Ракета российского ЗРГК "Панцирь-С1" пошла по "непредсказуемой траектории" и попала в оккупанта, снимавшего пуск. ВИДЕО

Ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРГК "Панцирь-С1", полетела за "непредсказуемой траекторией" и попала в снимавшего пуск солдата армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "дружественного огня" опубликована в социальных сетях. На видео видны три пуска в штатном режиме, а вот во время четвертого что-то пошло не так. После вылета ракета начала двигаться почти по горизонтальной траектории. Через мгновение раздался взрыв и съемка прекратилась. Дата и место съемки неизвестны.

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