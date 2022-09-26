РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4689 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Мобилизация в РФ
18 066 44
война (46991) Дагестан (137) протест (5755)

Массовые митинги в Дагестане против мобилизации: "Это мы напали на Украину! Нет – войне". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

На митинге в Дагестане во время разговора с полицейским участники акции доказывали, что именно Россия напала на Украину, а не наоборот.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент диалога опубликован в соцсетях.

"Это мы напали на Украину! Нет – войне", - заявили протестующие силовику.

Смотрите: В Дагестане протестуют против мобилизации: Полиция стреляет в воздух. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
7 місяців все було Ок, аж ось мобілізація прийшла й одразу "розвиднілося"
показать весь комментарий
26.09.2022 15:03
+32
от эта непобедимая и костью ***** в горле Украина... взяла и напала на срасиию...
спасибо женщины...
показать весь комментарий
26.09.2022 15:04
+27
получається дагестанські орчихи більш хоробрі, ніж московські хом"ячки
показать весь комментарий
26.09.2022 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
7 місяців все було Ок, аж ось мобілізація прийшла й одразу "розвиднілося"
показать весь комментарий
26.09.2022 15:03 Ответить
получається дагестанські орчихи більш хоробрі, ніж московські хом"ячки
показать весь комментарий
26.09.2022 15:15 Ответить
Просто им мужик нужен в доме а не лада калина
показать весь комментарий
26.09.2022 15:33 Ответить
потому что дагестанцы - мужчины, а не алкашня рашистская.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:11 Ответить
Підтримую, кацапські самки сикухи.
показать весь комментарий
26.09.2022 22:20 Ответить
а тебе какая разница почему они сейчас протестуют?
ты что - архангел Гавриил на входе в рай?
нам должно быть по... почему они не хотя воевать.
Они сейчас разваливают Россию - спасибо им за это, надо еще огоньку поддать.
я бы им оружие выслала. И патронов. Побольше.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:10 Ответить
Знову "Какая разница?". Як же *********** ...

Перш за все, повністю погоджуюся в частині: "Они сейчас разваливают Россию - спасибо им за это, надо еще огоньку поддать." з одним лише уточненням - "Россия" це де?

А різниця велика. За місяць вони стануть "жертвами режима" почнуть ******* у всіх демократичних ЗМІ. Ви чекаєте чогось адекватного від тих кого все влаштовувало 7 місяців!?
"Ефект овсяннікової" буде вже не зупинити. І для чого нам стадо "хароших русских"?
показать весь комментарий
26.09.2022 17:41 Ответить
от эта непобедимая и костью ***** в горле Украина... взяла и напала на срасиию...
спасибо женщины...
показать весь комментарий
26.09.2022 15:04 Ответить
Та вони всі це знали і знають, хоч і озвучують брєд про нато, кордони ссср. Вон все знають, просто зараз торкнулось власної шкури
показать весь комментарий
26.09.2022 15:05 Ответить
и что теперь? нам не радоваться тому что даги Россию разваливают?
мне по... почему они сейчас вышли, я им не судья.
нам на них тоже было насрать все эти годы. Уже лет 20 как в горах Дагестана есть боевики которые воюют против режима путина - ты об этом знал?п
почитай кавказ-центр.
нам на них было насрать -им на нас тоже.
Они сейчас наши ситуативные союзники - прекрасно.
как бы им калашей выслать...
показать весь комментарий
26.09.2022 17:13 Ответить
Уже хорошо
показать весь комментарий
26.09.2022 15:05 Ответить
Хто перший почне скандувати: "путін х-ло"?
показать весь комментарий
26.09.2022 15:56 Ответить
Быстрее бы уже начали воевать с Чечней за Кизлярский район.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:06 Ответить
пусть лучше поберегут силы для войны с чекистами......
показать весь комментарий
26.09.2022 15:12 Ответить
ах ты падла, ты хочешь чтобы чеченцы с дагестанцами воевали против друг друга? ах ты кацап ты паскудный
эти две нации - самые боевые в России. С них может начаться ее распад
Украине их надо сейчас поддержать.
а идея чтоб они между собой начали воевать - не знаю ты ольгинец или дебил - но это конкретно крмлевский тезис.
их мечта кремлевская - стравить эти два народа.
жареным в Кремле завоняло с Кавказа, ох и завоняло..
кстати, облом - у чеченцев и дагов полное взаимопонимание сейчас. так сказать -как влюбленные на одной волне, против Кадырова и путина.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:15 Ответить
ты просто дура. Пока они здесь убивают нас. Пусть займутся своими территориальными претензиями, а меня не*бёт, какими пачками этот протест дагестанских мобиков будет убивать друг друга. Откровенно говоря, даже если якуты начнут воевать с тунгусами, то мне как-то *****.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:23 Ответить
Дорогенька! Звідки ти така агресивна?

