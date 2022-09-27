Россия будет бросать мобилизованных туда, где у них разрушается фронт. Прежде всего на Харьковщину, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Эффект от мобилизации в РФ в ближайшие дни заметен не будет. Через 1-2 месяца оккупанты начнут усиливать свою группировку.
Об этом в эфире НВ заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Если они направят сразу какое-то неподготовленное пушечное мясо на фронт, это никак на изменения обстановки не будет напрямую влиять. Но противник пытается мобилизовать такую массу людей, чтобы им хватило не только для того, чтобы экстренным порядком заткнуть дыры на фронте, подпереть свою кадровую армию, но и сформировать резервы, части второй, которые не будут принимать непосредственное участие в боевых столкновениях. Они хотят с помощью этих мобилизованных дополнительные силы кадровой армии передислоцировать в Украину. То есть заместить кадровые войска мобилизованными", - отметил журналист.
По словам Бутусова, если говорить об экстренном эффекте от мобилизации, то его в ближайшие дни никто не увидит.
"Но в перспективе, примерно 1-2 месяца, противник начнет усиливать свою группировку, увеличивать свой контингент в Украине и они будут увеличивать его за счет увеличения численности кадровых войск, мобилизованных. Конечно, это усложнит украинское наступление, а со временем, если противник сможет вооружить эти резервы, может выделить силы для проведения более активных наступательных действий", - пояснил главный редактор Цензор.НЕТ.
Также журналист заявил, что прежде всего командование РФ будет направлять мобилизованных туда, где у них разрушается фронт.
"Это Оскольский участок фронта, Харьковская область. В первую очередь резервы будут идти туда", - добавил Бутусов.
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Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.
Це треба зробити терміново!
Акела вже промахнувся , коли не зумів захопити Київ - за три дні , потім взагалі втік з під нього , а через півроку почав задкувати на фронті і втратив Харківщину .
Ніякі мобіки його вже не врятують ,, їхня економіка самотужки війну однозначно не витягне , а лендлізу ( як під час війни 41-45 ) немає . Симпатії і допомога Заходу зараз навпаки - на боці їхнього ворога , у нас тобто .
Зараз під загрозою мобілізації рашистські барани шукають інформацію про реальні події за межами телевізору. Було-б важливо саме зараз:
1) у розпал мобілізації сказати їм, що вони будуть знищені
2) показати, що винним у цьому буде персонально путін
"По суті розгромлена 1-а гвардійська танкова армія зс рф, до якої, ймовірно, входили елементи 2-ї гвардійської загальновійськової армії та 41-ї загальновійськової армії, поступилася атакам 25-ї механізованої та 66-ї мотострілецьких бригад ЗСУ.
З 23 по 25 вересня ці дві бригади звільнили Лозову та Піски-Радьківські, потім застали ворога зненацька, і, повернувши на схід, досягли села Нове та ще на північ Макіївки.
На південь від цього району рашисти повідомляють про втрату зв'язку з двома підрозділами ПВК («Барс-13» та «Барс-16») дві ночі тому /23.09.2022/, але ще один - Кубанський полк все ще тримається у Лимані."
Джерело: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-25-september-2022-f3dd59b0b5d1
тут главное за союзниками чтобы не заржавело,бк и побольше чем эту биомассу утилизировать, а биологического ресурса нам пока хватает с запасом, вот матчасть хромает столько народу вооружить и екипировать.
Хто ж откажется в предверии зим и холодов от такого мирного предложения для скрепных. __
Все ж це наша війна за виживання і ніхто не вправі нас осуджувати.
Якщо партнери не дають достатньо хаймарсів то треба свій дихлофос.