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"Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивирующий" инструктаж российских мобилизованных. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В сеть выложили видео инструктажа российских мобилизованных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Инструктаж проходит в Батайске (Ростовская область). Старший по званию жалуется, что его выдернули из отпуска и назначили командовать полком. Затем он обращается к мобилизованным с болезнями: "У меня тоже грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках".
О будущем мобилизованных россиян и их обеспечении командир полка ничего не знает.
"Я не знаю даже, с вами ли я уйду на задачу. Куда поедем, не знаю. Чем будем обеспечены, не знаю. Следом за вами будет набираться еще один полк, главное, чтобы не параллельно. А то будете спать как в тюрьме, по очереди", - сообщил он мобилизованным.
Топ комментарии
+49 Alex K 8d0b77c0
показать весь комментарий28.09.2022 00:01
+43 Светлана Науменко
показать весь комментарий27.09.2022 23:40
+40 krot_lub
показать весь комментарий27.09.2022 23:32
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Пожалуйста, подождите...
2. Звісно, це не значить що нашим воїнам буде легка прогулка, згоден з вами повністю. Але ще раз повертаймося до пункту 1.
3. Цікава тактика, подивимося, як зробить ЗСУ.
ефтанайзія так би мовити по рашавійськовому
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Денна статистика відреагувала на це +550!
Чекаємо статистику за вчора, якщо цифри будуть такого ж порядку - значить, правда!
будете знищені , як скажені собаки !
Вот то, что придется повторить лето-осень 41-го, одна винтовка на троих, развал командования, тупоголовые командиры-мясники, горы трупов и позор поражения, в бреду горячечных мечтаний о своем "величии и могуществе" во внимание как-то не принималось.
Придется принять.
Все большую актуальность приобретает шутка последних дней:
- "Предполагали, что изменения в россию принесет борьба телевизора и холодильника. Оказалось немного иначе, уже вовсю идет борьба телевизора и рефрижератора"
Пы.Сы.
20-километровую очередь из беглецов от "могилизации" на грузинской границе уже видно из космоса
ну и выпить хороший повод
Мой опыт "спать по очереди" - это вторая ночь в поезде, когда везли к месту срочной службы (1983 г.). Нас поместили в плацкартный (наверное,, был записан как общий) вагон, и ребят в каждом блоке было на 1 больше, чем мест, даже с учетом "третьих" полок. Как-то легко пережили. Я даже не помню, чтобы меня будили с требованием дать место следующему.
Ніде у цівілізованних країнах не існує СІЗО для тих , хто не відвертий крімінальний елемент .
Просто там рецедивістом рахують й крупних шахраїв , які на міліоні суми вкрали .
А за дрібне , через перевірки , за не той бухгалтерский підпис нікого не саджають ...
Більше того -- саджають тільки властників бізнесу , в яких їх посадовці щось вкрали (розумово в третьої сторони мається на увазі , бо крадіжка у властника взагалом не кріміналізованна , бо це справа властника -- кого він наймає й призначає на посади) . Й саме тому майже не працює наймання на роботу якогось дурня , що б він потім сидів за властника бізнеса ...
Я сказав про місяці, бо пригадую, що формально термін для розслідування - 3 місяці (якщр не плутаю). А далі треба продовжувати.
"Й саме тому майже не працює наймання на роботу якогось дурня , що б він потім сидів за властника бізнеса..." - згадав про "зицпредседателя Фунта" (мовою оригіналу).
Нам с вами просто повезло.
По воспоминаниям сидельцев ГУЛАГа, по 30 человек в такие купе набивали, там не забалуешь.
И не на одну ночь.
У меня две ночи, без пересадок, Казань - Волгоград.
Трезвых на весь эшелон было двое - я и машинист
Драли её.
С нами ехали три офицера, все двое суток они провели в её купе. Они загнули её через стол лицом к окну, и её здоровенная белая задница торчала в сторону прохода, а они периодически менялись, меланхолично вколачивая в неё жизнь с тыла. Они даже дверь не закрывали, настолько были все пьяны. Отвлекались они только для того, чтобы проводника могла достать очередную бутылку водки, которую она задвигала нашему брату по 25 при её цене около 4-ёх.
Это единственное, что мне запомнилось из той поездки. Всё остальное было серо, уныло и однообразно. Вокруг все были настолько "в стёкла", что даже драк не было.
Я сам не святой, просто в тот период очень интенсивно занимался спортом и те два дня использовал на отсыпание и отъедание.
Учебный полк инженерных войск.
Меня, как единственного трезвого, старший из них по званию, капитан, заплетающимся языком назначил командиром взвода, то есть, вагона, сказав, что должность эта офицерская. Видимо хотел вызвать инициативу с моей стороны. Сам он, как выяснилось в последствии, оказался замполитом нашего водолазного батальона. Так вот он тоже высказал требования помыть заблёванные полы. Заставить нас что-то сделать было бы опрометчиво с его стороны. Во первых, Казань уже тогда имела печальную славу города гопников и бандитов, а во вторых, в нас ещё не было того священного ужаса перед старшими по званию, которые выдрессировали в учебке. Так мы и ехали в этом бардаке.
Молодые мы все были такие, а им было по 25-30 лет.
А насчёт предстать в здравом уме и твёрдой памяти...
Это не про советскую армию.
Если нет, то наверное очень удивитесь... Известный фашист и нацист Иван Охлобыстин!
Там швабри й іньші знущання. Ви погано знаєте рашиську в'язницю, подивіться гулаг.нет
Якби ці барани мали розум,то здогадалися б,що їх ведуть на убій.