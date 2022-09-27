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Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанную камерой дрона, украинские воины опубликовали в соцсетях. На видео, четко видно, что в момент атаки вблизи эпицентра взрыва было по меньшей мере четыре оккупанта.

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Топ комментарии
+11
И сделать 2-3 круга над орком чтобы тот перед смертью еще обосрался
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27.09.2022 14:14
+7
Сильно маломощный. Хотябы он взрывался в 5-ти метрах над поверхностью земли. По мойму обычные дроны скидывающие мины и воги и то ефективнее
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27.09.2022 13:58
+7
Да. Что то не очень против пехоты которая в окопах. И к тому же одноразовый
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27.09.2022 14:00
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дрон-камікадзе умовно хороший проти цілі, що не рухається = бліндаж, танк, будівля.

все, що має ноги має достатньо часу щоб ті ноги зробити.
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27.09.2022 13:54 Ответить
Квадрокоптер з якоюсь міною?
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27.09.2022 13:57 Ответить
Сильно маломощный. Хотябы он взрывался в 5-ти метрах над поверхностью земли. По мойму обычные дроны скидывающие мины и воги и то ефективнее
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27.09.2022 13:58 Ответить
Да. Что то не очень против пехоты которая в окопах. И к тому же одноразовый
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27.09.2022 14:00 Ответить
Раз уже дрон был замечен окупантами и они спрятались в окоп то можно было не спеша направить дрон и прямо залететь в окоп к окупанту
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27.09.2022 14:07 Ответить
И сделать 2-3 круга над орком чтобы тот перед смертью еще обосрался
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27.09.2022 14:14 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼😂😂😂
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27.09.2022 14:20 Ответить
90% двухсотьіх обосранньіе и обосцаньіе.
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27.09.2022 21:05 Ответить
а у мене теж ідея є
запускати першим камікадзе, шарахнути а через 5 хвилин по тому ж маршруту пару швидкісних літачків як в клубах моделістів
вони сильно гудуть я швидко літають, тому хрен зіб,єш і навіть без скидування мін будуть наводити такого щороху що вата дійсно буде в штани стати
дешево і сердито...
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27.09.2022 21:21 Ответить
Якщо у вас є підземні антени для підземних радіохвиль то да.
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27.09.2022 14:24 Ответить
Управляю похожими дронами. Это не так легко как кажется. Но идея стоящая 😉
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27.09.2022 16:08 Ответить
switchblade 300
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27.09.2022 14:10 Ответить
Баловство...
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27.09.2022 14:25 Ответить
Граната в окоп - баловство? А если тебе под ноги?
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27.09.2022 16:03 Ответить
"Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе" налякали окупантів. Не позорьтесь.
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27.09.2022 14:22 Ответить
Про дрон-камикадзе конечно перебор... Новогодняя петарда
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27.09.2022 14:28 Ответить
Такими дронами потрібно хочаб робити з мотопіхоти піхоту, пошкоджуючи техніку.
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27.09.2022 18:57 Ответить
Ну за 30 лет своего не сделали ни одного, так что имеем. что имеем, раз мозгов у элитки нет.
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27.09.2022 22:32 Ответить
Не неси ерунды - дроны свои как раз есть. Другой вопрос что не произвели и не закупили нормальных количеств заранее
1. Лелека-100 (2017 года)
2. PD-1 (2015 года)
3. PD-2 (2020 года)
4. Сокіл-2 (ДП ДержККБ «Луч»)
5. СКІФ (БПЛА) - там целый ряд, но не не очень массовые
6. пАК-МП-1 «Spectator» (2015 года)
7. АН-БК-1 «Горлиця» (Антонов)

Мало? Другой вопрос что кое кто решил что асфальт нужней
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28.09.2022 06:30 Ответить
 
 