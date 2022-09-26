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Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы подразделения 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области во время наступления в Харьковской области захватили в плен военнослужащих Росгвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают на Facebook-странице бригады.

В сообщении отмечается, что оккупанты попали в плен в результате нескольких часов стрелковых боев во время наступательной операции ВСУ в Харьковской области.

По информации украинских военных, росгвардейцы оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь.

Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев 01

Смотрите: В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб главный педагог Коломыи, воин Любомир Бордун. ФОТО

Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев 02
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Топ комментарии
+34
тупые кацавские долбоёбы. Нет что бы сесть на бетер, и с наволочкой на антенне приехать за деньгами, а потом спокойно себе ожидать обмена...
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26.09.2022 14:32
+23
Да, воевать с реальным противником оказалось сложнее чем кацапских терпил на митингах дубасить.
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26.09.2022 14:39
+18
росгвардія це ті "космонавти", які б'ють жінок та тягають за ноги людей в автозаки? якщо вони, треба було б прикопати у лісосмузі, та, на жаль, нам потрібна сировина для обміну...
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26.09.2022 14:34
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тупые кацавские долбоёбы. Нет что бы сесть на бетер, и с наволочкой на антенне приехать за деньгами, а потом спокойно себе ожидать обмена...
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26.09.2022 14:32 Ответить
але файно! вітаю,котики!👍😻
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26.09.2022 14:34 Ответить
росгвардія це ті "космонавти", які б'ють жінок та тягають за ноги людей в автозаки? якщо вони, треба було б прикопати у лісосмузі, та, на жаль, нам потрібна сировина для обміну...
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26.09.2022 14:34 Ответить
Да, воевать с реальным противником оказалось сложнее чем кацапских терпил на митингах дубасить.
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26.09.2022 14:39 Ответить
На бутылку их. Чтобы рашистские мобики выдели что их в Украине ждет даже не геройская смерть а смерть позорного опущенца
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26.09.2022 14:35 Ответить
Цих назад потрібно віддати, вони ж росгвардійці своїх же рузьких *******
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26.09.2022 14:48 Ответить
А россияне сами просят - росгвардейцев в плен не брать. Это же конченые которые и над своим народом издевается.
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26.09.2022 14:40 Ответить
Издеваются над кацапами?так это же кошерно
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26.09.2022 21:35 Ответить
Якщо це ті хто я думаю то краще не показувати лиця, нехай знімають верхній одяг, бинт можна було ****** водою, обсмалити трохи бороду запальничкую, щоб потім не було питань, особливо якщо з технікою.
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26.09.2022 14:45 Ответить
тех, кто сдается с техникой - не показывают. К тому же - их "складируют" отдельно.
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26.09.2022 14:49 Ответить
Что,"космонавты", знания по разгону мирного населения, в бою с украинскими воинами не достаточно?
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26.09.2022 14:46 Ответить
Добивать ублюдків.
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26.09.2022 14:48 Ответить
Росгвардія це кати вони катують наших полонених і працюють в катівнях які создають в окупованих містах для цього їх сюди і присилають їх надо жорстко дуже жорстко допитувати і ******* бо це нелюді, хоча в парше всі нелюді
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26.09.2022 19:00 Ответить
не бійтеся, хлопці, станьте трошки відпочиньте.....

*****.

подивіться відео як вони наших у полон беруть, кричать та погрожують так що аж самі обсираються а не тільки наші.

поки ворог все не розкаже не може бути і мови про якесь послаблення чи добре поводження з полоненим.

це не курорт для них, вони знають що убивають наших, тож повинні відчувати що і ми знаємо.
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26.09.2022 14:56 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
Героям слава !!!
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26.09.2022 14:59 Ответить
У них вигляд, як у бомжів, і це росгвардія. А шо ж тоді з мобіками буде?
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26.09.2022 15:00 Ответить
Йой ! А шо сі стало ? Ниц сі не розуміют по українську ? А ше кажут, шо ми адінарот !
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26.09.2022 15:00 Ответить
Очкурик му на шию, та в калабаню !!!
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26.09.2022 15:03 Ответить
Якось воно так, та не так. Вони нелюди-народ плюгавий, але наші хлопці в полоні. Тому обмін. Вони знову на передку, але вже не будуть ризикувати і точно підуть здаватися навіть пристріливши того хто буде чинити перепону здачі. (моя думка).
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26.09.2022 15:20 Ответить
Представляю их душевное состояние ниже спины, когда они услышали акцент!
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26.09.2022 15:15 Ответить
я тільки хотіла сказати а ще як взнали що то Івано -Франківщина
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26.09.2022 18:35 Ответить
Почему шотландцы идут в бой под звуки волынки, а наши войны с Карпат не делают этого под звуки трембиты? От этих звуков кацапы не то что кирпичами бы срали - у них открывался бы дар 3-D печати!
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26.09.2022 15:44 Ответить
Волинка це дуже стародавня кельтська дудка з міхом, яка була поширена по всій Європі. Український та польський варіант волинки називається коза або дуда. Вона дещо відрізняється від шотландської.
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26.09.2022 16:06 Ответить
А ще «ґайда»
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26.09.2022 23:49 Ответить
" ... росгвардійці чинили запеклий супротив ..."
Я запутался. Генштаб почти в каждом сообщении говорит о "низком моральном духе орков", а тут "запеклий супротив" ...
Нам кто-то врет?
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26.09.2022 15:45 Ответить
Проведіть їх просто до найближчьої гілляки. Де їм саме місце.
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26.09.2022 15:57 Ответить
що наші цим хочуть показати? що вони справжні воїни,лицарі? русня це не оцінить.невже нашим не відома доля наших полонених? це ж кацапські карателі,вони повинні були тероризувати населення а їх кинули в бій і вони скисли! ну повезуть їх в санаторій,відгодують,долбо***б Золкін візьме в ни інтерв"ю де вони похвалять Україну,обміняють і вони знову підуть нас убивати. відвести в кущі,пристрелити і прикопати цю погань!
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26.09.2022 17:13 Ответить
Просто наші в душі мають людяність і навіть війна і їх жорстокість наших людей цього не позбавляє
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26.09.2022 18:36 Ответить
смердючі кацапські чурбани
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26.09.2022 19:28 Ответить
Бандерівці з Франківська рулять !
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26.09.2022 21:53 Ответить
 
 