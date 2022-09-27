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Российские мобилизованные в элитную Таманскую дивизию о своей обреченности на войне с Украиной: "Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские мобилизованные в первый танковый полк элитной Таманской дивизии сообщили, что их в ближайшие два дня отправят в оккупированный Херсон без какой-либо учебы и подготовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом один из "частично мобилизованных" рассказал в коротком видео, опубликованном в соцсетях.

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Топ комментарии
+51
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27.09.2022 12:04
+47
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27.09.2022 12:02
+27
Головне пакетики не забудьте.
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27.09.2022 12:04
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ну и славненько.....
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27.09.2022 12:02 Ответить
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27.09.2022 12:02 Ответить
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27.09.2022 12:37 Ответить
Так это же прекрасно.
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27.09.2022 12:03 Ответить
Кацап еле удержался, чтобы не заплакать .
Мертвые души, Мясо
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27.09.2022 12:25 Ответить
Падаль. Просто падаль.
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27.09.2022 12:35 Ответить
Так хай ідуть на Кремль або негайно здаються.
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27.09.2022 17:00 Ответить
***** отправил свежий фарш 200 в херсон . и рашабыдло едет как скот на мясокомбинат . а может лучше в тюрьму или в плен чем за ***** и гундяя подыхать . а хаймарсы по понтонам ****** без промаха
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27.09.2022 18:05 Ответить
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27.09.2022 12:04 Ответить
Що думать ,вони вже придумали. Відібрать смартфони ,щоб не знімали)
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27.09.2022 12:04 Ответить
А зачем кацапам теория? они и без нее прекрасно превращаются в груз 200.
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27.09.2022 12:04 Ответить
Скрепы вместо теории.
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27.09.2022 12:39 Ответить
Головне пакетики не забудьте.
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27.09.2022 12:04 Ответить
ЗСУ маэ утилiзувати велику кiлькiсть кацапських iдiотiв.
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27.09.2022 12:55 Ответить
ну это даже лучше для нас, а то не дай бог за 1-2 месяца улучшили бы навыки, а так побырику утилизировать кацапов с наименьшими потерями для наших и все дела)
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27.09.2022 12:04 Ответить
Для чого готувати? Вже доказано і вони погодилися, - срати ВСУ хотіли на їх підготовку, яка б вона крута не була, вона ніяка.
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27.09.2022 12:05 Ответить
кацапчик майже заплакав
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27.09.2022 12:06 Ответить
Да как не заплакать, если знает уже, что его там ждёт?
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27.09.2022 20:09 Ответить
Пакет
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27.09.2022 12:06 Ответить
Как "что делать"? Пакет покупай ! ))))
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27.09.2022 12:07 Ответить
та почекайте трохи. доїдете до України - будуть вам такі "стрєльби", шо будуть вас по кусочках в пакетик збирати...
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27.09.2022 12:07 Ответить
В России все кругом плохо, разваливается. Рогозин из-за профессиональной непригодности довел «Роскосмос» до банкротства, попал в немилость. Его отправляют подальше от Кремля, он может получить новую должность на оккупированных Россией украинских территориях
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27.09.2022 12:08 Ответить
Европейцы всех стран, вступайте в украинскую армию, тренируйтесь и едьте мочить орков!

