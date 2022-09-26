Боевая работа украинской военной авиации на фронте. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские военные пилоты сняли свою боевую работу на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделанную с борта вертолета украинские воины опубликовали в соцсети.
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+10 Igor Abolinsh
показать весь комментарий26.09.2022 14:28
+7 MausMike
показать весь комментарий26.09.2022 14:27
+5 Panda Freeav
показать весь комментарий26.09.2022 14:25
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Хіба що моральна підтримка наших військ: ось, дивіться, не тільки у ворога, а і у нас теж є авіація.
в цій крнсерваторіїї треба щось міняти - переосмислювати застосування штурмової авіації (літаків та гелікоптерів) в умовах щільної ППО івеликих можливостяжх гаджетів