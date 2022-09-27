Исправную вражескую БМП-3 захватили днепропетровские теробороновцы. ВИДЕО
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Воины Днепровского отдельного батальона территориальной обороны Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны затрофеили вражескую БМП-3.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свою новую бронемашину бойцы показали в соцсетях.
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+9 Дмитрий Величко f50a5c94
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+8 Татьяна Ежова
показать весь комментарий27.09.2022 09:49
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Віддали у "бандерські" лапи,
Найкраще все і на дурняк!
Браво!
Та й ролик зроблений круто, і відео ряд, і звук на «5»!
- Что случилась, Дамавёнок"?
- Сматрел вчера не телявизар хазяйский, а "кампутер" заграничнай!!! А там гаварят, шта наши не только не успевают вытаскивать с баз хранения и ремонтиравать технику на вайну - её украинцы быстрее разбивают и сжигают! Но ещё быстрее они эту технику брасают и передают украинцам целенькой - чтобы они против нас ваевали!