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поджог (900) Рязань (9)

Житель Рязани публично поджег себя, чтобы не идти на войну. ВИДЕО 18+

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Житель российской Рязани облился горючей жидкостью и поджег себя во избежание мобилизации на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, самоподжог зафиксировали камеры наблюдения. Очевидцы уверяют, что мужчина поджег себя выгнув слова: "Я не хочу на фронт". Россиянин выжил и находится в больнице.

 

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Топ комментарии
+35
А треба було воєнкома
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26.09.2022 15:39
+35
лучше бы военкомат сжег-и сам жив остался бы и людей кучу спас
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26.09.2022 15:40
+31
Лучше бы своего фюрера подпалил..
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26.09.2022 15:39
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Какое бесполезное самоубийство …
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26.09.2022 15:38 Ответить
Так кацап живий залишився, ще й ходе на свої копитах
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26.09.2022 16:13 Ответить
тем более
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26.09.2022 16:30 Ответить
Це спочатку. Він скоріше за все не виживе.
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26.09.2022 18:51 Ответить
Лучше бы своего фюрера подпалил..
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26.09.2022 15:39 Ответить
А де він його побачить?
Той обосцянець ***** шугане до людей не виходить й своїх боїться.
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26.09.2022 15:47 Ответить
А треба було воєнкома
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26.09.2022 15:39 Ответить
Це тільки в нас так. А раби так не вміють.
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26.09.2022 16:00 Ответить
Один знайшовся десь в іркутьску. Завалив воєнкома, зараз в реанімації. Причому, повістка була не йому, а його другу. Молодець!
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26.09.2022 16:18 Ответить
Так може етнічний українець, хто ж його зна.
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26.09.2022 18:54 Ответить
Судячи з прізвища, то скоріш за все жидо-бандерівець.
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27.09.2022 07:03 Ответить
лучше бы военкомат сжег-и сам жив остался бы и людей кучу спас
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26.09.2022 15:40 Ответить
Краще б, але мінус один кацап теж норм.
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26.09.2022 15:41 Ответить
"Росіянин вижив і перебуває у лікарні" - Текст новости не читаете?
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26.09.2022 15:45 Ответить
Может он захотел славы жареного бурята не выходя из дома, выезжая с родных ******?
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26.09.2022 15:50 Ответить
Это сложное логическое построение. Кацапы, ввиду врожденного ***********, не могут так сложно мыслить.
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26.09.2022 15:43 Ответить
Плохие у Вас дела,товарищ призывник...
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26.09.2022 15:52 Ответить
А у кого они сейчас хорошие?)
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26.09.2022 16:04 Ответить
Какой прекрасный пример для кацапов и прочих отбросов человечества с мерзким названием "россияне".
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26.09.2022 15:40 Ответить
смердючі бридкі кацапи а по суті - чурбани
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26.09.2022 19:46 Ответить
абсолютно бессмысленно, но хоть -1...
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26.09.2022 15:42 Ответить
дурко... вмер ні за що.... зробив це хоч би в кабінеті нач. військомату...
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26.09.2022 15:43 Ответить
Є інші варіанти!
"Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан пригласили россиян на строительные работы."
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26.09.2022 15:43 Ответить
Na takie sloznie rabotu roSSijan nevazmut... Tolko dvornikami potjanut za tarelku supa
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26.09.2022 16:00 Ответить
Реакція оточуючих навколо безцінна: ніхто навіть пальцем не поворухнув
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26.09.2022 15:44 Ответить
Не каждый носит с собой одеяло, огнетушитель и ящик с песком
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26.09.2022 15:51 Ответить
Ну можно же хоть поснимать на телефон
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26.09.2022 16:01 Ответить
если украинские войска попрутся на Москву - тоже может так быть.
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26.09.2022 16:51 Ответить
да патаму что кацапскоє чурбаньйо своіх нє бросаєт
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26.09.2022 19:48 Ответить
МЕНТОВ ВАЛИТЕ , военкомов , и др , зачем бесполезно дохнуть , выбор у вас не большой , или на войне убьют, или в тюрьме забьют до смерти, так может лучше уйти достойно .
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26.09.2022 15:46 Ответить
А треба було підпалити військомат разом із собою
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26.09.2022 15:47 Ответить
Починається відлік 299 999
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26.09.2022 15:48 Ответить
Дурні кацапи!
Палити треба:
Военкомати, Електро станції, розбирати ж/д покриття, руйнувати дороги, й Політичні поліцаїв ***** а потім йти на Москву звільнятися від диктатора вбивці - сина сатани *****путина!
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26.09.2022 15:49 Ответить
#палити Поліцаїв
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26.09.2022 15:50 Ответить
надо было самоподжигаться там где зевак побольше. сразу бы к нему все ринулись. поселфиться.
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26.09.2022 15:56 Ответить
А насєлюкі-саплємєннікі как абична стаялі і сматрєлі...
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26.09.2022 16:01 Ответить
платочкі в руках тєрєбят...
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26.09.2022 16:08 Ответить
Как то он профессионально всё сделал, есть ощущение что не первій раз..
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26.09.2022 16:03 Ответить
А піпл навіть не поворухнувся, побачивши самопала
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26.09.2022 16:12 Ответить
а город падумал "Динамо" бежит..
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26.09.2022 16:18 Ответить
Може краще палити військомат, а не себе? Самопожертви для режиму нічого не значать.
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26.09.2022 16:09 Ответить
У спостерігачів - відморожені нерви.
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26.09.2022 16:39 Ответить
Ти ба, живуче яке?
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26.09.2022 16:40 Ответить
не смотря на усилия правительства СССР и рф (несколько военных училищ, выпускники которых все время гибнут), в Рязанской области осталось жить некоторое количество настоящих этнических русских (голубоглазых светловолосых крепких с правильными чертами лица и фигурой), а не орков (смесь русских с азиатами). Видимо настоящие русские бунтуют, понимая, что отправляют на войну с близким славянским этносом, где, к тому же, шансы выжить 0
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26.09.2022 16:46 Ответить
Перепрошую, "настоящіх ентічєскіх" чиїх??

