характер незважаючи на вік....
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26.09.2022 11:41 Ответить
Краще погугліть, кого Ален Делон підтримував у Росії. А потім погугліть, хто такий генерал Лєбєдь. Хфранцузи дуже ******* гроші, або просто примазатись до чиєїсь слави (маю на увазі ЗСУ).
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27.09.2022 02:48 Ответить
Верховний головнокомандувач ЗЄ такий зайнятий війною, що нема коли змінити мілітарі на нормальний костюм.
А тут якісь акторішки лізуть...
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26.09.2022 11:41 Ответить
Les paras... Merci beacoup!
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26.09.2022 11:43 Ответить
Приятно слышать. Французы часто не знают, где находится Украина, они живут своей жизнью Франции и все, ну и Африку хорошо знают. И у французов как бы и прогрессивный налог для богатых (очень большой, притом наивный, те же гугл или эпл последние 10 лет платили копеечные налоги от своей прибыли, да и Илон Маск тоже на уровне 1-1.5% налогов заплатил от дохода за счет всех этих капитализаций и действий с акциями, и вместо них гребут просто с актеров бабки), так что это Депардье и другие просто ради бабла на все это пошли.
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26.09.2022 11:43 Ответить
Ох і ******* кацапи лайно підкинути)
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26.09.2022 11:48 Ответить
Респект!
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26.09.2022 11:43 Ответить
Ален Делон - це легенда французького кіно і чудовий актор , якого знає весь світ заявив , що пішов би воювати за нашу краіну , а мені цікаво ,
що відповів йому Зе , який відкосив від арміі чотирижди ? 😕
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26.09.2022 11:46 Ответить
Проте лише один із тих, хто бігали від армії, дякуючи 73% ушльопків став ВЕРХОВНИМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩІМ!
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26.09.2022 12:11 Ответить
Схоже, що ти довго в ній був і тільки відкинувся з армії 19.09. щоб розповісти, як косять мільйони українців.
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26.09.2022 12:12 Ответить
До того він не просто "відкосив", а ще й познущався над Україною при цьому. Можна пошарудіти в мережі і знайти те відео, де вся квартальна кагальна шобла гиготить над його "гумором".
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26.09.2022 15:24 Ответить
А я просто віддам шану великому акторові, якого люблю давно.
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26.09.2022 11:52 Ответить
Тем более опыт службы у Алена Делона есть . Челентано тоже служил , их настоящие талантливые актеры не гнушаются выполнить свой долг перед страной , а наши небожители типа Потапа, Зеленского, Лысого - таланта ноль , но служить не пойдут, творческие натуры, *****.
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26.09.2022 11:57 Ответить
Додя, тише будь. Я сейчас все брошу и начну рассказывать тебе, мутному пурицу с недельной регистрацией, свою биографию. Я свое отдал ВМФ СССР в 80-е. Какие бы условия не были , косить, покупать белый билет и прочие откосы - не украшают мужчину. И насчет швабры и мытья казармы, кубрика, гальюна и т.д . По твоему разумению это кто должен на службе делать ? Уборщицу нанимать?
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26.09.2022 12:20 Ответить
Приємно, коли людина-легенда з роками не просто не розчаровує, а викликає ще більший захват, особливо на тлі дрібних клоунів і пристосуванців.
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26.09.2022 12:00 Ответить
Краще погугліть, кого Ален Делон підтримував у Росії. А потім погугліть, хто такий генерал Лєбєдь. Хфранцузи дуже ******* гроші.
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27.09.2022 02:43 Ответить
Хіба я питав вас, що мені робити? Чи вам нема чого сказати, а кортить, аж зуби зводить?
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27.09.2022 10:08 Ответить
Любителі "Найвеличнішого" також не ******* аналізувати і живуть лише тим, чим їх годують відосікі. А також вони часто бувають хамовитими
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27.09.2022 15:25 Ответить
Якщо вам треба поплакатися комусь у жилетку, то ви помилилися сайтом.
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28.09.2022 14:31 Ответить
Хіба я питав вас, на якій інтернет-сторінці я можу поплакати у чиюсь камізельку
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29.09.2022 04:36 Ответить
Саме так, ви лили сльози, скаржилися на утиски і розмазували шмарклі по обличчю під моїм коментарем.
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29.09.2022 13:40 Ответить
Делон-самий гарний чоловік 20століття,шей правильний і має смак.
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26.09.2022 12:00 Ответить
Це вам не Жрал да Пірдєл з рук ***** .
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26.09.2022 12:04 Ответить
Краще погугліть, кого Ален Делон підтримував у Росії. А потім погугліть, хто такий генерал Лєбєдь. Хфранцузи дуже ******* гроші. А з чиїх рук - байдуже.
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27.09.2022 02:44 Ответить
Жерар колись їздив до Ющенка (поки той ще не був популярний), хотів зіграти Тараса Бульбу і купити виноградники в Криму. Ющенко носився із ним, як з писаною торбою. Потім Жерар їздив до Путіна і навіть до Кадирова. Але, все-таки, тому старому алкоголіку і колись гарному актору таки вистачило клепки не підтримати війну Росії проти України.

