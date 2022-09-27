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Россия будет бросать мобилизованных туда, где у них разрушается фронт. Прежде всего на Харьковщину, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Эффект от мобилизации в РФ в ближайшие дни заметен не будет. Через 1-2 месяца оккупанты начнут усиливать свою группировку.

Об этом в эфире НВ заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Если они направят сразу какое-то неподготовленное пушечное мясо на фронт, это никак на изменения обстановки не будет напрямую влиять. Но противник пытается мобилизовать такую ​​массу людей, чтобы им хватило не только для того, чтобы экстренным порядком заткнуть дыры на фронте, подпереть свою кадровую армию, но и сформировать резервы, части второй, которые не будут принимать непосредственное участие в боевых столкновениях. Они хотят с помощью этих мобилизованных дополнительные силы кадровой армии передислоцировать в Украину. То есть заместить кадровые войска мобилизованными", - отметил журналист.

По словам Бутусова, если говорить об экстренном эффекте от мобилизации, то его в ближайшие дни никто не увидит.

"Но в перспективе, примерно 1-2 месяца, противник начнет усиливать свою группировку, увеличивать свой контингент в Украине и они будут увеличивать его за счет увеличения численности кадровых войск, мобилизованных. Конечно, это усложнит украинское наступление, а со временем, если противник сможет вооружить эти резервы, может выделить силы для проведения более активных наступательных действий", - пояснил главный редактор Цензор.НЕТ.

Также журналист заявил, что прежде всего командование РФ будет направлять мобилизованных туда, где у них разрушается фронт.

"Это Оскольский участок фронта, Харьковская область. В первую очередь резервы будут идти туда", - добавил Бутусов.

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Топ комментарии
+10
Щоб перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

Це треба зробити терміново!
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27.09.2022 10:45
+6
Кацапы обвинили медведчука в краже 32,7млрд рублей, выделенных на «просветительскую» деятельность в Украине.
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27.09.2022 10:53
+5
коли медведчука будуть пердолити кацапи,можливо він згадає Стуса та інших дисидентів яких він допомагав гноїти в тюрмі.
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27.09.2022 10:58
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Правила форума Совет форумчан
Щоб перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

Це треба зробити терміново!
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27.09.2022 10:45 Ответить
На це сподівалися, але ботокс не відізвав війська з Херсонщини
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27.09.2022 10:49 Ответить
Йому відступити западло. Боїться втратити репутацію великого побідуна.
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27.09.2022 11:01 Ответить
Він її вже втратив . За останні півроку у ***** - жодної побьєди .. Ні на фронті в Україні , ні на дипломатичному фронті , ні в економіці , ні де . Все йде шкереберть . Навіть казахи з таджиками вже відверто знущаються з підера , змушуючи його чекати на себе ( як от на саміті ШОС ) .
Акела вже промахнувся , коли не зумів захопити Київ - за три дні , потім взагалі втік з під нього , а через півроку почав задкувати на фронті і втратив Харківщину .
Ніякі мобіки його вже не врятують ,, їхня економіка самотужки війну однозначно не витягне , а лендлізу ( як під час війни 41-45 ) немає . Симпатії і допомога Заходу зараз навпаки - на боці їхнього ворога , у нас тобто .
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27.09.2022 11:40 Ответить
З жодної сторони ніякі ультиматуми вже не працюють, бо іде повна війна і кожен робить те, що буде найбільш ефективним, а не найбільш красивим.
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27.09.2022 11:03 Ответить
Мета такого нашого ультиматуму - не переконання путіна.
Зараз під загрозою мобілізації рашистські барани шукають інформацію про реальні події за межами телевізору. Було-б важливо саме зараз:

