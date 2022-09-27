"Нас разъеб#ли сильно. 8 человек уехали без ног, без рук": оккупант просит отца уклониться от мобилизации, чтобы не попасть на войну. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащий РФ рассказывает отцу об окружении украинскими войсками и просит его уклониться от мобилизации.
Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с отцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
Во время разговора захватчик заявил, что украинские защитники наносят урон оккупантам.
"Нас разъ#бали очень сильно. 8 человек поехали в госпиталь без ног, без рук. 8 человек забрали вчера. Неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, что мы то ли в кругу, то ли хрен знает где", – говорит военный РФ.
Также он советует отцу "не потыкаться" в Украину и избегать мобилизации.
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Отправил сына воевать.
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