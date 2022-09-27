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Российские силовики изнасиловали и избили активиста Камардина за фразу "Слава Киевской Руси". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Москве силовики изнасиловали и избили активиста Артема Камардина, после чего заставили принести извинения на камеру за слова "Слава Киевской Руси".

Об этом пишет "Новая Газета. Европа", передает Цензор.НЕТ.

25 сентября Камардин выступал на "Маяковских чтениях" - мероприятии, где поэты читают свои стихи у памятника Владимиру Маяковскому в центре Москвы. Организаторы чтений объявили их "антимобилизационными".

Камардин был задержан днем ​​26 сентября в квартире вместе с Александрой Поповой (его девушкой) и Александром Менюковым. Полиция не пустила туда адвоката, сославшись на то, что проводится осмотр помещения. Из квартиры Попову и Камардина вывели в наручниках, Менюкова – без наручников. Всех активистов повезли в Следственный отдел Тверского района.

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Силовики "очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантель". Они записали на видео изнасилование Артема и показывали его Александре Поповой. Камардин по-прежнему в полиции.

Попова рассказала, что силовики издевались над ней.

"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, толкали, угрожали изнасилованием впятером", - сообщила она.

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Топ комментарии
+78
в целом ничего особенного. Обычный день на россии
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27.09.2022 10:17
+42
Гестапо 2.0
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27.09.2022 10:17
+38
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27.09.2022 10:24
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Ви жалюгідні. І катастрофічно не праві. Зараз у незгідних з кремлівським режимом тільки 2 варіанти.

Це боротись і робити хаос в рф вбиваючи слабовиків, єдиноросів і інших.

Або вмерти по причині могилізації.

Що оберете ви? Розумієте?
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27.09.2022 17:41 Ответить
Ви, взагалі, роумієте, шо розмовляєте з УКРАЇНЦЕМ??? У Вас якесь затьмарення свідомості. Спідіваюся, тимчасове.

Їдьте до росії і там кличте їх на барикади. Мене закликати не треба.
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27.09.2022 17:48 Ответить
І? Ви ж захищаєте російське "нічого не робіння"? Розказуєте що вбивати вони не можуть бо місто, а протест у них не можливий бо пляшка.

Так що я все правильно про вас зрозумів, і правильно написав. Я ж не просто так написав про співчуваючих їм.

І навіть питання заклик я правильне поставив. Що оберете ви із цих двох варіантів? Боротись і вбивати окупаційний режим кремля в рф, чи проти волі їхати на війну де заставлятимуть вбивати мирних людей що зовсім тобі не вороги і там точно бути вбитим.

Це ж просте питання не перевірку вашої логіки. Чи ви це не поняли? Я ж спеціально уточнив чи є розуміння. Ви ж їм співчуваєте і навіть ставите себе на їх місце розмірковуючи в коментарі. Так які тоді проблеми якщо я вам задаю таке питання?

Очевидно що відповіді яка б змогла обгрунтувати вашу позицію і не виставити вас клоуном у вас просто немає. А тому ви мене і послали, а не відповіли чітко який з варіантів оберете.
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27.09.2022 20:49 Ответить
Ви знаєте, у Вас серйозні проблеми з причинно-наслідкоими зв'яхками. Ви неправильно мене зрозуміли, зробиои абсолютно хибні висновки і зараз намагаєтесь стулити до купи свою нестійку псевдологічну конструкцію.

Спробуємо дуже просто:

1) у росії приблизно 20 відсотків притомних і 80 упоротих
2) зусилля перших не може нічого змінити, бо других більше

Ось і все, що потрібно зрозуміти про ******* росію. Все інше Ваші домисли і упередженість. Повторюю: питання свої ставте росіянам. Я не жив там і дня і не знаю, як вони думають. Я просто намагався Вам пояснити, чому масові протести в росії неможливі сьогодні. Я все пояснив абсолютно чітко і зрозуміло. І не моя проблема, що Ви нічого не зрозуміли... Може Ви просто, як кажуть америкнці, не у своїй лізі? Може краще спуститися на рівень нижче?
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27.09.2022 22:11 Ответить
Нащо ви так позоритесь? Достатньо чітко відповісти на поставлені питання, або якщо немає що відповісти то не писати "питання свої ставте росіянам", а визнати що ви не праві.

