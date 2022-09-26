Массовые митинги в Дагестане против мобилизации: "Это мы напали на Украину! Нет – войне". ВИДЕО

На митинге в Дагестане во время разговора с полицейским участники акции доказывали, что именно Россия напала на Украину, а не наоборот.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент диалога опубликован в соцсетях.

"Это мы напали на Украину! Нет – войне", - заявили протестующие силовику.

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