Порошенко о мобилизации в РФ: Это кампания по увеличению количества "мяса". ВИДЕО

Петр Порошенко во время поездки в Харьковскую область заявил, что мобилизация в России в конце концов приведет к краху путинского режима.

Слова Порошенко цитирует пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень сложное время. Так как фейковые процессы, которые они называют "референдумами", лишь обостряют ситуацию с агрессией, дополнительно развязывают агрессору руки", - сказал Порошенко во время встречи с бойцами Сил Специальных Операций, которым он передал дроны, генераторы и другую технику.

"Мобилизация, которую они объявили, это не просто признак краха первого этапа агрессии - для того, чтобы не дать тем российским контрактникам, у которых истекает срок, бежать с фронта. На сегодняшний день они могли потерять более 40% своего личного состава", - констатирует Порошенко.

"Эта мобилизация относится не к военному делу, а к сельскому хозяйству. Мобилизация - это такая "мясная кампания" по увеличению количества "мяса", которое должно поступить из России", - говорит Порошенко.

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"Для нас это – испытание, и сегодня мы все должны объединиться, чтобы дать отпор врагу. Если коротко говорить, то с начала объявления кремлевским идиотом мобилизации это означает, что война пришла в Россию. Раньше они сидели на диванах и давали поручения, каким образом убивать украинцев, демонстрируя диванно-телевизионный патриотизм, на сегодняшний день они точно почувствовали, что такое война, что такое слезы, что такое потеря родных, родителей, сыновей... Они сегодня уже не могут не выходить на протесты. Это начало конца рашистского режима", - убежден пятый президент.