Ви назвали золотими словами твердження "Не варто їх засуджувати", і далі в спорі почали доказувати всім що в рф нічого не можливо, а тому те що росіяни нічого не роблять так це ок і осуджувати їх не треба. А це зашквар та наратив рф. Вони з цим наративом навіть фільм "Левіафан" зняли щоб внушити стаду що нічого робити не треба бо це безглуздо, і ви зараз пропагуєте та внушаєте всім те саме. Тому я точно впевнений що правильно вас зрозумів. І саме тумо я ставив вам питання.

"Може краще спуститися на рівень нижче" - Опуститись до вашого рівня? Щоб ви нарешті зрозуміли? Ок і заодно перестану вдавати що в мене є хоч якась повага до тебе. Ти дурак. Мені жаль витрачати на тебе свій час, але може ще хтось прочитає...
Лише дурак типу тебе буде закопувати себе глибше доказуючи те що росіянам не треба боротись, не треба протестувати, треба їх жаліти, бо у них типу немає можливості. І це при факті що ті росіяни які не боротимуться чи хоча б не протестуватимуть стануть трупами. Смерть чи бутилка? Розумієш? А якщо вони будуть боротись то їх чекає максимум тюрма як того пацана що вальнув воєнкома і ніякої могилізації. Смерть чи тюрма? А якщо вони ще й будуть боротись розумно, то їм взагалі нічого поганого не буде бо хаос.

До чого був цей абзац про дурака? Піраміда Маслоу. А тому категорично заборонено жаліти росіян. Їх треба цькувати. Гарантувати їм смерть якщо вони мобілізуються. Їх треба заставити відчувати смертельну небезпеку, а все решта відбудеться саме. Звичайна психологія.

І 20% це дохера. Це значить що в самому фантастичному варіанті кожному з них треба вбити максимум 4. А якщо підходити реалістично то хватить лиш пари десятків тисяч щоб система посипалась. І це смішний відсоток...

P.S. Вилятимете далі і чітко не відповісте на питання, то зразу прощавайте. Ваша думка й так не важлива. А решта коментаторів вже отримали достатньо щоб оцінити яка у вас хибна позиція.
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28.09.2022 06:51 Ответить
Мої підозри підтвердилися. Ви просто не здатні зрозуміти всього того, про що я написав вище. Навіть у спрощеній формі. Я ж кажу - Вам до іншої ліги. Тут Вам робити нема чого. Надто завужений горизонт сприйняття. Це проблема більшості коментаторів на цьому сайті, до речі. Тому шукайте порозуміння з собі подібними. Я не буду підлаштовуватися під думку більшості і казати речі, які Вам подобаються. І насамперед через те, що у Вас відсутня будь-яка повага до думки іншої людини. Ви нічим не відрізняєтесь від тих 80% росіян, про яких я писав вище. Така ж нетерпимість, упередженість, зарозумілісь, пихатість і хамство. З такими горе-патріотами і ворогів не треба. Ви зсередини все зруйнуєте, пересваритесь один з одним і неминуче програєте. Ви не шукаєте порозуміння, а постійно провокуєте конфронтацію і працюєте на роз'єднання. Вам навіть таке слово як "компроміс" невідоме, не кажучи вже про "толерантність".

І останнє: силові спроби повалити режим у росії були можливі на початку правління путіна. Потім гайки закручувалися все сильніше і сильніше. Зараз цей недорейх остаточно кристалізувався і будь-які спроби тих 20% відсотків, про які я писав вище, щось змінити приречені на провал Особливо якщо вони представлені лише ліберальним прошарком і жодним чином не підтримуються так званим "глибинним народом". Це очевидені речі і не розуміти цього може лише абсолютний ідіот. Більшість за путіна, і вони з радістю підуть за нього помирати. Отже поки росія не зазнає нищівної поразки на полі бою, нічого не зміниться. Вони й далі вважатимуть себе обраною нацією, яка покликана змінити світоустрій і розпочати нову еру в історії людства. І якщо для цього треба розчавити Україну, вони з радістю це зроблять. Вони навіть не вагатимуться, якщо потрібно буде застосувати ядерну зброю. Підтримають і це.

Ось і все. А Ви і далі перебувайте в полні ілюзій. Згадуйте про "Лєвіафани", пляшку або смерть, цькування росіян, могилізацію і таке і інше. Як то кажуть, "блажен кто верует". Система не посиплеться - навіть і не сподівайтесь. Окремі спроби щось там таке зробити (як вбивство воєнкома) спорадичні і не роблять погоди. Готуйтесь до важких випробувань попереду. Псевдопатріотичний угар повільно, але вивітрюватиметься з Вашої голови. Просто під впливом об'єктивної реальності. І Ви рано чи пізно зрозумієте всю глибину Вашої неправоти...
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28.09.2022 08:53 Ответить
Ваші потуги виправдатись жалюгідні. Ви чітко на питання так і не відповіли.

