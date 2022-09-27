Украинский воин ведет пленного оккупанта и поет песню о воинах УПА: "Файна пісня?". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет пленного и поет песню о воинах УПА "Йшли селом партизани", авторства поэта Ярослава Нудика и композитора Сергея Самолюка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинский воин, пока поет, все время держит пленного на прицеле автомата. Тот самостоятельно идет, ковыляя. Очевидно, имеет не критическое ранение в ногу.
"Файна пісня. Нє?", - спрашивает боец пленного и получает утвердительный ответ.
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https://www.youtube.com/watch?v=aQCyi3U-3oU
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Быстро рашист стал понимать украинский язык, когда у его зада покрутили автоматом
По землі українській, невільній землі,
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.
Їм сумно за всю Україну,
За ту спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.
Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини.
Хто з них пісню почав я не знаю,
І вона пролунала на весь рідний Край,
Щоб знали усі - Україна повстала,
Ти лети наша пісне аж за небокрай.
І не всі повернулись із бою додому,
І не всіх дочекалася рідна сім'я,
Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,
Пам'ятай же ти їх українська земля !
https://youtu.be/uXgClt_OX0s