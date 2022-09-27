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Исправную вражескую БМП-3 захватили днепропетровские теробороновцы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины Днепровского отдельного батальона территориальной обороны Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны затрофеили вражескую БМП-3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою новую бронемашину бойцы показали в соцсетях.

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Топ комментарии
+9
Стоимость На 2019 год цена на одну БМП-3 составляла 85 944 658 рублей.
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27.09.2022 09:50
+9
"Ленд ліз" відкрили нам кацапи,
Без грошей, просто так.
Віддали у "бандерські" лапи,
Найкраще все і на дурняк!
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27.09.2022 09:56
+8
Наші котики !!!
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27.09.2022 09:49
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Наші котики !!!
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27.09.2022 09:49 Ответить
Головні поставки танків і БМП поки від РФ. Де там той шольц і його танки?
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27.09.2022 10:34 Ответить
Стоимость На 2019 год цена на одну БМП-3 составляла 85 944 658 рублей.
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27.09.2022 09:50 Ответить
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27.09.2022 09:52 Ответить
"Ленд ліз" відкрили нам кацапи,
Без грошей, просто так.
Віддали у "бандерські" лапи,
Найкраще все і на дурняк!
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27.09.2022 09:56 Ответить
Круто пацани на полювання сходили!
Браво!
Та й ролик зроблений круто, і відео ряд, і звук на «5»!
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27.09.2022 10:22 Ответить
Вот так каломыйский! Понял? Днепряне без тебя справляются!!! А ты жадина, хоть бы какую гуманитарку землякам послал
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27.09.2022 10:25 Ответить
снаружи вроде бы современно смотрится, а внутри сразу заметно по оборудованию, что аналоговнет
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27.09.2022 10:28 Ответить
Все там норм,хорошая брычка. Побольше бы кацапня подгоняли.
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27.09.2022 12:46 Ответить
- Ой бяда, бяда! Адно агарчение!
- Что случилась, Дамавёнок"?
- Сматрел вчера не телявизар хазяйский, а "кампутер" заграничнай!!! А там гаварят, шта наши не только не успевают вытаскивать с баз хранения и ремонтиравать технику на вайну - её украинцы быстрее разбивают и сжигают! Но ещё быстрее они эту технику брасают и передают украинцам целенькой - чтобы они против нас ваевали!
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27.09.2022 10:30 Ответить
симпотная машинка
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27.09.2022 10:39 Ответить
ЗАЛІЗО ЦЕ ДУЖЕ ДОБРЕ, АЛЕ Ж Е ДРУГЕ ПИТАНЯ БК , ТРЕБО ПРЕДАТИ ПРОХАНЯ ПРО ПОСТОЧАНЯ РАШИСКОМУ-ЛЕНДЛИЗУ БОЕКОМПЛЕКТУ І ЗАПЧАСТИН ДО ТОГО ОЗБРОЕНЯ
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27.09.2022 13:05 Ответить
 
 