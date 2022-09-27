Ракета российского ЗРГК "Панцирь-С1" пошла по "непредсказуемой траектории" и попала в оккупанта, снимавшего пуск. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРГК "Панцирь-С1", полетела за "непредсказуемой траекторией" и попала в снимавшего пуск солдата армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "дружественного огня" опубликована в социальных сетях. На видео видны три пуска в штатном режиме, а вот во время четвертого что-то пошло не так. После вылета ракета начала двигаться почти по горизонтальной траектории. Через мгновение раздался взрыв и съемка прекратилась. Дата и место съемки неизвестны.
Топ комментарии
+81 Алекс Скела
показать весь комментарий27.09.2022 17:04
+60 V 2af7597c
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+53 mrSmith
показать весь комментарий27.09.2022 17:04
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просил - еще - получи !!! ))))
@alkachka1
·
13h
Мозг не сломайте: "Весь коллективный Запад и НАТО напали на Россию, на территории суверенной Украины, где мирно стояли наши войска оккупировавшие территорию Украины, с целью присоединения этих территорий к РФ путём референдума среди оставшихся в живых, после наших бомбёжек"
https://korrespondent.net/ukraine/4520238-vsu-osvobodyly-selo-redkodub-donetskoi-oblasty
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
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3 ч
И вот те, кто сдавал квартиры "только славянам" побежали к казахам, киргизам, грузинам... Братья казахи. Киргизы. Грузины.
Ну, вы поняли, да?
- еще
- еще
- себе!
Снял свою смерть на видео (18+) Трагедия при сносе здания в Липецке
И даже с моралью.