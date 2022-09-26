Житель Рязани публично поджег себя, чтобы не идти на войну. ВИДЕО 18+
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Житель российской Рязани облился горючей жидкостью и поджег себя во избежание мобилизации на фронт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, самоподжог зафиксировали камеры наблюдения. Очевидцы уверяют, что мужчина поджег себя выгнув слова: "Я не хочу на фронт". Россиянин выжил и находится в больнице.
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+35 Bobcat 614fad29
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Той обосцянець ***** шугане до людей не виходить й своїх боїться.
"Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан пригласили россиян на строительные работы."
Палити треба:
Военкомати, Електро станції, розбирати ж/д покриття, руйнувати дороги, й Політичні поліцаїв ***** а потім йти на Москву звільнятися від диктатора вбивці - сина сатани *****путина!
Вам таке поняття, як "мордва", відоме?
Но чем самоподжигаться - лучше уже жечь военкоматы!
какой-такой "народ победитель"?.. высосаный из пальца, телевизора или ещё откуда?
то краще воєнкома, або мента ..обнув
слабі люди, млять