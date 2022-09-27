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Зеленский главе МИД Франции Колонне: Мы ожидаем четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

Президент заявил, что ожидает четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы, которые она проводит на оккупированных территориях Украины.

"О псевдореферендумах, которые проводит РФ под дулами оружия. И реакция на это должна быть не на словах. Мы ожидаем как четких санкций в восьмом санкционном пакете против агрессии РФ, так и отдельных сигналов - что будет, если РФ признает эти псевдореферендумы, а также что страны НАТО должны сделать и показать всему миру, что они обеспечивают безопасность любому государству на европейском континенте", - заявил Зеленский.
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Топ комментарии
+11
А чому Слуги та ОПЗЖ де факто створили коаліцію?
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27.09.2022 18:50
+8
після всього, що наворочали Зе і його команда він ще щось очікує?? Вимагає щось..асфальтом би по мордяці йому..
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27.09.2022 18:48
+8
**** кацапо -рашистская Новинский сегодня купил стратегически важные медные рудники‼️ОП дерьмака , кому война , кому мать родна и пособничество террористической банде рашисто
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27.09.2022 19:02
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c Израиля надо начинать сперва чучело
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27.09.2022 18:36 Ответить
Лицемер,начни с себя Где конфискация и санкции на рашистских олигархов имеющих сотни миллиардов в Украине и 8 месяцев спонсирующие КРОВАВЕЙШУЮ ВОЙНУ ТЕРРОР РАЗРУШЕНИЕ Украины⁉️⁉️
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27.09.2022 18:58 Ответить
**** кацапо -рашистская Новинский сегодня купил стратегически важные медные рудники‼️ОП дерьмака , кому война , кому мать родна и пособничество террористической банде рашисто
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27.09.2022 19:02 Ответить
Санкцій немає. Путінскі посіпаки війни Шукшина та Бабкіна їдуть до Німеччини заробляти євро, не зважаючи на те, що пуйло закликає любити рублі.

Якщо в вас є контакти МЗС, прохання надати інформацію. Доречі, Шукшина - організатор репресій в РФ, хвалиться тим, що посадила противника війни у тюрму.

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27.09.2022 18:37 Ответить
зеля пожалів відеречко смачних жаб.. от тоді був би результат
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27.09.2022 18:40 Ответить
після всього, що наворочали Зе і його команда він ще щось очікує?? Вимагає щось..асфальтом би по мордяці йому..
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27.09.2022 18:48 Ответить
А чому Слуги та ОПЗЖ де факто створили коаліцію?
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27.09.2022 18:50 Ответить
А які дії будуть з боку України проти рф за псевдореферендуми?
Може варто рф поставити ультиматум, що їх мобілізовані будуть знищені на українській землі, якщо путін не виконає вимогу відкликати війська наприклад з-під Херсону?

Мета такого нашого ультиматуму - не переконання путіна.
Зараз під загрозою мобілізації рашистські барани шукають інформацію про реальні події за межами телевізору. Було-б важливо саме зараз:

1) у розпал мобілізації сказати їм, що вони будуть знищені
2) показати, що винним у цьому буде персонально путін
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27.09.2022 18:55 Ответить
Некоторые источники сообщают что Зе и Пу по телефону бакланчат кажен день..та брешуть блогеры...хотят подписчиков в Ютьюбе набрать мильон... Зе не стукачок Оманский..все по чесноку...😝
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27.09.2022 19:05 Ответить
Це тільки мене нервує ця ваєнная зільоная маєчка?
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27.09.2022 19:09 Ответить
Украину скупают по тихому не только Новинский и Абрамович,братья вРоттенбеоги, Виктор Вексельберг и прочие братаны путлера...типа Ковальчуки...деньги любят войну,а не тишину...
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27.09.2022 19:10 Ответить
Мавзолейный хмырь доволен...в Италии его братан Сильвио Берлускони опять во власти..,некоторые говорят что паБеду одержала первая женщина Джорджа Мелони,хотя як по мне..то Дон Берлускони по факту будет править.. бабло мавзолейное привалило...
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27.09.2022 19:18 Ответить
які нах...й санкції???
вата яка має нал ганяє по світу як щурі по конюшні
навіть наші "побратими" грузія казахстан та багато країн
досі впускають руских
а немчура зовсім запрошує на політпритулок
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27.09.2022 20:49 Ответить
Провёл встречу с мадам Колонна, а не с "Колонной".
Вовочка, садись, двойка.
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28.09.2022 00:03 Ответить
 
 