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Мобилизованный россиянин просит обеспечить жену и детей дровами, пока он будет на войне: "Все остальное устраивает". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Мобилизованный россиянин просит обеспечить жену дровами, поскольку в поселке, где он проживает, это единственный способ отопления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Все остальное меня устраивает, все нормально", – говорит мобилизованный .

Также, по словам мужчины, у него трое маленьких детей и жена.

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Топ комментарии
+32
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26.09.2022 12:33
+23
Пусть еще гробик себе закажет.
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26.09.2022 12:32
+21
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26.09.2022 12:35
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Пусть еще гробик себе закажет.
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26.09.2022 12:32 Ответить
Так він уже її замовив, просто не в слух
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26.09.2022 12:32 Ответить
Да его в мешке привезут-им топить будут...
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26.09.2022 12:37 Ответить
Гробик тоже можно на дровишки пустить...
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26.09.2022 12:38 Ответить
Не буде ніякого "гробіка"! Те, що здичавілі собаки та лисиці не розтягнуть та ворони не склюють, селяни прямо на полі закопають, заорють, заборонують і все.
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26.09.2022 14:47 Ответить
Тварь из нищей Засрашки идет *спасать* *рузкоязычных* в Украине в которой люди живут на порядок лучше
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26.09.2022 12:32 Ответить
Ну так, то ж грех стяжательства. От него и спасать едут.
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26.09.2022 12:36 Ответить
Дебілізований росссіянин щось просить просить у путлєра. Це вже анекдот.
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26.09.2022 12:32 Ответить
Про оселедець, забув попросити...лаврова на тебе не має!
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26.09.2022 12:33 Ответить
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26.09.2022 12:33 Ответить
А звідкиля цей уривок?
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26.09.2022 13:23 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=***********
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26.09.2022 13:31 Ответить
Дяка!
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27.09.2022 01:24 Ответить
Становись на колени. Как вы привыкли
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26.09.2022 12:33 Ответить
Очень скоро ты утилизируешься и твоей нищей бабе и ее ***** Ахмеду дадут тачку дров.
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26.09.2022 12:34 Ответить
А прорубь для стирки жена сама прорубит?
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26.09.2022 12:34 Ответить
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26.09.2022 12:35 Ответить
кацап, сдохни за золотые унитазы господ и яхты "русской" элиты,
Ашотики позаботятся о твой жене, а детки твои станут наркоманами и алкашами.
Покойся с миром, в придорожной канаве в Украине.
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26.09.2022 12:48 Ответить
Це дно ! Якби я був психіатром і хотів зробити прорив у світовій психіатрії , взяв би для дослідження два народи : кацапів та північних корейців , але є одна умова , брати їх потрібно з їхнього безпосереднього середовища проживаня - абсолютно дикими .
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26.09.2022 12:50 Ответить
"......-абсолютно дикими " 👍🤝😂
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26.09.2022 19:02 Ответить
***** Тебе обеспечит в крайнем случае 4м квадратных 25мм доски
на "деревянный бушлат".
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26.09.2022 12:51 Ответить
і ше пару палок кинути поки його ********😄
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26.09.2022 12:52 Ответить
а як він помре, хто їх буде забезпечувати дровами?
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26.09.2022 12:58 Ответить
А де газ?? Чому дрова?🤔 Бомжкацапи задовбали всіх, мразота.
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26.09.2022 12:59 Ответить
"Раб зостається рабом" Г. Пайпер
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26.09.2022 13:02 Ответить
Что ж ты, гад, сам дрова не заготовил? Что, "а вдруг война, а я уставший"? Знал же, что придется за путина и гундяева идти подыхать! Тебе ж не зря разрешили валежник до 90 сантиметров собирать! Сволочь ты! Ладно самка, ее Махмуд согреет, а дети?
