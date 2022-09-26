Бойцы 98-й ТГр минометным огнем уничтожили вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины из 98-й ТГр уничтожили вражеский склад боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, которую наши бойцы совершили с помощью минометов, опубликована в соцсети.
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