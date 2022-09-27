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Спасение жизни в бою медиками 3-й БТГР 80-й десантно-штурмовой бригады. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Медики 3-й БТГР 80-й десантно-штурмовой бригады сняли фрагмент своей работы в боевых условиях.

Видеозапись, на которой военные врачи оказывают помощь раненым украинским воинам, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и призвал собрать средства, чтобы купить автомобили для подразделения.

"Боевые медики одного из самых боеспособных наших подразделений – 3-е БТГР 80-й десантно-штурмовой бригады сняли это видео своей работы на фронте. Им нужна помощь в приобретении новых машин для спасения жизней настоящих героев. У батальона поразительный путь успешных сражений с россиянами - Каховка, Баштанка, Белогоровка, Верхнекаменское, и после всего этого они сыграли очень важную роль в Балаклейском прорыве, максимально стремительно ударили по тылам врага, вышли на коммуникации,и продолжают бить российских оккупантов сейчас. Никто кроме нас не сможет помочь нашим десантникам. Спасибо вам за нашу защиту Юрий Бондарь!", - пишет Бутусов в комментарии к видео и публикует реквизины для помощи фронтовым медикам.

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Топ комментарии
+9
Дай Боже сил та здоров'я нашим захисникам
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27.09.2022 14:03
+9
За мир в очах,за велике будівництво,за Оман з шашликамі,за розпахнуті двері на Півдні,за сім мільярдів на місяць-за все відповіси,курво їбане.
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27.09.2022 14:08
+7
Напишіть повні реквізити, бо не досить UA BIC PRANUA2X як зразок. Вишлю і досить швидко і достатньо. Напишіть повні дані,будь ласка. Дивилася відео ще зранку. Хочу допомогти.
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27.09.2022 12:45
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Правила форума Совет форумчан
Напишіть повні реквізити, бо не досить UA BIC PRANUA2X як зразок. Вишлю і досить швидко і достатньо. Напишіть повні дані,будь ласка. Дивилася відео ще зранку. Хочу допомогти.
показать весь комментарий
27.09.2022 12:45 Ответить
+
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27.09.2022 13:07 Ответить
Дай Боже сил та здоров'я нашим захисникам
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27.09.2022 14:03 Ответить
За мир в очах,за велике будівництво,за Оман з шашликамі,за розпахнуті двері на Півдні,за сім мільярдів на місяць-за все відповіси,курво їбане.
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27.09.2022 14:08 Ответить
+
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27.09.2022 16:24 Ответить
+ + + не жалейте скиньте сколько сможете ! Парни реально спасаю жизни !
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27.09.2022 19:42 Ответить
+ Благослови вас боги за спасение жизней!!!
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27.09.2022 20:47 Ответить
+
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27.09.2022 23:04 Ответить
Львівська десантура.... Герої!!!
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28.09.2022 00:15 Ответить
 
 