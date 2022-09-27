В РФ закончились военные, наемники и добровольцы. Теперь остается загнать "послушных" граждан, - Бутусов. ВИДЕО

Пока стратегическая инициатива в войне на стороне Украины. Угрозы Путина применить ядерное оружие – это попытка его перехватить.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио НВ.

"Думаю, что сейчас мы должны только биться максимально эффективно и внедрять изменения. Сейчас инициатива стратегическая на нашей стороне. Не на стороне России. Все эти разговоры с мобилизацией, ударами ядерным оружием, все это попытка Путина перехватить стратегическую инициативу. Но она уже от него не зависит, что бы они там не считали. Они этими словами пытаются превратить войну в Украине из агрессивной в отечественную войну. Они этот нарратив 22 года использовали и сейчас мировую войну, которую фактически развязал Путин, будут превращать в новую Великую Отечественную войну" , - подчеркнул журналист.

Бутусов добавил, что для этого россиянам нужно объяснить, зачем их гонят умирать под Хаймарсами.

"Для противника это еще одно мероприятие по мобилизации живой силы для того, чтобы продолжать войну и получить основной недостающий им элемент - человеческий ресурс. У них уже закончились все наемники, добровольцы, кадровые военные, зеки. Теперь остается загнать тех, кто послушен и повинуется государственной пропаганде. Вот это рассчитано на этот "последний аккорд". О боеспособности речь не идет, но они стараются количественно повсюду, где у них не хватает людей, добавить их. То есть заменить кадровые части в России, заменить части второй линии, сформировать резервные подразделения, пополнить мобилизованные боевые части в первой линии. Они мобилизуют не 300 тыс, а столько, сколько им нужно будет загнать и все эти "дыры" заткнуть пушечным мясом", - объяснил главный редактор Цензор.НЕТ.

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