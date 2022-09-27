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война (46486) УПА (627) пленные (1830)

Украинский воин ведет пленного оккупанта и поет песню о воинах УПА: "Файна пісня?". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет пленного и поет песню о воинах УПА "Йшли селом партизани", авторства поэта Ярослава Нудика и композитора Сергея Самолюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинский воин, пока поет, все время держит пленного на прицеле автомата. Тот самостоятельно идет, ковыляя. Очевидно, имеет не критическое ранение в ногу.

"Файна пісня. Нє?", - спрашивает боец пленного и получает утвердительный ответ.

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Топ комментарии
+96
Скільки правди в рядках цієї пісні... дякую воїне !
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27.09.2022 14:04
+49
Нація відроджується попри зграйку малоросів при владі. Це дуже добре, є майбутнє України і ми це майбутне захистимо разом!
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27.09.2022 14:07
+46
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!

ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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27.09.2022 14:14
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Скільки правди в рядках цієї пісні... дякую воїне !
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27.09.2022 14:04 Ответить
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!

ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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27.09.2022 14:14 Ответить
Якась форма на фото не така. Дивна
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27.09.2022 14:38 Ответить
Схожа на москальську...😏
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27.09.2022 16:09 Ответить
Форма зс рф - ратник 2.
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27.09.2022 16:51 Ответить
..вибачаюсь, а це українська форма?
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27.09.2022 14:42 Ответить
Ось і мені здалось, що на фото руснява пліснява
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27.09.2022 14:46 Ответить
це фото 2014 року точно, фігурує на сайтах тих часів, але хто саме на ньому - то вже складно знайти. Тоді українську армії ще не "обікрав" Порошенко, і наші бійці носили хто що знайшов.
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27.09.2022 14:50 Ответить
Одна з найкращих писэнь Вызвольных Змагань. Уси воны вид Бога, сердця и души. История, яку творымо и зараз. Навики. ГЭРОЯМ СЛАВА!
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27.09.2022 14:57 Ответить
Так. Цэ з 14року. Добровольци.
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27.09.2022 14:58 Ответить
Народ дужэ допомагав, алэ багато хто купував усэ за свои.
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27.09.2022 15:00 Ответить
Украинская. Народная. Добровольческая.
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27.09.2022 15:01 Ответить
Схожа на форму московитов...
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27.09.2022 16:11 Ответить
Это кацапская военная форма "ратник", они этой формой сильно хвастались в 2014м, типа "форма будущего". На фотке кацапские оккупанты захватывают военный украинский объект.
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27.09.2022 15:01 Ответить
Бачу, користувачі сайту в захваті, як рашисти захоплювали Крим в 14-му, бо фото зроблена під час блокування української військової частини в Криму 😕
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27.09.2022 17:42 Ответить
Хлопці, ви що геть подуріли??? нащо ви тих двох москальських під@сів побоках нашого Тризуба поставили??? це фотка москалоти під час окупації нашого Криму... Не ганьбіться, приберіть це посміховисько негайно!!!
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27.09.2022 21:07 Ответить
Величко, трололо руснявое, тебя до сих пор не прибили? недосмотр ))))
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27.09.2022 22:13 Ответить
Наші воіни неперевершені - подяка Вам , дорогі наші синочки 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.09.2022 14:06 Ответить
Нація відроджується попри зграйку малоросів при владі. Це дуже добре, є майбутнє України і ми це майбутне захистимо разом!
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27.09.2022 14:07 Ответить
і не тільки при владі
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27.09.2022 14:10 Ответить
як би то зграйка. ці мерзоти окупували всі щаблі влади.
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28.09.2022 08:13 Ответить
потом его поменяют и он будет рассказывать, шо его зверски пытали
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27.09.2022 14:09 Ответить
Укр. питать російською спрашивать...звєрскі спрашивалі харошая лі пєсня...також укр.лихий - рос. ліхой...яка мова - такий й народ.
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27.09.2022 14:17 Ответить
я просто згадала дві фотки обміняних полонених - одну - нашого Азовця, в якого після полону ребра стирчать та рука без 4 см. кістки - і другого- військовополоненого росіянина - морда якого з жиру тільки не тріскає. і який на раші розповідає, що в Україні в полоні його голодом морили.
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27.09.2022 14:24 Ответить
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27.09.2022 14:29 Ответить
зверски пытали звидкы ты прыйихав
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27.09.2022 14:46 Ответить