Так чому ви досі продовжуєте до мене писати? Це було просте питання на логіку ви його завалили. Я ж вам написав що якщо ви не здатні дати чітку відповідь чи банально не вмієте висловити свої думки так щоб вас зрозуміли інші, то не пишіть і прощавайте.
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28.09.2022 17:57 Ответить
P.S. Ось цим розовідайте про пляшку або смерть:

https://streamable.com/50v3fr

https://streamable.com/49jjew
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28.09.2022 09:00 Ответить
До вас реально ще не дійшло? Саме завдяки таким як ви вони переконані у своїй перемозі і в тому що в найгіршому випадку їх чекає полон із курортними умовами. Вони не бачать причини та небезпеки від війни щоб заставила їх боротись із системою. Вони бачать ПЛЯШКУ, но не бачать СМЕРТІ, а бачать взамін неї ЖАЛЬ та запевнення що вони правильно роблять що не борються. Навіть більше вони впевнені що їх альфачів тут БУДУТЬ ВСІ ЖАЛІТИ і головне їм БРЕХАТИ що вони нічого не знали, що їм пригрозили пляшкою в жопі, дали міномет і сказали стріляти по координатах. І вся причина в таких пропагандистах як ви бо якось не вірить що реально не дійшло чи може все ж гедоністах як ви.

Тим не менш цивілізований світ не весь піддався вашій пропаганді, а тому правильні країни забороняють всім росіяни покидати рф. Ніхто не допуститься тої помилки що зробили з ссср коли приймали емігрантів чим затягнули його агонію на пів століття. Зараз котел закривають всіма засобами і будуть підіймати температуру поки він не рване або всі у ньому не будуть вбиті. Тому можете розказувати про свою правоту скільки завгодно, але вам це не поможе спасти рф бо всі союзники України дотримуються моїх тверджень і лиш гедоністи та лояльні до рф ні, но і їх ми майже переламали через коліно.
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28.09.2022 18:00 Ответить
одне слово: *********!
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27.09.2022 11:25 Ответить
Да, интересную вы себе страну построили...
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27.09.2022 11:38 Ответить
Сочувствию мешает отсутствие силы-воли. Поэтому выражаю не очень глубокую обеспокоенность. Надо было прежде зашить "зад".Они же знают своих "рыцарей".😎
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27.09.2022 11:44 Ответить
гантелями насиловали? что за бред? еще скажите что с блинами и по 30 кг веса. новости придумывать надо аккуратней. ипсо конечно должно работать, но не настолько же топорно...
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27.09.2022 11:51 Ответить
Кілограмові маленькі, і наші менти їх в руки беруть коли бьють людей, щоб кінетину удару підвищити
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27.09.2022 12:11 Ответить
Почему на расии любят сексуальные издевательства ( статеві знущання ) , потому что они все ****** , или активные или пасивные
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27.09.2022 11:54 Ответить
Всі члени слабовиків росії мають бути страчені разом із їх свиноматками та ********** судом лінча.

Це дуже зле що Україна не оголосила вс рф, єдину росію та слабовиків рф терористичними організаціями до членів яких дозволяється застосовувати тільки страта через перетворення їх мізків у фарш, як прийнято робити із членами іділ.

