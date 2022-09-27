"Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивирующий" инструктаж российских мобилизованных. ВИДЕО

В сеть выложили видео инструктажа российских мобилизованных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инструктаж проходит в Батайске (Ростовская область). Старший по званию жалуется, что его выдернули из отпуска и назначили командовать полком. Затем он обращается к мобилизованным с болезнями: "У меня тоже грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках".

О будущем мобилизованных россиян и их обеспечении командир полка ничего не знает.

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"Я не знаю даже, с вами ли я уйду на задачу. Куда поедем, не знаю. Чем будем обеспечены, не знаю. Следом за вами будет набираться еще один полк, главное, чтобы не параллельно. А то будете спать как в тюрьме, по очереди", - сообщил он мобилизованным.