Российские мобилизованные в элитную Таманскую дивизию о своей обреченности на войне с Украиной: "Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я". ВИДЕО

Российские мобилизованные в первый танковый полк элитной Таманской дивизии сообщили, что их в ближайшие два дня отправят в оккупированный Херсон без какой-либо учебы и подготовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом один из "частично мобилизованных" рассказал в коротком видео, опубликованном в соцсетях.

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