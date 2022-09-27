РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5264 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
43 657 65
война (46506) оружие (9371) ПВО (1467) Россия (91190)

Ракета российского ЗРГК "Панцирь-С1" пошла по "непредсказуемой траектории" и попала в оккупанта, снимавшего пуск. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРГК "Панцирь-С1", полетела за "непредсказуемой траекторией" и попала в снимавшего пуск солдата армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "дружественного огня" опубликована в социальных сетях. На видео видны три пуска в штатном режиме, а вот во время четвертого что-то пошло не так. После вылета ракета начала двигаться почти по горизонтальной траектории. Через мгновение раздался взрыв и съемка прекратилась. Дата и место съемки неизвестны.

Читайте: Мобилизация нанесет экономике России существенный удар, - Bloomberg
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+81
Какая справедливая ракета!
показать весь комментарий
27.09.2022 17:04
+60
стакановец

@alkachka1

·

13h

Мозг не сломайте: "Весь коллективный Запад и НАТО напали на Россию, на территории суверенной Украины, где мирно стояли наши войска оккупировавшие территорию Украины, с целью присоединения этих территорий к РФ путём референдума среди оставшихся в живых, после наших бомбёжек"
показать весь комментарий
27.09.2022 17:10
+53
Рідкісного везіння кацап...
показать весь комментарий
27.09.2022 17:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рідкісного везіння кацап...
показать весь комментарий
27.09.2022 17:04 Ответить
это феерично
показать весь комментарий
27.09.2022 17:19 Ответить
Какая справедливая ракета!
показать весь комментарий
27.09.2022 17:04 Ответить
навіть залізяки починають розуміти кого треба нещадно знищувати. "пуля-дура" а про ракету цього не скажеш.
показать весь комментарий
27.09.2022 21:17 Ответить
Бумеранг Карми вміє міняти личини.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:05 Ответить
Він вижив - так не цікаво !
показать весь комментарий
27.09.2022 17:06 Ответить
сіє історія замалчіваєт
показать весь комментарий
27.09.2022 17:26 Ответить
Зато теперь будет сраться всю свою оставшуюся жизнь. Раз по 12-17 в день, не считаю утра вечера и ночи.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:37 Ответить
nea, ce kamera japonska vyžila
показать весь комментарий
29.09.2022 01:17 Ответить
карма она такая....
просил - еще - получи !!! ))))
показать весь комментарий
27.09.2022 17:06 Ответить
Ракета с правильными мозгами.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:06 Ответить
Ще трохи нижче треба було
показать весь комментарий
27.09.2022 17:07 Ответить
Сподіваюся з людей ніхто не постраждав крім орків?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:07 Ответить
ещьо
показать весь комментарий
27.09.2022 17:07 Ответить
Доєсчьокався ***** піздлівий - тримай! - ******!!!😎
показать весь комментарий
27.09.2022 17:07 Ответить
"Єщьо... Єщьо... ***@ть "- мабуть третя була лишня. 😁
показать весь комментарий
27.09.2022 17:08 Ответить
Шайтан-ракета, - сказал "русский" солдат и здох.....
показать весь комментарий
27.09.2022 17:09 Ответить
nea, - po-moemu on poslednim slovom to li abata jakogo to s neizvestnogo monastyria zval, toli jebata...
показать весь комментарий
29.09.2022 01:19 Ответить
Це доказ існування "штучного" інтелекту!
показать весь комментарий
27.09.2022 17:09 Ответить
стакановец

