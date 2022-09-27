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В РФ закончились военные, наемники и добровольцы. Теперь остается загнать "послушных" граждан, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пока стратегическая инициатива в войне на стороне Украины. Угрозы Путина применить ядерное оружие – это попытка его перехватить.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио НВ.

"Думаю, что сейчас мы должны только биться максимально эффективно и внедрять изменения. Сейчас инициатива стратегическая на нашей стороне. Не на стороне России. Все эти разговоры с мобилизацией, ударами ядерным оружием, все это попытка Путина перехватить стратегическую инициативу. Но она уже от него не зависит, что бы они там не считали. Они этими словами пытаются превратить войну в Украине из агрессивной в отечественную войну. Они этот нарратив 22 года использовали и сейчас мировую войну, которую фактически развязал Путин, будут превращать в новую Великую Отечественную войну" , - подчеркнул журналист.

Бутусов добавил, что для этого россиянам нужно объяснить, зачем их гонят умирать под Хаймарсами.

"Для противника это еще одно мероприятие по мобилизации живой силы для того, чтобы продолжать войну и получить основной недостающий им элемент - человеческий ресурс. У них уже закончились все наемники, добровольцы, кадровые военные, зеки. Теперь остается загнать тех, кто послушен и повинуется государственной пропаганде. Вот это рассчитано на этот "последний аккорд". О боеспособности речь не идет, но они стараются количественно повсюду, где у них не хватает людей, добавить их. То есть заменить кадровые части в России, заменить части второй линии, сформировать резервные подразделения, пополнить мобилизованные боевые части в первой линии. Они мобилизуют не 300 тыс, а столько, сколько им нужно будет загнать и все эти "дыры" заткнуть пушечным мясом", - объяснил главный редактор Цензор.НЕТ.