1) у розпал мобілізації сказати їм, що вони будуть знищені
2) показати, що винним у цьому буде персонально путін
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27.09.2022 11:24 Ответить
через 1-2 месяца мы там уже укрепимся и подтянем резервы...хз как они будут необучеными ваньками пытаться отбивать обратно территории вернее понятно как ...но кпд от мяса да еще и с херовым оружием почти нулевой будет.
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27.09.2022 10:46 Ответить
ЗСУ звільнила на Харківщині ще одне село https://korrespondent.net/ukraine/4520024-vsu-osvobodyly-esche-odno-selo-na-kharkovschyne
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27.09.2022 10:51 Ответить
Кацапы обвинили медведчука в краже 32,7млрд рублей, выделенных на «просветительскую» деятельность в Украине.
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27.09.2022 10:53 Ответить
Віддасть гроші чи Оксана відпрацює ?
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27.09.2022 10:57 Ответить
коли медведчука будуть пердолити кацапи,можливо він згадає Стуса та інших дисидентів яких він допомагав гноїти в тюрмі.
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27.09.2022 10:58 Ответить
Сложно сказать, думаю, это какой-то этап эпопеи. Возможно захотят впихнуть его обратно, учитывая то, что опзж сейчас на «финансовом коне» - вон как деньги гребут из-за того, что в Раде по факту нет монобольшинства. Одновременно это выставит зеленского идиотом, что тоже на руку *****. Поглядим, как оно обернется.
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27.09.2022 11:06 Ответить
У кума ***** є "залізний аргумєнт" - "хахли тупиє і слов нє панімают".
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27.09.2022 10:59 Ответить
Доки вони там "чухаються" варто було б звільнити харківщину повністю і підготуватися до чергового набігу орди кацапських мобіків. Лишилось звільнити всього 6%.
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27.09.2022 10:57 Ответить
Ти сьогодні зареєструвався щоб написати таку розумну думку?
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27.09.2022 11:06 Ответить
Думаю,що уже менше чим 6%. ЗСУ роблять свою справу
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27.09.2022 10:59 Ответить
варто не поспішати щоб не потрапити в котли і не штурмувати укріплення в лоб,мобілізовані не вирішать долю цієї війни вона артилерійська а не стрілкова.
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27.09.2022 11:02 Ответить
Сподіваюсь саме так (артилерія) і буде зроблено.
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27.09.2022 11:06 Ответить
Дивно,що на фоні бунтів хотять кадрових кинути на фронт, а зелених залишити,як армію світу. Пропаганда зробила свою справу, кадрові не кадрові усі мертві душі мертвої країни.
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27.09.2022 10:57 Ответить
***** могилізатор кацапстану.
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27.09.2022 10:57 Ответить
це їм розплата за те що вони 8 років бобмили Бомбасс,за "громадянську війну",за те що Крим сам прішол,что срусских войск там нет і какие ваши доказательства......
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27.09.2022 11:05 Ответить
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27.09.2022 11:22 Ответить
Том Купер, австрійський військовий аналітик:

"По суті розгромлена 1-а гвардійська танкова армія зс рф, до якої, ймовірно, входили елементи 2-ї гвардійської загальновійськової армії та 41-ї загальновійськової армії, поступилася атакам 25-ї механізованої та 66-ї мотострілецьких бригад ЗСУ.
З 23 по 25 вересня ці дві бригади звільнили Лозову та Піски-Радьківські, потім застали ворога зненацька, і, повернувши на схід, досягли села Нове та ще на північ Макіївки.
На південь від цього району рашисти повідомляють про втрату зв'язку з двома підрозділами ПВК («Барс-13» та «Барс-16») дві ночі тому /23.09.2022/, але ще один - Кубанський полк все ще тримається у Лимані."

Джерело: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-25-september-2022-f3dd59b0b5d1
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27.09.2022 11:05 Ответить
Хрен там! Они наводнят мобилизованными лугандонию с додониею и захваченный юг, там где рухферендумы нарисовали и будут думать, что дальше учворить. кацапляндии скорее всего более выгоден длительный конфликт чем Украине ( я не про украинскую Илиту), как бы то ни было но пока ресурсов у них больше и судя по санкциям, эти "пока" растянуться на долго.
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27.09.2022 11:12 Ответить
тобто є до 2місяців що б ЗСУ розвинули успіх..
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27.09.2022 11:14 Ответить
А які заходи робить Україна у зв'язку зі скорим збільшенням гарматного маса з під.расії?
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27.09.2022 11:18 Ответить
у Украины и так 400 к по казармам сидит в тылах (и еще куева туча которым с военкомата не перезвонили пока что)) реально воюет от силы 250к...остальные 300 к это мусорва,погранцы,бизнесменысбушники.
тут главное за союзниками чтобы не заржавело,бк и побольше чем эту биомассу утилизировать, а биологического ресурса нам пока хватает с запасом, вот матчасть хромает столько народу вооружить и екипировать.
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27.09.2022 12:13 Ответить
__Водка ,огурцы ,сало .Потом сдача и плен .
Хто ж откажется в предверии зим и холодов от такого мирного предложения для скрепных. __
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27.09.2022 12:36 Ответить
Надіюсь ми дихлофос проти чмобів вже підготували. Щоб потім раптом навала росіян для нас не стала несподіванкою яку не має чим зупинити.

Все ж це наша війна за виживання і ніхто не вправі нас осуджувати.

Якщо партнери не дають достатньо хаймарсів то треба свій дихлофос.
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27.09.2022 15:10 Ответить
 
 