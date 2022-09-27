Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанную камерой дрона, украинские воины опубликовали в соцсетях. На видео, четко видно, что в момент атаки вблизи эпицентра взрыва было по меньшей мере четыре оккупанта.

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