Мне нравится песня Тараса Чубая...буде нам з тобою що згадати...♥️🖤🔱
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪
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27.09.2022 14:10 Ответить
Хіба існує шось на землі, шо може перемогти таких синів України ?! Слава Україні !!
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27.09.2022 14:10 Ответить
Героям Слава!
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27.09.2022 14:12 Ответить
Пісня, дійсно, файна. Дуже схожа за смістом на "Гімн безсмертної батави". Він мене завжди надихає вірою в ЗСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=aQCyi3U-3oU
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27.09.2022 14:10 Ответить
Отличная, Супер песня!
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27.09.2022 14:48 Ответить
Чудова пісня, крик душі українців.
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27.09.2022 15:33 Ответить
Сонечка наші, козаченьки, бережи, допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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27.09.2022 14:13 Ответить
🙏🙏🙏
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27.09.2022 16:18 Ответить
красень просто і так гарно співає..., нехай його бог береже...
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27.09.2022 14:15 Ответить
Бережи тебе,Герою, Святий Боже! 🙏🙏🙏
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27.09.2022 16:39 Ответить
чому орк не співає
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27.09.2022 14:18 Ответить
Takuju pesnu nelzja poganit peniem orka...
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27.09.2022 14:40 Ответить
👍🤝☺️
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27.09.2022 16:41 Ответить
бо перший день у полоні
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27.09.2022 14:44 Ответить
🤣
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27.09.2022 14:55 Ответить
орк видать получил пендалей , потому ему не до пения
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27.09.2022 15:10 Ответить
Дуже файно.
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27.09.2022 14:18 Ответить
Путин ***** почему не сказал?
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27.09.2022 14:20 Ответить
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27.09.2022 14:22 Ответить
Dobriji on, drugoi bi snacala kak polozeno zakinul bi granatu, a potom bi vxodil, slovami; oi izvinite, privichka armeiskaja...
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27.09.2022 14:47 Ответить
Нашi воiни найкращi в свiтi! Бережи вас Господь!
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27.09.2022 14:31 Ответить
Оце так перевиховання! Дуже файно!
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27.09.2022 14:31 Ответить
Думаю, їм ніяке перевиховання не допоможе. Та й для чого? Треба своїх дітей виховувати, а цих утилізувати.
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27.09.2022 14:43 Ответить
Дуже файно
Слава ЗСУ! Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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27.09.2022 14:39 Ответить
29-го нам предстоит отправка в Херсон», - говорит россиянин.(свежий)
https://charter97.org/ru/news/2022/9/27/517467/
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27.09.2022 14:44 Ответить
И это мокшанское стадо расчитывало нас победить? Нацию, которая сложила и поет такие песни? Одно из лучших видео, которое видел. Спасибо. СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.09.2022 14:46 Ответить
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
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27.09.2022 16:44 Ответить
Короче, вместо денацификации путлер получил украинизацию кацапской армии !
Быстро рашист стал понимать украинский язык, когда у его зада покрутили автоматом
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27.09.2022 14:55 Ответить
До они, пока шли, успели подружиться
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27.09.2022 15:18 Ответить
А в припев , подсрачник , гоп..
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27.09.2022 15:47 Ответить
Йшли селом, йшли селом партизани,
По землі українській, невільній землі,
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.

Їм сумно за всю Україну,
За ту спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.

Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини.

Хто з них пісню почав я не знаю,
І вона пролунала на весь рідний Край,
Щоб знали усі - Україна повстала,
Ти лети наша пісне аж за небокрай.

І не всі повернулись із бою додому,
І не всіх дочекалася рідна сім'я,
Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,
Пам'ятай же ти їх українська земля !

https://youtu.be/uXgClt_OX0s

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27.09.2022 15:58 Ответить
хороший український воїн, доки доведе до місця полону, рашкастанець і мову вивчить, слава потім перепишуть... а відповідь на пороль зна Героям Слава ..мабуть вже заздологіть підготувався
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27.09.2022 16:20 Ответить
а в кінці відео,черга з автомата)
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27.09.2022 16:36 Ответить
Дякую! Так настрій давно ніхто не підіймав! Аплодую стоячи
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27.09.2022 20:21 Ответить
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27.09.2022 21:49 Ответить
за 5 хвилин орка перевоспитав
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27.09.2022 23:39 Ответить
 
 