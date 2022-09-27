Зеленский главе МИД Франции Колонне: Мы ожидаем четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
Президент заявил, что ожидает четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы, которые она проводит на оккупированных территориях Украины.
"О псевдореферендумах, которые проводит РФ под дулами оружия. И реакция на это должна быть не на словах. Мы ожидаем как четких санкций в восьмом санкционном пакете против агрессии РФ, так и отдельных сигналов - что будет, если РФ признает эти псевдореферендумы, а также что страны НАТО должны сделать и показать всему миру, что они обеспечивают безопасность любому государству на европейском континенте", - заявил Зеленский.
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Якщо в вас є контакти МЗС, прохання надати інформацію. Доречі, Шукшина - організатор репресій в РФ, хвалиться тим, що посадила противника війни у тюрму.
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Може варто рф поставити ультиматум, що їх мобілізовані будуть знищені на українській землі, якщо путін не виконає вимогу відкликати війська наприклад з-під Херсону?
Мета такого нашого ультиматуму - не переконання путіна.
Зараз під загрозою мобілізації рашистські барани шукають інформацію про реальні події за межами телевізору. Було-б важливо саме зараз:
1) у розпал мобілізації сказати їм, що вони будуть знищені
2) показати, що винним у цьому буде персонально путін
вата яка має нал ганяє по світу як щурі по конюшні
навіть наші "побратими" грузія казахстан та багато країн
досі впускають руских
а немчура зовсім запрошує на політпритулок
Вовочка, садись, двойка.