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Украинские бойцы уничтожили российский танк дроном-камикадзе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные ликвидировали ударом беспилотника-камикадзе российский танк в Херсонском направлении.
Видео обнародовало СБУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Второй российский танк скрівался в посадке, но его "демилитаризовали" сбросом кумулятивного заряда", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Стороннімв Богдан
показать весь комментарий27.09.2022 19:54
+5 Bel Amor
показать весь комментарий27.09.2022 19:09
+5 Дмитрий Величко f50a5c94
показать весь комментарий27.09.2022 19:10
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Пожалуйста, подождите...
Можеш навіть зробити.
Одна справа, коли від влучання детонує боєзапас, або виникає пожежа, що знищує все начиння танка і робить його не ремонтопридатним, а інша, коли розіб'ють пару ящиків з тонкостінного заліза які кріпляться на башті чи на надгусеничних щитках.
Це не применшує подвигу воїнів, але хайпожери біля журналістики, своїми недолугими заголовками, викликають кепкування читачів.
В ці заголовки можна було б і повірити, але ж, ті ж самі хайпожери, розміщують відео, на якому зовсім інша картина...
https://twitter.com/Pieceofloaf/status/1574135724470829056
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