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Боевая работа украинской военной авиации на фронте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские военные пилоты сняли свою боевую работу на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделанную с борта вертолета украинские воины опубликовали в соцсети.

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Топ комментарии
+10
Ну как бы совсем неплохо, для уничтоженных на второй день войны!
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26.09.2022 14:28
+7
РСЗВ теж краще використовувати прямою наводкою бо точніше, кулеметникам дати ліміти бо кущі косять, арту взагалі заборонити бо дорого. (рубрика диванного іксперда)
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26.09.2022 14:27
+5
соколята
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26.09.2022 14:25
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Від таких обстрілів зиску мало.
Хіба що моральна підтримка наших військ: ось, дивіться, не тільки у ворога, а і у нас теж є авіація.
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26.09.2022 14:19 Ответить
Тобі з пляшки видніше.
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26.09.2022 14:25 Ответить
РСЗВ теж краще використовувати прямою наводкою бо точніше, кулеметникам дати ліміти бо кущі косять, арту взагалі заборонити бо дорого. (рубрика диванного іксперда)
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26.09.2022 14:27 Ответить
Шоб ***** аудіооператари ****** поглохли, підараси.
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26.09.2022 15:10 Ответить
A utebja chjo , slamalas knopka regulirovki zvuka ?
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26.09.2022 15:32 Ответить
Маємо ким гордитись.
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26.09.2022 15:35 Ответить
Там жарища в кабине? Всегда вентиляторчики работают.
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26.09.2022 14:24 Ответить
Птури призначені для бою іншого виду, для того щоб був толк потрібно дуже велику кількість авіації, при масованому ударі таким чином справді накриє велику площу.
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26.09.2022 14:24 Ответить
ПТКРів на відео нема.
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26.09.2022 14:28 Ответить
Выглядит круто, но толку мало. Нужно высокоточное оружие
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26.09.2022 14:25 Ответить
+ 100!

в цій крнсерваторіїї треба щось міняти - переосмислювати застосування штурмової авіації (літаків та гелікоптерів) в умовах щільної ППО івеликих можливостяжх гаджетів
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26.09.2022 15:05 Ответить
соколята
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26.09.2022 14:25 Ответить
Ну как бы совсем неплохо, для уничтоженных на второй день войны!
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26.09.2022 14:28 Ответить
Включили два вентилятора в кабине что бы быстрее лететь!
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26.09.2022 15:37 Ответить
 
 