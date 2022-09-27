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"Нас разъеб#ли сильно. 8 человек уехали без ног, без рук": оккупант просит отца уклониться от мобилизации, чтобы не попасть на войну. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащий РФ рассказывает отцу об окружении украинскими войсками и просит его уклониться от мобилизации.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с отцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Во время разговора захватчик заявил, что украинские защитники наносят урон оккупантам.

"Нас разъ#бали очень сильно. 8 человек поехали в госпиталь без ног, без рук. 8 человек забрали вчера. Неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, что мы то ли в кругу, то ли хрен знает где", – говорит военный РФ.

Также он советует отцу "не потыкаться" в Украину и избегать мобилизации.

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Топ комментарии
+37
Кордон Орди з Грузією
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27.09.2022 17:57
+35
А вы что, правда за 20 лет всех этих «можем повторить» и «деды воевали» не догадывались, что «повторять» и «воевать» будут вами?
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27.09.2022 18:06
+32
Кива ?
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27.09.2022 18:00
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Кордон Орди з Грузією
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27.09.2022 17:57 Ответить
Кива ?
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27.09.2022 18:00 Ответить
Братан родной, от мамы другой!
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27.09.2022 18:06 Ответить
Кива что ли?
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27.09.2022 18:04 Ответить
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27.09.2022 18:47 Ответить
Ну, а какая же ещё мразь?!!
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27.09.2022 19:48 Ответить
Молочний брат мабуть того придурка.Мама того що на фото в крим на случку с папой ківи їздила.
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27.09.2022 21:07 Ответить
Кива, Кива, що таке?
Приготуй собі пакет!
Кива, Кива, не біжи!
Вже немає куди йти!
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27.09.2022 22:29 Ответить
Где то я уже ето видел. А, в фильме Игра Престолов...
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27.09.2022 18:05 Ответить
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27.09.2022 18:10 Ответить
Кацапидли вже вичили грузинську? Хочк побачити кацапа який співає пісню Вахтанга:"Шито-крито, шито-маргалито",
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27.09.2022 20:20 Ответить
бачу схвильовані лиця....
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28.09.2022 01:10 Ответить
Абсолютно пох.. їхні проблеми.
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27.09.2022 17:58 Ответить
Ноги в руки и нах ...в зверинец .
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27.09.2022 17:58 Ответить
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27.09.2022 18:01 Ответить
А вы что, правда за 20 лет всех этих «можем повторить» и «деды воевали» не догадывались, что «повторять» и «воевать» будут вами?
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27.09.2022 18:06 Ответить
Действительно - не только не догадывалась, а и даже не задумывались!
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27.09.2022 18:23 Ответить
Це стаття і аудіозапис,якраз про те що яйце курку вчить. Татко в кацапа дуд,дубом.Йому син-спасайся,бо здохнеш,а він буде повістка...Обов*язково буде.Піди ж ,дурню кацапський,і договорись в воєнкома,якщо можеш,раніше.....
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27.09.2022 21:45 Ответить
Частично демобилизировались...
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27.09.2022 18:02 Ответить
Регулярная армия закончилась - заносите нерегулярную !
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27.09.2022 18:02 Ответить
///
На могиле родителей ***** в Питере оставили послание с намеком об Украине

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27.09.2022 18:03 Ответить
прімітє мєри, забєрітє єво к сєбє
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27.09.2022 18:07 Ответить
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27.09.2022 18:03 Ответить
стадо баранов..... им сказали на убой, значит на убой......
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27.09.2022 18:10 Ответить
Нічього - ми тут "рішім"...
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27.09.2022 18:05 Ответить
Ага, а як же...ага
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27.09.2022 18:10 Ответить
...у нас своя точка на трассе, там снимем гипс, выпотрошим его и фсе будет упорядке...
И про военкома незабудте, с собой берите...
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27.09.2022 18:12 Ответить
Без рук , без ніг , без мізків , і без білої лади Ото баби зрадіють ))))
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27.09.2022 18:15 Ответить
Аркадий был отцом примерным -

Отправил сына воевать.

И путину остался верным -

В штаны с лихвой успел насрать.
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27.09.2022 18:15 Ответить
Аркадий был отцом примерным -

Отправил сына воевать.

И путину остался верным -

В штаны с лихвой успел нас-рать.
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27.09.2022 18:20 Ответить
съездил в Україну, одна нога тут - другая там, где руки не знаю
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27.09.2022 18:20 Ответить
Потерялись.
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27.09.2022 19:15 Ответить
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27.09.2022 18:40 Ответить
вот это по-баронски))
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27.09.2022 23:48 Ответить
не в кругу ,а в очке) руцкий ванька сдавайся
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27.09.2022 19:06 Ответить
Так ми ще не починали, очікуємо на ленд-ліз. Тікай Саня поки ноги цілі.
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27.09.2022 19:52 Ответить
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27.09.2022 20:15 Ответить
https://t.me/Ukraine_365News/37423
Руская патреотка негодует, что сына забрали на войну
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27.09.2022 20:44 Ответить
Самка мабуть радовалась новинам як "наваляли хохлам". А тепер що ж? Немає у мене ані жалі до цих тварюк, ані співчуття.
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27.09.2022 20:53 Ответить
Іди на @@ уй руська ку@ рва 😠
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28.09.2022 00:25 Ответить
Я по маме россиянка))))))))))))))))))))))))))))))))
Гражданство определяют по маме?
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28.09.2022 01:06 Ответить
Surface Tension - Ми вас всіх уб'єм (CENSORED )
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28.09.2022 19:47 Ответить
 
 