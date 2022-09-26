Рашисты обстреляли Казачью Лопань незадолго до выдачи гумпомощи гражданским: Ранения получили 2 человека. ВИДЕО

Военнослужащие Национальной гвардии Украины доставили в Казачью Лопан гуманитарный груз собранный под эгидой Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики. Незадолго до приезда груза российские оккупанты совершили обстрел поселка.

Видео обнародовало Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, передает Цензор.НЕТ.

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По словам главы Дергачевской территориальной громады Вячеслава Задоренко, рашисты пытались помешать местным жителям получить гуманитарную помощь.

Незадолго до приезда груза оккупанты обстреляли центр Казачьей Лопани. Ранения получили 2 человека.

"Пока люди ждали выдачу гуманитарной помощи враг нанес удар по центру поселка, по скоплению гражданского населения. Ранение в лицо получила двадцатилетняя девушка. Также молодой парень получил сквозное ранение ноги", - отметил он.

На месте обстрела на асфальте остались следы поражения пока неизвестным боеприпасом, а также следы крови.

"Был громкий взрыв, после чего еще несколько. Думаю, что это кассетный боеприпас. Через несколько минут мы услышали крики: мальчик завел девочку сюда. Она была вся в крови: лицо, волосы", - рассказал житель села Александр.

Раненые были эвакуированы военными медиками.

Отмечается, что российские оккупанты периодически осуществляют охоту на места выдачи гуманитарной помощи по всей Харьковщине. Тем временем "гуманитарка" для многих – единственный шанс выжить, ведь далеко не все жители решаются на эвакуацию.

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