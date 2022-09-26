Морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили вражеский танк, 6 БМП, радиолокационную станцию и автомобиль с боеприпасами, - ВМС. ВИДЕО

25 сентября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Как отмечается, за прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 5 человек живой силы, грузовой автомобиль и автомобиль с личным составом.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили танк, 6 БМП, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Также читайте: Беларусь пока не будет размещать у себя военные базы РФ, - глава МИД РБ Макей