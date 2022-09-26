Мобилизованный россиянин просит обеспечить жену и детей дровами, пока он будет на войне: "Все остальное устраивает". ВИДЕО

Мобилизованный россиянин просит обеспечить жену дровами, поскольку в поселке, где он проживает, это единственный способ отопления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Все остальное меня устраивает, все нормально", – говорит мобилизованный .

Также, по словам мужчины, у него трое маленьких детей и жена.

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