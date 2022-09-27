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Украинские бойцы уничтожили российский танк дроном-камикадзе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные ликвидировали ударом беспилотника-камикадзе российский танк в Херсонском направлении.

Видео обнародовало СБУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Второй российский танк скрівался в посадке, но его "демилитаризовали" сбросом кумулятивного заряда", - говорится в сообщении.

Смотрите: Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
А тут ми можемо спостерігати процес розмноження кацапскіх свинособак в живій Природі.
https://twitter.com/Pieceofloaf/status/1574135724470829056
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27.09.2022 19:54
+5
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27.09.2022 19:09
+5
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27.09.2022 19:10
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27.09.2022 19:09 Ответить
В телеграмі відкривається.
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27.09.2022 20:32 Ответить
Запропонуй подібну у своїй оперативності...

Можеш навіть зробити.
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27.09.2022 20:45 Ответить
а без телеграма ніяк?
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27.09.2022 20:50 Ответить
Читайте попередній коментар.
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27.09.2022 21:02 Ответить
тобто ніяк
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27.09.2022 21:07 Ответить
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27.09.2022 19:10 Ответить
Знищили це коли танк згорів і не підлягає відновленю, а це просто дрон змарнували. Скоріше за все щоб отримати гроші, як премію.
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27.09.2022 19:29 Ответить
кацапів убив бездушний робот
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27.09.2022 19:31 Ответить
Хлопці! Не плутайте поняття. Знищений або пошкоджений - різні поняття.
Одна справа, коли від влучання детонує боєзапас, або виникає пожежа, що знищує все начиння танка і робить його не ремонтопридатним, а інша, коли розіб'ють пару ящиків з тонкостінного заліза які кріпляться на башті чи на надгусеничних щитках.
Це не применшує подвигу воїнів, але хайпожери біля журналістики, своїми недолугими заголовками, викликають кепкування читачів.
В ці заголовки можна було б і повірити, але ж, ті ж самі хайпожери, розміщують відео, на якому зовсім інша картина...
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27.09.2022 19:44 Ответить
А тут ми можемо спостерігати процес розмноження кацапскіх свинособак в живій Природі.
https://twitter.com/Pieceofloaf/status/1574135724470829056
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27.09.2022 19:54 Ответить
Убивати рашистів ***** в Україні за принесену ними смерть, це Богу угодна справа!!
⚔️‼️🇺🇦❤️👏✌️✊👍💀💀💀⚔️‼️🇺🇦
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27.09.2022 20:10 Ответить
Ну і що цей квадрик зробить танку, подряпає фарбу? Може оператору вибирати метою скупчення піхоти, автомобілі,то чому він може зашкодити.
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28.09.2022 02:30 Ответить
Цензоры. Вы же вроде не дураки. Объясните, как посмотреть это видео если не пользуешься кацапским "телеграмом". Регистрироваться, да?
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28.09.2022 04:04 Ответить
Telegram, FUСК YОU!
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28.09.2022 12:22 Ответить
 
 