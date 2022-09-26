Командир роты ТРО Бахмута "Берлин": вернулся из Европы, чтобы защитить родной Донбасс. ВИДЕО
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ВИО командира роты Бахмутской теробороны "Берлин" вернулся из Германии, чтобы защищать родной Бахмут.
Как это воевать рядом со своим домом? Чем мотивировать своих бойцов? И невероятная история выживания почти в полном окружении, когда враг уже добрался до окопов. Об этом и другом "Берлин" рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
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