@alkachka1

·

13h

Мозг не сломайте: "Весь коллективный Запад и НАТО напали на Россию, на территории суверенной Украины, где мирно стояли наши войска оккупировавшие территорию Украины, с целью присоединения этих территорий к РФ путём референдума среди оставшихся в живых, после наших бомбёжек"
показать весь комментарий
27.09.2022 17:10 Ответить
Хто має мозок, той не зламає. Не читайте кацапських газет перед обідом. Після теж.
показать весь комментарий
27.09.2022 18:36 Ответить
Під Лиманом ЗСУ звільнила село Рідкодуб
https://korrespondent.net/ukraine/4520238-vsu-osvobodyly-selo-redkodub-donetskoi-oblasty
показать весь комментарий
27.09.2022 17:10 Ответить
давно на цензорі не було посилань на цей говносайт...
показать весь комментарий
27.09.2022 20:44 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 17:10 Ответить
А можно повторить только уже калибром или искандером и желательно в жилой зоне расейсого города ?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:10 Ответить
Было уже. Там правда снимали поодаль
показать весь комментарий
27.09.2022 17:11 Ответить
Я хочу многократно
показать весь комментарий
27.09.2022 17:28 Ответить
Прям как касапы под чеченами. Ящо, ящо, **...ть
показать весь комментарий
27.09.2022 17:10 Ответить
Заходить Аслан або Вахід із роздроченим чліном - "***** подано!"
показать весь комментарий
27.09.2022 19:47 Ответить
...оскар
показать весь комментарий
27.09.2022 17:12 Ответить
голлівуд в шоці
показать весь комментарий
27.09.2022 17:24 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 17:12 Ответить
Прикольная вундервафля
показать весь комментарий
27.09.2022 17:13 Ответить
Ракеті-респект...
показать весь комментарий
27.09.2022 17:15 Ответить
Карма настигла парашинського пропагандона.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:15 Ответить
Снимающий не отдал оператору панциря задолженную бутыль шмурдяка.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:16 Ответить
Так оно сдохло ?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:16 Ответить
якщо виклали в інет - не здохли(
показать весь комментарий
27.09.2022 17:23 Ответить


Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·

3 ч

И вот те, кто сдавал квартиры "только славянам" побежали к казахам, киргизам, грузинам... Братья казахи. Киргизы. Грузины.

Ну, вы поняли, да?
показать весь комментарий
27.09.2022 17:17 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 17:20 Ответить
Karma is a bitch!
показать весь комментарий
27.09.2022 17:17 Ответить
як в очко:
- еще
- еще
- себе!
показать весь комментарий
27.09.2022 17:19 Ответить
---ти бачив як комар сцить?-----ні...--оце і є невидима траекторія
показать весь комментарий
27.09.2022 17:22 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 17:24 Ответить
патриарх кирилл заявил, что смерть на войне в Украине "смывает грехи" . Этот дебилл в "ватном раю" .
показать весь комментарий
27.09.2022 17:28 Ответить
Якраз той випадок коли ракета виявилася розумніша за кацапа.)
показать весь комментарий
27.09.2022 17:30 Ответить
Как версия, оператор панциря нарочно пальнул по оператору рашен ТВ, чтобы тот не снимал.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:30 Ответить
Судячи з останнього вигуку кацапоида ракета-збочениця намагалася згвалтувати клієнта у несприйнятній для нього формі.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:36 Ответить
HUGE respect to missile.
показать весь комментарий
27.09.2022 17:37 Ответить
..все нормально,рюзке ракетка, куды хатю туды летю...
показать весь комментарий
27.09.2022 17:37 Ответить
еще . еще . еще -- ***** вашу мать дебилов
показать весь комментарий
27.09.2022 17:56 Ответить
слава богу, что исторические кадры остались целыми...
показать весь комментарий
27.09.2022 17:58 Ответить
А от нєхєр було *******... ракєті під сопло 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
показать весь комментарий
27.09.2022 18:03 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2022 18:27 Ответить
Забыли , дописать, и разорвало очко .
показать весь комментарий
27.09.2022 19:01 Ответить
всім кацабам по ракеті
показать весь комментарий
27.09.2022 19:02 Ответить
Видно що в деяких ракетах ерефії проявляеться штучний інтелект
показать весь комментарий
27.09.2022 19:16 Ответить
Чомусь згадалося
Снял свою смерть на видео (18+) Трагедия при сносе здания в Липецке
показать весь комментарий
27.09.2022 19:44 Ответить
Видимо у рашистов такая традиция: четвертый выстрел по своим... Ну чтобы ЗСУ в обстрелах гражданского населения обвинить. Но по рабссейской рукожопости что то опять пошло не так...
показать весь комментарий
27.09.2022 19:57 Ответить
В России повились ракеты с искусственным интеллектом.
И даже с моралью.
показать весь комментарий
27.09.2022 20:04 Ответить
Останні кадри можно дивитись безліч разів
показать весь комментарий
27.09.2022 23:50 Ответить
Можуть, коли хотять. Ось зробили смарт- снаряд
показать весь комментарий
27.09.2022 23:52 Ответить
взявший меч от меча погибнет
показать весь комментарий
27.09.2022 23:57 Ответить
Нажаль тварина залишилась живою і опублікувала відео 😃
показать весь комментарий
28.09.2022 02:26 Ответить
 
 