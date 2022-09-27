Украинский воин ведет пленного оккупанта и поет песню о воинах УПА: "Файна пісня?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет пленного и поет песню о воинах УПА "Йшли селом партизани", авторства поэта Ярослава Нудика и композитора Сергея Самолюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинский воин, пока поет, все время держит пленного на прицеле автомата. Тот самостоятельно идет, ковыляя. Очевидно, имеет не критическое ранение в ногу.

"Файна пісня. Нє?", - спрашивает боец пленного и получает утвердительный ответ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов. ВИДЕО