Российские мобилизованные в элитную Таманскую дивизию о своей обреченности на войне с Украиной: "Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские мобилизованные в первый танковый полк элитной Таманской дивизии сообщили, что их в ближайшие два дня отправят в оккупированный Херсон без какой-либо учебы и подготовки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом один из "частично мобилизованных" рассказал в коротком видео, опубликованном в соцсетях.
Топ комментарии
+51 Олександр Дніпро
показать весь комментарий27.09.2022 12:04
+47 Дмитрий Величко f50a5c94
показать весь комментарий27.09.2022 12:02
+27 MausMike
показать весь комментарий27.09.2022 12:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Мертвые души, Мясо
Да восторжествует Цивилизация!!! Морок должен быть погребен, где ему и место!
Вам же розповідали, що кожний руський - то природжений воїн.
Так що, в атаку.
Нарисовал жирную Z, засунул тампакс в одно место, подстелил прокладки, поцеловал иконку с гундяем и вуаля - ты бессмертный !
бо потім за вами будуть стояти заградотряди кадирівців , і будуть
вас безжалісно розстрілювати 😠