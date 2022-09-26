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Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы подразделения 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области во время наступления в Харьковской области захватили в плен военнослужащих Росгвардии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают на Facebook-странице бригады.
В сообщении отмечается, что оккупанты попали в плен в результате нескольких часов стрелковых боев во время наступательной операции ВСУ в Харьковской области.
По информации украинских военных, росгвардейцы оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь.
Топ комментарии
+34 Urs
показать весь комментарий26.09.2022 14:32
+23 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+18 Hanka Panyanka
показать весь комментарий26.09.2022 14:34
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*****.
подивіться відео як вони наших у полон беруть, кричать та погрожують так що аж самі обсираються а не тільки наші.
поки ворог все не розкаже не може бути і мови про якесь послаблення чи добре поводження з полоненим.
це не курорт для них, вони знають що убивають наших, тож повинні відчувати що і ми знаємо.
Героям слава !!!
Я запутался. Генштаб почти в каждом сообщении говорит о "низком моральном духе орков", а тут "запеклий супротив" ...
Нам кто-то врет?