Вам таке поняття, як "мордва", відоме?
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26.09.2022 17:12 Ответить
в Рязани русские еще живут, для примера возьмите фото ныне покойного Есенина, уроженец Рязани это настоящий русский
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26.09.2022 17:18 Ответить
Справжніх руських(словян) ще І.Грозний в В.Новгороді вирізав.
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26.09.2022 19:22 Ответить
Вот именно.
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26.09.2022 19:26 Ответить
Русские там были, да вышли все. Исчезли как скифы, в монгольскую навалу.
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26.09.2022 22:14 Ответить
А кто такие русские, стесняюсь спросить? По Рязани особенно интересно, само название пошло от народа Ерзя, славяне, а как же ))))
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26.09.2022 19:25 Ответить
Это такой странный народ, которого никто никогда не видел. Возможно они уже в то время занимались колл-центрами по выманиванию денег из населения.Потом, награбив, закрылись в Кремле, а сейчас всё решают через пресс-секретарей. Виртуальная нация.
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26.09.2022 22:16 Ответить
ну что ж, горелый, опыт имеется, значит - в танк.
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26.09.2022 16:49 Ответить
В одной из недавних тем я доказывал, что поджоги военкоматов неэффективны и нужно драться с псами режима или мирно косить от армии.
Но чем самоподжигаться - лучше уже жечь военкоматы!
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26.09.2022 17:20 Ответить
Каким нужно быть дебилом покалечить себя назло врагу. Лучше бы военкома сжег. Пользы больше было бы.
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26.09.2022 17:29 Ответить
Не совсем правильно. Это обращает внимание и заставляет других занятся очень тяжелой работой - думать.
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26.09.2022 20:05 Ответить
хйло и его банда лично убивают своих холопов..
какой-такой "народ победитель"?.. высосаный из пальца, телевизора или ещё откуда?
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26.09.2022 17:37 Ответить
А вЯлічниє і духовниє стоят рядом і думают о ***** ясноліком
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26.09.2022 18:34 Ответить
Нафіга себе??? Ну шо за дебіл? Вирішив померти в муках, то візьми ружбайку, запас патронів, зайди в военкомат і відправся в Валгалу по кістках переможених воєнкомів. Нахєра себе палити?
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26.09.2022 18:47 Ответить
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26.09.2022 19:15 Ответить
Ну что тут сказать... Как уже давно было сказано: какая страна, такой и теракт. Немного перефразировав можно сказать: какая страна, такой и протест...
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26.09.2022 19:35 Ответить
Хорошо. Но мало.
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26.09.2022 19:59 Ответить
Реакцию окружающих заметили? Им пофиг. По моему руцкий мир лешили души, остались только скрепы.
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26.09.2022 20:18 Ответить
один куй інвалід і тюрма
то краще воєнкома, або мента ..обнув
слабі люди, млять
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26.09.2022 20:22 Ответить
А у нас в Рязани... мобики с бензинами!
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26.09.2022 23:18 Ответить
ну прямо Прометей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.09.2022 13:46 Ответить
 
 