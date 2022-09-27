Исправную вражескую БМП-3 захватили днепропетровские теробороновцы. ВИДЕО

Воины Днепровского отдельного батальона территориальной обороны Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны затрофеили вражескую БМП-3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою новую бронемашину бойцы показали в соцсетях.

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