Да восторжествует Цивилизация!!! Морок должен быть погребен, где ему и место!
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27.09.2022 12:09 Ответить
Пуйло і тут всіх на...бав і аналітитік, тоже, які чекали місяць до посилення параші на війні.
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27.09.2022 12:09 Ответить
А навіщо добривам якась там підготовка, тим більш стрільби?
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27.09.2022 12:11 Ответить
"а зачем вам стрельбы, тактика, теория если у дидов всего этого тоже небыло?" )))
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27.09.2022 12:12 Ответить
Все правильно- "можем повторить" повинно бути максимум реалістичним
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27.09.2022 17:33 Ответить
в каком ещё "дальнейшем"?
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27.09.2022 12:14 Ответить
А воно вам треба.
Вам же розповідали, що кожний руський - то природжений воїн.
Так що, в атаку.
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27.09.2022 12:14 Ответить
Будущие отходы для черных мешков!Повыздыхайте все свинособаки.................................
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27.09.2022 12:14 Ответить
Це вони то приречені? Здатися або знести владу кацапії. Жертвами просто бути якось навіть доя орків занадто
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27.09.2022 12:14 Ответить
История повторяется они в 1943-ем отправляли на форсирование Днепра десятки тысяч необученных полтавчан и черкащан,теперь пусть на своей шкуре попробуют.
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27.09.2022 12:14 Ответить
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27.09.2022 12:19 Ответить
Залужний вже шукає варіанти вирішення проблеми з мобілізацією до РФ.
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27.09.2022 12:22 Ответить
Китайцям продати на добрива
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27.09.2022 12:39 Ответить
какая вам, мудакам, тактика, - вперед и с песней, буратины=)
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27.09.2022 12:23 Ответить
Вік інтернета а вони з себе корчат Іванушек -- дурачків .
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27.09.2022 12:23 Ответить
Часткова могилізація: що зберуть - закопають, що не зберуть - песики з'їдять.
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27.09.2022 12:24 Ответить
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27.09.2022 12:32 Ответить
Михайле , дорогий ти наш Воїне , здоров'я тобі і сил вижити в цьому пеклі і жити ще довго і щасливо 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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27.09.2022 14:33 Ответить
Ты зачем раб вообще пошел на мобилизацию?
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27.09.2022 12:32 Ответить
А нафига всё это?
Нарисовал жирную Z, засунул тампакс в одно место, подстелил прокладки, поцеловал иконку с гундяем и вуаля - ты бессмертный !
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27.09.2022 12:33 Ответить
забыли про ленточку колорадскую, как символ на лоб повязать
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27.09.2022 17:00 Ответить
******
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27.09.2022 12:35 Ответить
тафай!-тафай!!!..вам ищо до бырлына идти!)))
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27.09.2022 12:38 Ответить
хвалений "русский дух"
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27.09.2022 12:42 Ответить
мразі,підготовлені з моменту,коли вилізли П....-убиватьнасиловатьмародерить.
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27.09.2022 12:44 Ответить
руцький *****:семки бери!
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27.09.2022 12:47 Ответить
руцький еплан:семки бери!
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27.09.2022 12:50 Ответить
Атлічна)) як що хтоб тама боярки підсуетів
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27.09.2022 12:55 Ответить
Це добре... !!! Дати ім палиці і в атаку
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27.09.2022 13:00 Ответить
Пока ехали к месту - было весело - было много водки и бояры - мы сейчас этих хохлов порвём валенками. Сейчас трезвый - и понял, шо маркировка Груз 200 - это его выигрыш в рулетку.
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27.09.2022 13:09 Ответить
По вас, путинскому мясу и HIMARSы отстреляются, и снайперы, и ДРГ, и ВСУ - в общем, желающих отудобренить вас в Украине много!
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27.09.2022 13:13 Ответить
Ванюха,так тебе уже наконец-то дошло,куда ты попал?
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27.09.2022 13:15 Ответить
дешеве кацапське мясо...
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27.09.2022 13:25 Ответить
так вам і треба, бл*дям!
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27.09.2022 13:45 Ответить
Беги парень, беги...
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27.09.2022 13:53 Ответить
Поки вас тупих телепнів не відправили на украінську землю - тікайте ,
бо потім за вами будуть стояти заградотряди кадирівців , і будуть
вас безжалісно розстрілювати 😠
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27.09.2022 14:36 Ответить
Не плачь, ска. До Херсона ты не доедешь.
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27.09.2022 14:33 Ответить
"Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я" ... только сыра земля в перспективе ... и собаки
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27.09.2022 14:36 Ответить
А давайте затянем уркаганскую "...не жди меня мама, хорошего сына..."
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27.09.2022 15:08 Ответить
Кацапня, всюди виє, чтьо ета пастановка - нєту нікакіх даказательств, чтьо ета не пєрєадєтий укронацофашоправосєк. От так))
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27.09.2022 15:30 Ответить
Периходь кацапчику. У нас над військовополоненими знущаються з особливою жорстокістю: заставляють чистити зуби, вмиватися, мити руки перед їжею...
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27.09.2022 15:37 Ответить
Але горілки не дають!...
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27.09.2022 17:03 Ответить
беги
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27.09.2022 16:11 Ответить
Одни *****, дерганый , глаза закрывает, не понимая , куда и зачем ..
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27.09.2022 16:25 Ответить
Умри с честью, друг! Нет ничего в России зачётнее..
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27.09.2022 17:31 Ответить
Зброя є - хай щось думають...
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27.09.2022 18:40 Ответить
А за пакеты высчитать из зряплаты!!!
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27.09.2022 22:42 Ответить
Що робить- що робить… розвернути техніку на росгвардію
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28.09.2022 00:20 Ответить
 
 