Житель Рязани публично поджег себя, чтобы не идти на войну. ВИДЕО 18+

Житель российской Рязани облился горючей жидкостью и поджег себя во избежание мобилизации на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, самоподжог зафиксировали камеры наблюдения. Очевидцы уверяют, что мужчина поджег себя выгнув слова: "Я не хочу на фронт". Россиянин выжил и находится в больнице.

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