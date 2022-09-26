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Порошенко о мобилизации в РФ: Это кампания по увеличению количества "мяса". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко во время поездки в Харьковскую область заявил, что мобилизация в России в конце концов приведет к краху путинского режима.

Слова Порошенко цитирует пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень сложное время. Так как фейковые процессы, которые они называют "референдумами", лишь обостряют ситуацию с агрессией, дополнительно развязывают агрессору руки", - сказал Порошенко во время встречи с бойцами Сил Специальных Операций, которым он передал дроны, генераторы и другую технику.

"Мобилизация, которую они объявили, это не просто признак краха первого этапа агрессии - для того, чтобы не дать тем российским контрактникам, у которых истекает срок, бежать с фронта. На сегодняшний день они могли потерять более 40% своего личного состава", - констатирует Порошенко.

"Эта мобилизация относится не к военному делу, а к сельскому хозяйству. Мобилизация - это такая "мясная кампания" по увеличению количества "мяса", которое должно поступить из России", - говорит Порошенко.

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"Для нас это – испытание, и сегодня мы все должны объединиться, чтобы дать отпор врагу. Если коротко говорить, то с начала объявления кремлевским идиотом мобилизации это означает, что война пришла в Россию. Раньше они сидели на диванах и давали поручения, каким образом убивать украинцев, демонстрируя диванно-телевизионный патриотизм, на сегодняшний день они точно почувствовали, что такое война, что такое слезы, что такое потеря родных, родителей, сыновей... Они сегодня уже не могут не выходить на протесты. Это начало конца рашистского режима", - убежден пятый президент.
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Топ комментарии
+10
Що цікаво, Порох навіть в свій день народження вдома не сидить (тим більше, не відпочиває в Буковелі) а як волонтер розвозить "подарунки" бригадам ЗСУ. На цей раз тим військовим частинам повіз, які воюють на Харківському (сподіваємось, невдовзі на Луганськом) фронті.
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26.09.2022 15:48
+10
Петро Порошенко, сьогодні (за ссиллю - фото): "Щасливий, що у цей день я саме тут - зі справжніми українцями! Їхніх облич не видно, імен, позивних і завдань озвучувати не можна. Але повірте - ці хлопці, військовослужбовці ССО, щодня роблять дуже боляче ворогам. Сьогодні вони на одному з найважливіших напрямків фронту - на Східному. А ми тут - щоби підсилити їх і трохи підсолодити життя. Привезли воїнам Аутели для розвідки, метеостанції і генератори.
Робимо все, щоб в орків підгорало!"
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26.09.2022 15:54
+7
Позволю себе поправить Порошенко!
Не "мясо", а "биомасса".....
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26.09.2022 15:38
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Его забагацько,не хватает извести посыпать пропавшее.
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26.09.2022 15:38 Ответить
ти ревнуєш, що про ***** тут менше інфи подають?
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26.09.2022 15:45 Ответить
Позволю себе поправить Порошенко!
Не "мясо", а "биомасса".....
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26.09.2022 15:38 Ответить
калова маса
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26.09.2022 15:40 Ответить
Был "огненный вал", теперь идёт "мясной".
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26.09.2022 15:40 Ответить
В кацапії десятиліттями майонез був як м"ясо.Тепер м"ясьця на усю рашку буде в достатку.
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26.09.2022 15:41 Ответить
Що цікаво, Порох навіть в свій день народження вдома не сидить (тим більше, не відпочиває в Буковелі) а як волонтер розвозить "подарунки" бригадам ЗСУ. На цей раз тим військовим частинам повіз, які воюють на Харківському (сподіваємось, невдовзі на Луганськом) фронті.
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26.09.2022 15:48 Ответить
Петро Порошенко, сьогодні (за ссиллю - фото): "Щасливий, що у цей день я саме тут - зі справжніми українцями! Їхніх облич не видно, імен, позивних і завдань озвучувати не можна. Але повірте - ці хлопці, військовослужбовці ССО, щодня роблять дуже боляче ворогам. Сьогодні вони на одному з найважливіших напрямків фронту - на Східному. А ми тут - щоби підсилити їх і трохи підсолодити життя. Привезли воїнам Аутели для розвідки, метеостанції і генератори.
Робимо все, щоб в орків підгорало!"
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26.09.2022 15:54 Ответить
Щось не до оптимізму від їх мобілізації. Навіть якщо їх втрати будуть 1 до 10 і вони пригонять 300 000 на забій, наші втрати неминучі. А далі наступна хвиля яка матиме таку ж саму ефективність... І так до того моменту поки ********* не покладе вбитими 300 000. Як відомо з історії (війна з Японією - 450 тисяч, Фінська - 350 тисяч) кацапи помічають втрати лише тоді коли ці втрати перевищують 300 000 вбитими і вулиці заповнюють інваліди... Де ж стільки патронів і снарядів дістати? І це як мінімум 3 хвилі мобіків. Конвейер смерті... А якщо затримка з поставками бк?
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26.09.2022 15:56 Ответить
а чо, знову з VPN? Заблокований дом. ІР?
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26.09.2022 16:22 Ответить
Порошенко сказал, то что должен был сказать бойцам ВСУ. Все правильно, даже если это не правда.
Порошенко привез реальную и необходимую материальную помощь. Даже если это в целях самопиара, это не обнуляет реальность и необходимость этой помощи.
Понравилось, что он одет по-гражданке, а не "а-ля пиксель от кутюр".
Много слов? Ну так он политик. А как вы хотели ...

Что печалит? Много Зеленского, немного Порошенко ... и больше никого (от слова "совсем").
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26.09.2022 16:25 Ответить
 
 