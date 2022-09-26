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Николаевские десантники сорвали наступление оккупантов: уничтожили 1 вражеский танк, 2 БМП, 2 ИМР-2 и 1 МТ-ЛБ вместе с экипажами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины рассказывают, как благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждениям, на одном из участков было сорвано наступление подразделения противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в прессцентре ДШВ.

"В общей сложности были уничтожены пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом. К уничтожению бронетехники техники противника и его десанта также присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШИ ВС Украины, проведшие окончательную "демилитаризацию" вражеского подразделения", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Воины-десантники 79-й бригады уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов, - ДШВ ВСУ. ВИДЕО
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Обісрались кацапи, тому і смрад.
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26.09.2022 14:52 Ответить
саме гарне кіно
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26.09.2022 16:49 Ответить
Герої наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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26.09.2022 15:02 Ответить
Так гарно душі з люка вилітають ...
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26.09.2022 15:08 Ответить
Файно хлопці! Насипьте їм ще!!!
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26.09.2022 15:35 Ответить
Интересно, а рашка подпишет указ о том, что дохнуть в Украине нельзя. Кто сдох - 10 кичи. ввз - замкни круг - подпиши.
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26.09.2022 16:22 Ответить
Гарно вспахані поля. Коли ж на них можна буде вирощувати врожай?
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26.09.2022 17:26 Ответить
Чего ж "не вышло"? Вышло. По два метра они захватили.
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27.09.2022 01:04 Ответить
 
 