P.S. Хто не знає то ІДІЛ це держава, із своєю армією, слабовиками, журналістами та громадянами. Але в цивілізованому світі її членів ніхто не сортує і всіх її членів чекає лише смерть.
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27.09.2022 11:56 Ответить
А если честно , я после Немцова , вообще не понимаю , как можно жить на этой помойке . С петухом из Говна
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27.09.2022 12:01 Ответить
Так це добре, що виходять на площу та демонструють свою незгоду чи ні?
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27.09.2022 12:14 Ответить
Яр Холодний Ось тут дозвольте з вами посперечатися , далі я буду російскою . Как , пример большивеки , у них были цели , и для их достижения , они не гнушались любыми источниками , немцы , воры ( ограбление банков, Катовски , Джугашвили ) , миценаты . У нас цель , свободная Украина , а для этого можно и кремль заставить помогать косвино . Это я на счет Тягнибока и Свободы . Главное результат , а где кто берет деньги это не важно , вопрос , как их тратить . С пользой для Украины .
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27.09.2022 12:18 Ответить
Ну - і чим саме Тягнибок "допоміг" Україні? Своїми антисемітськими заявами на Говерлі? Адже багато євреїв є справжніми паторітами УКраїни і захищають її зі зброєю в руках І де Тягнибок ЗАРАЗ? Де його "поміч Україні"? В чому вона полягає?
Мій пращур був учасником Коліївщини - різав поляків та євреїв (в Умані - теж Бо було за що!) Я ним пишаюсь і розказую внукам, як приклад служіння Україні Однак треба трохи "мать клепку в голові" і відрізнять справжній патріотизм від голослівного популізму, який базується на "псевдопатріотизмі"!
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27.09.2022 12:57 Ответить
До речі, сам не бачив, але люди кажуть, що досить багато свободівців зараз захищають Україну в ЗСУ і ТРО. Але не Тягнибок.
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27.09.2022 13:48 Ответить
Саме про це я на самому початку і сказав! Тягнибок "очолив" "Свободу" Але повів її не в бік "державотворення", а в бік "популістичної мітинговщини" І багато хто з тверезо мислячих людей здогадався, що це - "не просто так" Надто часто його "демарші" "лили воду на млин" російської пропаганди У "співпадіння" важко повірить - надто часто це ставалося! А багато справжніх патріотів "купилися" на його "превдопатріотичне балабольство" Вже "забулися" і "поролонові свинки" Білецького І ті хлопці з УНА_УНСО який Корчинський посилав громить тих, хто йому "дорогу перейшов" і не допомагав фінансово А вони реальні строки отримували!
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27.09.2022 14:03 Ответить
Нада крічать - путян памагіііі!!!!
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27.09.2022 12:35 Ответить
...надо бить во все колокола=)
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27.09.2022 13:19 Ответить
До речі , Тягнибок , притягнут , як приклад, це не мій герой , хоча цілком Свобода не погана організації. Фаріон мені довподоби , і правильно, вона казала за російський (язик) в 14-му році.
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27.09.2022 13:22 Ответить
У кожного - свої "пріритети" Я й Фаріон часто не схвалюю - з її заявами "Хто не з нами -той проти нас!" (Чим вона вданому випадку відрізняється від "полум"яної більшовички"? Відсутністю червоної косинки, "шкірянки" і маузера в руці?)
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27.09.2022 14:09 Ответить
в росси всех русских на бутылку садят в отделении.
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27.09.2022 13:24 Ответить
На мою думку цей хлопець - герой. Бачу тут в коментах багато арійців, які би в москві щебетали російською та боялись би косо подивитись на мусора.
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27.09.2022 13:48 Ответить
І ВИ НАЇВНО ДУМАЄТЕ ЩО З УХОДОМ Х*ЙЛА В МОСКОВІЇ ЩОСЬ ЗМІНЕТЬСЯ ⁉️
Там такі люди живуть, це не політика, це такий світогляд життя у людей.
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27.09.2022 15:52 Ответить
Ми адін народ!
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27.09.2022 17:03 Ответить
Садюги-извращенцы... Все в своего пахана-ублюдка 🤬
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27.09.2022 18:52 Ответить
Само понятие «Киевская Русь», как пример смысловой тавтологии, весьма поздний академический термин. В домонгольский период «Русь» или «Русская Земля» - это неотъемлемая территория Среднего Приднепровья с городами Киевом (великокняжеская столица), Черниговом и Переяславлем. При этом академик Рыбаков, опираясь на письменные источники и археологический материал (культура пальчатых фибул), соотносит границы Древней Руси с территорией «Полянского княжества», т.е. с районом Киева и Поросья.
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27.09.2022 21:16 Ответить
Ну если верить Википедии, то и часть Эстонии, город Юрьев, который сейчас Тарту, был частью Киевской Руси.
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28.09.2022 08:31 Ответить
В вашем случае речь про Русь в широком смысле этого слова, про всю территорию «Империи Рюриковичей», как совокупность (конфедерацию) Русских княжеских Земель (Киевская, Черниговская, Волынская, Полоцкая и т.д.), связанных с великокняжеским Киевом.
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28.09.2022 10:09 Ответить
Подполье и подрывная работа, спецпропаганда. Протестовать опасно и бессмысленно.
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28.09.2022 01:15 Ответить
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