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26.09.2022 13:05 Ответить
И, правда: осень уже, зима близко, где дрова? Меня мучают смутные сомнения: может он воевать идет, чтобы дрова не рубить, и, вообще, - не работать? Работа страшнее смерти?
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26.09.2022 14:21 Ответить
От і я подумав, що у них в Кацапії вже зовсім холодно, а цей дикун навіть дров на зиму не заготовив. В мого батька в дровітнях ЗАВЖДИ був півторарічний запас дров, а ще було пару тон торфобрикетів.
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26.09.2022 14:51 Ответить
Пропаганда чистой воды. Кто в это поверит ?
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26.09.2022 13:06 Ответить
Чёрные пакеты ждут вас ребята или украинская земля.
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26.09.2022 13:09 Ответить
Уже осень а ванька алкаш даже дров не заготовил на семейку.
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26.09.2022 13:11 Ответить
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26.09.2022 13:13 Ответить
сожгут гроб, в котором папка приедет, за ладу-кал-лину тоже можно дров накупить, не замерзнут, мы не жестокие
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26.09.2022 13:16 Ответить
Без проблем...
""
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26.09.2022 13:18 Ответить
Скільки часу кацапські пропагандони потратили, щоб цих двох для камер із запою вивести і поголити?
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26.09.2022 13:24 Ответить
Жена, скорее всего, облегчённо вздохнула - сдыхалась придурка !
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26.09.2022 13:26 Ответить
У кацапів так часто буває, що все хазяйство тягне кацапка, а одоробло тільки п*є та ще й б*є її.
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26.09.2022 14:53 Ответить
Усьо остальноє сделает Ашот і Равшан з Джамсутом. Вони, з недалеких давен, ********** білу Ладу.
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26.09.2022 13:27 Ответить
Як пропадеш без вісти, то "обіспечат" хрін з маслом.
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26.09.2022 13:50 Ответить
да ладно убиваться по мелочам. совсем скоро его баба со своими личинками станет миллионщицей, сама сможет дров купить. а может и на белой ладе рассекать будет ))
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26.09.2022 13:54 Ответить
Жену обеспечат *****...
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26.09.2022 13:55 Ответить
«Мы все, русское племя, неспособны сами по себе ни к какому произвольному движению, ни к какому стремлению. Мы от природы слишком беспечны, ленивы, равнодушны, склонны ко сну, пока крайняя нужда не заставит нас поискать новых средств, пока какой-нибудь внешний удар не пробудит нас к действию, не воззовет к жизни наши богатые и разнообразные способности… Не наше дело - вот клич произведенный историей нашего управления, под стать нашей природной лени. Не наше дело! Так чье же?..» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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26.09.2022 13:56 Ответить
холопи знахабніли. ану на вколюшки став коли щось у баріна просиш. геть бидло розпоясалося
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26.09.2022 13:59 Ответить
Як же ж так, а ти чим до цього займався. Мабуть пиячив, а тепер хочеш на вітчизну покласти відповідальність.Не вийде.
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26.09.2022 14:15 Ответить
бридким кацапам потрібно хатєть/думати кацапам не дано/ не про дрова а про пакети а їхнім самкам про бєлиє жігулі
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26.09.2022 14:23 Ответить
Дрова не дрова, але кілька палок сусідні бомжі закинуть
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26.09.2022 14:26 Ответить
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26.09.2022 14:27 Ответить
Вересень закінчується, а у хазяїна ще дрова не заготовлені. Яка країна, такі і хазяї
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26.09.2022 14:50 Ответить
Книгу К.А. Скальковського " Мнения русских о самих себе" можна прочитати тут: https://www.litmir.me/br/?b=271017&p=1
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26.09.2022 14:59 Ответить
Это он так просит чтоб ей ежедневно пару палок ставили. Чтоб не заплесневело. Резонно.
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26.09.2022 15:08 Ответить
Засуньте Telegramm в zопу!
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26.09.2022 15:32 Ответить
I'd say - Fuck Telegram
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26.09.2022 15:59 Ответить
Если баба молодая китайцы обеспечат по полной програме , иди воюй, мешок не забуть прихватить.
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26.09.2022 20:52 Ответить
 
 