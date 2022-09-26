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Мобилизованный россиянин просит обеспечить жену и детей дровами, пока он будет на войне: "Все остальное устраивает". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Мобилизованный россиянин просит обеспечить жену дровами, поскольку в поселке, где он проживает, это единственный способ отопления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Все остальное меня устраивает, все нормально", – говорит мобилизованный .
Также, по словам мужчины, у него трое маленьких детей и жена.
Топ комментарии
+32 Олександр Дніпро
показать весь комментарий26.09.2022 12:33
+23 Alex Tiger
показать весь комментарий26.09.2022 12:32
+21 Топ Ган
показать весь комментарий26.09.2022 12:35
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Ашотики позаботятся о твой жене, а детки твои станут наркоманами и алкашами.
Покойся с миром, в придорожной канаве в Украине.
на "деревянный бушлат".
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