Як на мене, то і Жерар, і Ален - старі круки які шукають якийсь зиск - чи матеріальний, чи прмазатись до чієїсь слави (наприклад слави ЗСУ і українського народу, який здивував своєю стійкістю навіть сам себе).
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27.09.2022 03:07 Ответить
@Ostap Vovk

Алену Делону нема потреби примазуватись до нічиєї слави. Він може будь з ким нею поділитися.
Що, власне, він і зробив, прочитавши заповіт і ставши на сторону України.

Покиньте вже спамити - ви свій висер про Делона розмножили щонайменше 5 разів.
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23.12.2022 22:37 Ответить
Спамний висер - то ви.

Чи багато з молодого покоління знає Алена Делона, Марчелло Мастрояні,...?

За який такий "висер" у кишеню Делон їздив по Росії і підтримував на виборах генерала Лєбєдя. З переконань це робив?

Це питання, які не потребують відповіді.
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24.12.2022 01:53 Ответить
А то ещё недавно промелькнула новость, что Делон собирался ехать в Швейцарию - вроде бы там эвтаназия разрешена.
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26.09.2022 12:04 Ответить
Он сейчас и живет в Швейцарии. Насчет эвтаназии это была утка, просто он устал от людской суеты
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26.09.2022 12:09 Ответить
Но вроде жена его воспользовалась этой "услугой"
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26.09.2022 12:11 Ответить
Ну вродє це твій інформатор ?
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27.09.2022 02:38 Ответить
звісно
Ален Делон не пьє одеколон та боярку..
Це вам не депардє
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26.09.2022 12:06 Ответить
Легенда...і ще й "з яйцями"💪
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26.09.2022 12:09 Ответить
Не те що срань типу Депардьє
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26.09.2022 12:09 Ответить
А міг би як Депардье.. Той випадок, коли набогато страрше, але набогато розумнійше
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26.09.2022 12:13 Ответить
Зорро против zомби.
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26.09.2022 12:14 Ответить
Скільки хороших акторів, музикантів і т.п. підтримують нас! А оркостан - кілька лишенців від мистецтва, від яких і раніше блювати хотілось... Уже тільки по цьому можна судити - на чиїй стороні правда.
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26.09.2022 12:15 Ответить
"Ален Делон не пьет одеколон"
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26.09.2022 12:24 Ответить
Так это и козе понятно.
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26.09.2022 23:45 Ответить
Ален це справжній чоловік!
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26.09.2022 12:29 Ответить
Пиар ему не нужен, а заявить свою позицию - это правильно.
Респект !
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26.09.2022 12:32 Ответить
що тут скажеш-красень і легенда.Він сам служив у Індокитаї,причому сам записався,а у кінематограф попав після того,як один режисер чи продюсер помітив його у кафе за роботою офіціанта. Ну і тут вже згадали,що живе у Швейцарії,причому аж з 1984 року, оскільки у Франції податок для багатих просто кінський. Дякуємо за підтримку,Ален.
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26.09.2022 12:33 Ответить
Ален Делон має і повністю спонсирує декілька притулків для безхатніх тварин. Він просто чудова людина в цілому. Він вчинками це підтверджує.
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26.09.2022 12:40 Ответить
Molodec.Etot aktior na mnogo raz izvesni Evrope, cem vse kacapskije aktiori vmeste vziati
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26.09.2022 12:47 Ответить
жодного кацапського актора не знають уже в Перемишлі
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26.09.2022 13:42 Ответить
Чёткий чел.
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26.09.2022 13:02 Ответить
красунчик назавжди
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26.09.2022 13:09 Ответить
«Шукачі пригод» з Аленом Делоном у головній ролі - мій перший фільм який,я побачив в далекому дитинстві.
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26.09.2022 13:32 Ответить
Хтось розуміє французську, що саме він каже?
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26.09.2022 14:20 Ответить
А взагалі, я вже бачив цю новину багато де, всюди пишуть "Ален Делон підтримав Україну", і тільки ТСН пише, що "Ален Делон підтримав Зеленського". Ну, щоб вже всі зрозуміли, на кого працює ця помойка.
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26.09.2022 14:22 Ответить
Їм би логотип змінити на Г + Г - це буде чесно перед всією Україною.
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27.09.2022 02:36 Ответить
Делон це вже перевірена класіка, як актор і як людина на відміну від іншого актора, ну як актора, коміка скоріше.
Нажаль зараз лідер України не Порох, а Боневтік.
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27.09.2022 02:34 Ответить
 
 