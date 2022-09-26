РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4689 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
11 080 8
война (46991) Бутусов Юрий (3918)

Командир роты ТРО Бахмута "Берлин": вернулся из Европы, чтобы защитить родной Донбасс. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

ВИО командира роты Бахмутской теробороны "Берлин" вернулся из Германии, чтобы защищать родной Бахмут.

Как это воевать рядом со своим домом? Чем мотивировать своих бойцов? И невероятная история выживания почти в полном окружении, когда враг уже добрался до окопов. Об этом и другом "Берлин" рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Смотрите: Бойцы 92-й мехбригады уничтожили три вражеских САУ, выехавших для очередного обстрела Купянска. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А 95 квартал втекли з України щоб не захищати рідний Кривбас
показать весь комментарий
26.09.2022 14:39 Ответить
з медальками...
показать весь комментарий
26.09.2022 17:28 Ответить
вони мають свого ротного, який відае накази до бою десь в Барселоні чи на Танарифф
показать весь комментарий
27.09.2022 16:50 Ответить
Генштаб, допоможіть Бахмуту. Там зараз реально пекло.
показать весь комментарий
26.09.2022 14:46 Ответить
Який "радной" й який "бамбац", якщо це - образа двох областей України?! Хто й коли навішав цє херь на тіло України?! Невиліковна ДУРКА! Мова їм нірадная, фізична карта їм патріотизмус - "Ні совісті, ні честі, ні родіни, ні флага!"©
показать весь комментарий
26.09.2022 14:49 Ответить
Бережи Вас Боже.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:05 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
26.09.2022 16:09 Ответить
 
 