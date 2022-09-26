Командир роты ТРО Бахмута "Берлин": вернулся из Европы, чтобы защитить родной Донбасс. ВИДЕО

ВИО командира роты Бахмутской теробороны "Берлин" вернулся из Германии, чтобы защищать родной Бахмут.

Как это воевать рядом со своим домом? Чем мотивировать своих бойцов? И невероятная история выживания почти в полном окружении, когда враг уже добрался до окопов. Об этом и другом "Берлин" рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

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