І що характерно: два комента, двічі "Россия". Може тобі ще й ***** то Путин? А може він тобі й президент?
показать весь комментарий
26.09.2022 18:17 Ответить
В Чечні були чеченці,коли вони ще з Росією воювали. Ті, що зараз там живуть, ще більші раби, ніж раби путіна в росії. Кадирівців чеченцями інші чеченці , ті , хто виїхав з Чечні, не називає.
показать весь комментарий
27.09.2022 00:00 Ответить
Ні, хай заодно воюють з чекістами...
показать весь комментарий
26.09.2022 19:59 Ответить
НЕ **** , СДОХНУТ ВСЕ !!!!!
показать весь комментарий
26.09.2022 15:06 Ответить
шото джигитов не видно. или они у женщин под юбками решили отсидеться?
показать весь комментарий
26.09.2022 15:07 Ответить
точно и лецгинку некому слобать
показать весь комментарий
26.09.2022 15:08 Ответить
ротик прикрой.
и читать учись
https://www.kavkazcenter.com/russ/
показать весь комментарий
26.09.2022 17:17 Ответить
и где ты там по ссылке мужиков увидела? абы ото ляпнуть
показать весь комментарий
26.09.2022 17:29 Ответить
а. я понял. там бабы бузят, а все мужики в ментах и их разгоняют)))
показать весь комментарий
26.09.2022 17:31 Ответить
Это такая наивность или рабская сущность или что?
Кому вы что объясняете? Вот если мужики учинят погромы - тогда на них обратят внимание, лучше ехать в маскву и громить упырей там. Без этого остаётся уклоняться изо всех сил, а в крайнем случае можно сдаться в плен ВСУ. Остальные варианты - пустая трата времени.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:10 Ответить
по-моему это ты наивный.
думаешь, многим удастся добраться до линии фронта чтобы сдаться в плен? наши думаешь убивают только тех кто близко подходит? как бы не так.
и кто их пустит в Москву - вы ребенок что ли?
все правильно делают. Самое лучшее - если республики начнут по одной отваливаться в Раше.
это то о чем мы все тут мечтали все эти годы - о развале России.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:18 Ответить
Вот так бы смотрел и смотрел. Какой у ребят план хороший был сначала
показать весь комментарий
26.09.2022 15:16 Ответить
Гадаэте це "совість"?
Неа, це тваринний жах неминучої смерті, який поборов страх перед мусорами...
показать весь комментарий
26.09.2022 15:16 Ответить
мне насрать - совесть или нет, я уже выше говорила - мы не архангелы у ворот рая.
Вам тоже было насрать на дагов, когда их москали все эти годы по горам гоняли и убивали за "терроризм".
вышли на митинги - и прекрасно.
"ах, как-то не так они разваливают россию"...
да насрать
пусть разваливают. нам с ними детей не крестить.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:20 Ответить
А ну давайте,кацапи,гучніше,массовіше і по всіх містах без виключення. Шкода,що тільки зараз заговорили. Могли б врятувати стільки життів.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:19 Ответить
По ходу у их женщин смелости больше, чем у мужиков . . .
показать весь комментарий
26.09.2022 15:33 Ответить
Тому що баб не мобілізують.
"Сміливі" рускі мужики сховались за спинами своїх баб.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:43 Ответить
где вы там русских увидели. Русские как бараны пошли на убой.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:21 Ответить
Як-то кажуть "Глаз узкій - значіт русскій". В рашці всі рускі - русскій бурят, русскій татарин, русскій дагестанець, русскій якут.... Бо "русскій" це прикметник. Всі кого завойовує рашка стать "рускіми".
Тому і ці барани теж підуть на убой, побузять і підуть на убой.
показать весь комментарий
27.09.2022 07:43 Ответить
А мужики якраз для Тік-Току знімають😉
показать весь комментарий
26.09.2022 16:47 Ответить
С 2014 года их всё устраивало. Такая же биомасса как и вся россия, только сейчас коснулось конкретно их, вот и вышли.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:39 Ответить
вас лично в 1999, 2000-м, 2010-м годах тоже устраивало, когда кремлевская банла убивала дагестанцев.
вам известно, что в 10 году они пытались устроить переворот в Махачкале? взорвали телевышку? освободили несколько поселков?
вас сильно волновало что все эти годы москали убивали любого подозрительного таким образом: окружали дом, расстреливали его из гранатометов - насрать кто там был внутри - и объявляли что подавили "гнездо террористов аль-каиды", окопавшейся в дагестане?
вот и им насрать.
разваливают россию - и прекрасно.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:23 Ответить
Коли почали надходити чорні пакетики так відразу - Нет войне.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:40 Ответить
Прозріння? Ні. Просто не хочуть щоб їх чоловіки повертались додому в пакетах.
показать весь комментарий
26.09.2022 15:42 Ответить
в комментах как всегда - толпы дебилов и ольгинцев.
все в белых пальто. видимо, только и делают что думают о голодающих детях Африки и несчастных матерях погибших в 2000-м году чеченцев.
да насрать вам на них, было и есть.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:25 Ответить
Дагестанские женщины оказались умнее чем бункерный гном.
показать весь комментарий
26.09.2022 17:51 Ответить
Молодцы женщины! Боритесь за своих мужчин, не отправляйте их на смерть ! Вашим мужчинам в Украине не место, ваши мужчины должны быть у себя дома , на своей дагестанской земле...
показать весь комментарий
26.09.2022 18:13 Ответить
Удивляет другое, в Иране, Дагестане, да и в самой Москве протестуют в основном женщины, а "мужчины" шо делают?
- Наверное дрочат с утра до вечера, - предположила Демусика.
показать весь комментарий
26.09.2022 20:40 Ответить
 
 