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Мобилизованный из Кабардино-Балкарской Республики РФ умер прямо на плацу воинской части: "Врача нет, скорой нет. Все. Он уже почернел". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Мобилизованный россиянин из Кабардино-Балкарской Республики РФ умер прямо на плацу воинской части
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой другие мобилизованные пытаются помочь мужчине, опубликована в соцсетях.
"Парень прямо на плацу свалился и умер! Врача нет, скорой нет, медбрата нет, санчасти нет, ничего нет! Всё, он уже всё, почернел!", - пишет автор публикации в сообщении к видео.
Топ комментарии
+36 Ничіпір Серветник
показать весь комментарий27.09.2022 11:14
+22 Ніка Ніка
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+17 Kare Resa
показать весь комментарий27.09.2022 11:17
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Только это-ключи про@бали.Заведете с "толкача".Прошу отнестись с пониманием.