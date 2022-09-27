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армия РФ (15312) война (46506) мобилизация (1600) пленные (1830) 92 отдельная механизированная бригада (154)

Бойцы 92-й бригады взяли в плен первого ЧМОбика вблизи Купянска: "Служу три дня. Призван из Ростовской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Харьковской области вблизи Купянска бойцы 92-й бригады взяли в плен первого ЧМОбика (ред.- частично мобилизованного).

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный Алексей Пашков уверяет, что находился на службе всего три дня и был мобилизован из Ростовской области РФ. Из-за отсутствия командиров и обеспечения решил отправиться в дизертиры и планировал перейти границу и вернуться обратно в Россию. Однако заблудился и попал в плен. При себе пленник имел персональные гражданские и военные документы.

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Топ комментарии
+72
Поталанило чоловікові - додому живим повернеться!
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27.09.2022 14:48
+71
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27.09.2022 14:52
+37
може жінка чекала на нову ладу, а тут такий облом
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27.09.2022 14:52
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Він схоже одразу здався і такого мхоже зарпз буде дуже багато тож готуйтеся
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27.09.2022 15:26 Ответить
Їх буде багато ,і перспектива єкстрадування назад у росію ім світить новою мобілізацією Чим ми їх будемо годувати?Нам треба свою армію забеспечити до зими.треба звертатися до ООН ,чи яка там ще контора є ,хай допомогають утримувати тих хто здається у полон,чи куди їх взагалі дівати ?
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27.09.2022 15:46 Ответить
Здати його "амнесті чьото-там", нехай вони його годують та вдягають.
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27.09.2022 16:20 Ответить
він з кацапізованих українців. Прізвище було "Пашко", а потім додали "-в". За нашими законами (протягнутими комуняцькою нечистю) він ще може претендувати на українське громадянство.
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27.09.2022 15:48 Ответить
"карл, ты на глаза его посмотри". глаза - зеркало брэхні.
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27.09.2022 15:51 Ответить
Який сенс в цих записах повних лицемірства? Тут він одне каже, там друге. Мамі папі вітання передав, цвяхами забили і понесли.
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27.09.2022 15:56 Ответить
у него талант к сдаче в плен, заложен с детства....
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27.09.2022 16:29 Ответить
Так тепер він і на парашу не захоче, бо там уже 10 років магаданщини !
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27.09.2022 17:24 Ответить
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27.09.2022 17:28 Ответить
Напрасно старушка ждёт Ладу домой
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27.09.2022 17:49 Ответить
за какую границу этот ..асвабадитель.. хотел свалить на третий день ----до китая далековато а ************ лукашенко назад отдаст
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27.09.2022 17:52 Ответить
Який це мобілізований, якщо у нього на руках контракт, за яким він їхав в Україну вбивати за гроші. І зовнішній вигляд контракту точно не такий як у папірця складеного 3 дні тому. Може його і відправили на фронт через 3 дні після укладення контракту, але в полон він точно потрапив не через 3 дні після його укладення.
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27.09.2022 18:43 Ответить
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27.09.2022 20:13 Ответить
Пришел убивать за еду - новое лицо рабсейской армии)
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27.09.2022 23:26 Ответить
Я кажу нам негайно потрібен продовольчий ленд-ліз. Поки не почалось як в анекдоті "китайська армія у повному складі в 250 млн перейшла кордон і здалася в полон".
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28.09.2022 00:05 Ответить
Что значит мобилизированный по контракту?
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29.09.2022 12:32 Ответить
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