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Морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили 2 вражеских танка, гаубицу "Мста - С" и 2 склада с боеприпасами, - ВМС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

26 сентября, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 танка, самоходную гаубицу "Мста - С", 2 боевые бронированные машины и 2 склада с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.

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27.09.2022 15:20 Ответить
Наші ж ви котики, морські, бережи, допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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27.09.2022 15:38 Ответить
 
 