Читайте также: Мобилизационный пункт военкомата развернут на пункте пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией, - МВД РФ
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Топ комментарии
+20
Смотрю я на нашу Галактику. 100 миллардов звезд! 10 миллиардов планетных систем! И надо же поселить москалей на одной планете с нами.
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27.09.2022 11:58
+16
Космический корабль NASA врезался в астероид в прямом эфире. А в это время вторая армия мира ставит в строй калек а главнокомандующий срет в чемодан и говорит что это ядерный чемодан. Вот дал Бог соседа.
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27.09.2022 11:49
+12
Військові полягли удобрювати землю України. Черга за тими хто кричав кримнаш.
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27.09.2022 11:55
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В Росії є багато хто має ідеологію загарбницької політики -ось тому і йдуть н війну є такі що за гроші йдуть а є такі що і без грошей ладні померти аби захистити путіна.
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27.09.2022 11:47 Ответить
самые упоротые путинисты имперцы за 7 месяцев уже или 200 или без конечностей ,ну понятно что небольшой процент остался жив и уже давно воюет.
все упоротые кто реально хотел пойти на войну уже там с 1 или со 2 месяца войны
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27.09.2022 12:01 Ответить
Судячи з бунтами і заднім ходом мобілізації, то напевно і росія як така закінчилася.
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27.09.2022 11:48 Ответить
Всі бунтарі зараз в черзі на кордоні з Грузією, от коли закриють виїзд тоді щось почнеться
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27.09.2022 11:50 Ответить
Не знаю навіть чи хтось реально розуміє там,що вихід не втеча,а зміна уряду.
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27.09.2022 11:54 Ответить
Це тільки мала частина, що має можливість виїхати, має гроши та авто. На кацапії нема волонтерів та державної фінансової підтримки як у нас. Тож більша частина населення однозначно залишиться, у тому числі й ті, що невдоволені діями *****. Так що це тільки початок.
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27.09.2022 12:03 Ответить
Космический корабль NASA врезался в астероид в прямом эфире. А в это время вторая армия мира ставит в строй калек а главнокомандующий срет в чемодан и говорит что это ядерный чемодан. Вот дал Бог соседа.
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27.09.2022 11:49 Ответить
Смотрю я на нашу Галактику. 100 миллардов звезд! 10 миллиардов планетных систем! И надо же поселить москалей на одной планете с нами.
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27.09.2022 11:58 Ответить
Смотрю я на нашего козака Мамая, - может заигрался он на бандуре, про шашку свою забыл? Вот и маємо. Выходит нам надо быть универсалами и чуйку не терять.
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27.09.2022 12:47 Ответить
Это, кстати, один из ключевых моментов пропаганды. В Совке шла пропаганда будущего, где гражданином является человек-творец. Там были фантастические рассказы и снимались фантастические (научно-фантастические) фильмы. На России с чмоней же пошла пропаганда прошлого. То есть мертворожденный бред с религиозными темами. Народ превратили в стадо рабов крепостных, которым Япончик обещает райские горы после смерти за их миллиардные состояния и по 5 детей от всех любовниц. То есть это жесткое различие между ними и нами. Они пропитаны прошлым и в будущем у них ничего нету. Все, что они могли сделать, - это наша же бабка с флагом СССР как олицетворение пропаганды, которая просто этот флаг ради сохранения жизни подняла оккупантам. Больше ничего у них нету, ничего народу предложить не могут, только насилием способны держать управление и ничем иным. И это началось еще до Путина и Ельцина. Смотрим фильм "Батальоны просят огня", в котором пропаганда просто описывает путь: "сдохни как кинутый мусор без оружия и шансов выжить, а мы победим в войне за счет тебя". Это 1985-ый год, как раз КГБ пришла к власти, когда старые партийцы-евреи отдряхлели и не могли управлять совком. Ну и КГБ, которое курировало православие и промывку мозгов у идиотов, распространило эту практику на все 300 млн человек. Получилось что получилось.
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27.09.2022 12:11 Ответить
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27.09.2022 12:16 Ответить
Вторая армия третьего мира,а скоро станет четвертого или сразу пятого!!!
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27.09.2022 14:01 Ответить
Кацапам не потрібно пояснювати. Їм потрібно показувати. І так щоб відчули на власній шкірі. Ми вже давно говоримо одні слова але вкладаємо в них різний зміст. А от добрячий пєндель це універсально.
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27.09.2022 11:51 Ответить
"Не вірю в силу слова, а вірю в силу піздюлєй!" (с) Лесь Подерв*янський
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27.09.2022 12:16 Ответить
Військові полягли удобрювати землю України. Черга за тими хто кричав кримнаш.
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27.09.2022 11:55 Ответить
Ту державну пропаганду слухають лише до вручення повістки.
Далі кожен за себе, срати на державу.
Всі, хто вірив пропаганді, або вже воюють, або вже не воюють.
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27.09.2022 11:55 Ответить
Свіжина приїде ...
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27.09.2022 11:58 Ответить
Це добре - слухняна кацапська рабсила буде слухняно відбудовувати Харків і Миколаїв!
Робочий день з 08:00 до 20:00, меню - "щи, капуста тушёная, капуста квашеная". По неділях - "прогулка" по території табору для в/п із піснею "путін - *****".
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27.09.2022 12:06 Ответить
Рабська праця не ефективна. Крім того щоб забухать кацапи будуть красти і продавати все до чого лапи дотягнуться. Кацапи це віртуози в імітації будь якої продуктивної діяльності. Після них все потрібно перероблювати. Придатні лише для "подай" і "принеси". Максимум що їм можна довірити це розбір завалів та прибирання сміття. Ну от приберуть і на фіг з України!
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27.09.2022 12:40 Ответить
Намагаються провернути старий жуковський трюк з німецькими кулеметниками. Тобто звести їх з розуму безконєчними мішенями. Але привиті бучами навряд здригнуться.
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27.09.2022 13:14 Ответить
 
 