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Нацгвардейцы "демилитаризовали" и взяли в плен 15 оккупантов, среди которых два майора. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых два майора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НГУ.
"Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
НГУ опубликовала видео перестрелки, а затем взятие в плен российских оккупантов, снятое одним из бойцов.
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+38 Kiev_Kiev_777
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+36 Тетяна Тать
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+26 Марина Кравець
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Пожалуйста, подождите...
вон на 13 солдат аж 2 майора.
это как это?
то раніш не було офіцерів, тепер в них немає рядових..прискорений курс
насяльнікааа!!!!
ну і освіта відповідна.
а то якщо єфрейтору дати майора він не замайорить.
це як до гусіні крильця приклеїти - вона від цього не літатиме.
врна звісно колись полетить, якщо пройде час і вона побуде куколкою аж тоді запрацюють крила...
хоча - якщо тебе не цікавить, як воно літатиме, то звісно можна крильця гусіні на суперцемент клеїти
тоді хоч зрозуміло, нахіба їм мільйонна армія мобіків - під керуванням сержантів вони навоюють.
І тепер мотивація до орківської могилізації. Луплять звання кожному кому не лінь.І так це не вирішить їх проблем а ще гірше робиться.Рашка, кончені.
лежать тихесенько на землі, немов дохлі.
але, нажаль, не дохлі.
кацапи.
Там "***********"...
Це як "вироБЛЯТЬ, оброБЛЯТЬ, перероБЛЯТЬ, ***********"
Одним словом!
Сухим стакато дышит.
Кацап воняет
Захід сонця - тиша.
Душа співає на межі реальності і вічності від щастя диво бачити.
Ледь-ледь смердить щось тухлим сиром неапетитним - придивися,
Лежать "Дор-блю" в онучах при дорозі, тихенько "зріють" - *********...
Молодцы ребята! Слава Украине!!!
Крім того, вони окупанти.
Хаймарс тот в плен брать не будет, там разговор короткий.
⚔️🇺🇦‼️❤️🇪🇪🇦🇿🇮🇩🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇳🇴🇹🇷🇯🇵🇱🇹🇫🇮🇩🇪🇨🇿🇨🇦⚔️🇺🇦‼️❤️✌️✊👍🤣
Низький уклін та подяка їм за очищення нашої землі від цієї наволочі.