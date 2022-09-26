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Бойцы 98-й ТГр минометным огнем уничтожили вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины из 98-й ТГр уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, которую наши бойцы совершили с помощью минометов, опубликована в соцсети.

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не заздрю кацапським мобікам.....
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26.09.2022 12:03 Ответить
ЧМОБІКАМ*
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26.09.2022 13:07 Ответить
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26.09.2022 12:04 Ответить
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26.09.2022 12:19 Ответить
Красивое.
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26.09.2022 12:26 Ответить
Лепота!
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26.09.2022 13:24 Ответить
*******.
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26.09.2022 15:10 Ответить
 
 