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Морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили вражеский танк, 6 БМП, радиолокационную станцию и автомобиль с боеприпасами, - ВМС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

25 сентября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.

Как отмечается, за прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 5 человек живой силы, грузовой автомобиль и автомобиль с личным составом.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили танк, 6 БМП, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

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26.09.2022 14:04 Ответить
Файно
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26.09.2022 16:52 Ответить
Шуму много, шерсти мало, сказал черт подстригши кошку. Нужно кидать немножко в другое место, чтобы нанести максимальный ущерб ВОГом автомобилю. А так, будет водителю ветер в морду дуть без стекла, только и всего.
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26.09.2022 18:53 Ответить
 
 