РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6294 посетителя онлайн
Новости Видео Общество Мобилизация в РФ
21 245 49
война (46486) смерть (9034) Кабардино-Балкария (11) мобилизация (1599)

Мобилизованный из Кабардино-Балкарской Республики РФ умер прямо на плацу воинской части: "Врача нет, скорой нет. Все. Он уже почернел". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Мобилизованный россиянин из Кабардино-Балкарской Республики РФ умер прямо на плацу воинской части

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой другие мобилизованные пытаются помочь мужчине, опубликована в соцсетях.

"Парень прямо на плацу свалился и умер! Врача нет, скорой нет, медбрата нет, санчасти нет, ничего нет! Всё, он уже всё, почернел!", - пишет автор публикации в сообщении к видео.

Смотрите также: Россия будет бросать мобилизованных туда, где у них разрушается фронт. Прежде всего на Харьковщину, - Бутусов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
ще мінус один. гарно але мало
показать весь комментарий
27.09.2022 11:14
+22
І це вони ще нічого не починали
показать весь комментарий
27.09.2022 11:17
+17
Путін ще одного вбив. І ні які референдуми, мобілізація не допоможуть йому. Аматорська армія Путіна терпить поразку в Україні
показать весь комментарий
27.09.2022 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще мінус один. гарно але мало
показать весь комментарий
27.09.2022 11:14 Ответить
Усі подохнуть, й швидко
показать весь комментарий
27.09.2022 11:20 Ответить
Хоть сам почернел, а то мог почернеть и обуглиться от Джавелина или Хаймарса
показать весь комментарий
27.09.2022 12:16 Ответить
Зекономив нам **********. Молодець. Дякуємо.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:42 Ответить
відкосив таки)))
показать весь комментарий
27.09.2022 14:41 Ответить
молодець. хотів закосити,але щось пішло нетак😄
показать весь комментарий
27.09.2022 11:14 Ответить
Класичний передоз.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:53 Ответить
Загинув під час планування операції.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:15 Ответить
...по перебазированию на новые рубежи=)
показать весь комментарий
27.09.2022 11:22 Ответить
Путін ще одного вбив. І ні які референдуми, мобілізація не допоможуть йому. Аматорська армія Путіна терпить поразку в Україні
показать весь комментарий
27.09.2022 11:17 Ответить
І це вони ще нічого не починали
показать весь комментарий
27.09.2022 11:17 Ответить
**** така, батьків залишив без білої Лади і позор в сім'ї
показать весь комментарий
27.09.2022 11:18 Ответить
Ось таке воно розгортання кацапоїдами в редакції постсовку. Неперевершені відморозки
показать весь комментарий
27.09.2022 11:19 Ответить
чо то не по руски говорит, ничо не понятно, он чо уху ел?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:19 Ответить
це внуки тих гордих кабардинів, яких не змогли тоді зламати кацапи, оточували їх поселення, вирнізали навіть жінок і дітей, а решту обманом, що вивозять в іншу країну, втопили в морі, сьогодні воюють за вбивцію своїх дідів і прадідів?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:20 Ответить
Звична квцапська деградація
показать весь комментарий
27.09.2022 11:21 Ответить
Та в Кабардино-Балкарії повно етнічних росіян. Наприклад, в тому ж Тирниаузі, де вже непрацюючий молібденовий комбінат. А балкарці налаштовані проукраїнськи. Бував там багато разів, знаю.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:48 Ответить
успішне тренування
показать весь комментарий
27.09.2022 11:20 Ответить
Принаймі поховають з усіма руками і ногами
показать весь комментарий
27.09.2022 11:21 Ответить
Могилизация тупорылых орков идет полным ходом, что поделать, если у них мозгов нет 🤷‍♂️
показать весь комментарий
27.09.2022 11:21 Ответить
З цих вояків діла не буде, треба бабів мобілізувати. За пральну машинку руська баба танк на ходу зупинить і в палаючий окоп стрибне.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:21 Ответить
Накрілась беленькая лада...
показать весь комментарий
27.09.2022 11:23 Ответить
Zдох Zа Zолотой унитаZ Путлера!
показать весь комментарий
27.09.2022 11:24 Ответить
самоликвидация приветствуется. Диагноз - спонтанная каскадная диарея
показать весь комментарий
27.09.2022 11:26 Ответить
Хитрец! Его жена успеет получить "ладу".
показать весь комментарий
27.09.2022 11:33 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 13:34 Ответить
Как быстро почернел.Вампир штоле?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:34 Ответить
за 2 дня -2 и це ще не починали
показать весь комментарий
27.09.2022 11:34 Ответить
а що вони там махають ? мухи відганяють?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:36 Ответить
велкам ту хелл, пдры
показать весь комментарий
27.09.2022 11:52 Ответить
кабардино-баран сдох...
показать весь комментарий
27.09.2022 11:52 Ответить
А вот интересно, лада полагается мамке или жонке? Или на ладу он еще не наслужил?
показать весь комментарий
27.09.2022 11:52 Ответить
Та ніхренам не "полагаєтса".Лисий хрєн ***** ім полагаєтса.
показать весь комментарий
27.09.2022 11:56 Ответить
... и то, только на картинке.
показать весь комментарий
27.09.2022 13:11 Ответить
Конечно полагается.Только самовывоз.Пусь вдова призжает в воинскую часть,откуда призывался воин и забирает авто вместе с телом "хероя" ибо ***** лежать на плацу и вонять.

Только это-ключи про@бали.Заведете с "толкача".Прошу отнестись с пониманием.
показать весь комментарий
27.09.2022 13:45 Ответить
шо значит почернел? может он и был такой чёрный от рождения?. просто афродагестанца мобилизовали. подгуляла его мамка с кем-то из дружественных к параше стран )
показать весь комментарий
27.09.2022 11:56 Ответить
Принц Эритреи?
показать весь комментарий
27.09.2022 13:49 Ответить
ушел без боя!
показать весь комментарий
27.09.2022 11:57 Ответить
Облом сім*ї подохшого.Гробових не отримають.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:05 Ответить
Вот и чудненько.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:06 Ответить
Интересно, он интересовался политикой?
показать весь комментарий
27.09.2022 12:06 Ответить
Смерть рашко-мобіка - допомога ЗСУ
показать весь комментарий
27.09.2022 12:37 Ответить
Почернел? Не так. Афроамериканул!
показать весь комментарий
27.09.2022 13:09 Ответить
Було б дуже добре якби вони всі на місцях поперекидалися
показать весь комментарий
27.09.2022 13:33 Ответить
вкусновато но маловато!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.09.2022 13:41 Ответить
Сорвалась Лада, не дотянул до героической гибели в бою.
показать весь комментарий
27.09.2022 14:29 Ответить
Вони ще не знають, що він дуже легко позбувся, а ось їм не так пощастила
показать весь комментарий
28.09.2022 00:18 Ответить
 
 