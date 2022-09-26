Ален Делон зачитал отрывок из "Заповіту" и с восторгом высказался о ВСУ: "Если бы я был на 50 лет моложе, то вступил бы в армию Украины". ВИДЕО

86-летний легендарный французский актер Ален Делон пообщался с президентом Владимиром Зеленским и выразил свое восхищение украинскими бойцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vogue.UA.

Самые известные люди со всего мира выражают свою поддержку Украине. Среди них – 86-летний французский актер Ален Делон. На днях легендарный актер пообщался с президентом Владимиром Зеленским, а также зачитал отрывок из "Заповіту" Тараса Шевченко. Это станет частью программы, посвященной Украине, которую Ален Делон записал для французского канала TV5 Monde.

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В рамках записи программы Ален Делон также пообщался с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась онлайн 23 сентября, этой записью в stories поделился президент Украины.

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В финале разговора Ален Делон признался: "Если бы я был на 50 лет моложе, я вступил бы в армию Украины", выразив восхищение украинскими Вооруженными силами и всем народом.

Напомним, что перед этим актер получил официальное приглашение от Владимира Зеленского посетить Украину. Ален Делон признался, что приедет в Украину. как только состояние его здоровья улучшится – два года назад актер пережил инсульт.