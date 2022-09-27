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"Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивирующий" инструктаж российских мобилизованных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В сеть выложили видео инструктажа российских мобилизованных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инструктаж проходит в Батайске (Ростовская область). Старший по званию жалуется, что его выдернули из отпуска и назначили командовать полком. Затем он обращается к мобилизованным с болезнями: "У меня тоже грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках".

О будущем мобилизованных россиян и их обеспечении командир полка ничего не знает.

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"Я не знаю даже, с вами ли я уйду на задачу. Куда поедем, не знаю. Чем будем обеспечены, не знаю. Следом за вами будет набираться еще один полк, главное, чтобы не параллельно. А то будете спать как в тюрьме, по очереди", - сообщил он мобилизованным.
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Топ комментарии
+49
Это не "мужики". Были бы мужиками - вынесли бы плешивого. Это тупое стадо. ... Правда, один все-таки у них был. Тот, что военкома пристрелил...
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28.09.2022 00:01
+43
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27.09.2022 23:40
+40
Вони реально довбануті на всю голову
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27.09.2022 23:32
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Ачєрєдниє лапатниє чмобікі...
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27.09.2022 23:29 Ответить
Як би це не дивно звучало, чим раніше русня погонить усей цей мобілізований натовп до нас, тим краще для нас.
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27.09.2022 23:59 Ответить
так для них теж ! не будуть мерзнути по посадках ...
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28.09.2022 00:10 Ответить
пусть костры по ночам разводят в посадках.
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28.09.2022 02:28 Ответить
Орієнтир для ССО ))
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28.09.2022 10:21 Ответить
Мертві не мерзнуть ...
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28.09.2022 10:19 Ответить
Хєрня це все - ці підари ні з чим не рахуються . Вони так всю історію воювали - закидали противника міліонами трупів , і в цьому небезпека , все одно їх дуже багато . На мою суб"єктивну думку треба накривати артилерією "вновь прібивших" на лінії розмежування та на кордоні з Білорусією . І після того , як ху.ло об"явить анексію , думаю , можна вже стріляти по курській , бєлгородській та іншим областям ? Це б дуже змінило ситуацію - тут би орки побігли не тисячами , а міліонами .
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28.09.2022 08:27 Ответить
1. У тому і річ, що краще вона зразу непідготовлена до нас пійде, ніж підготволена та з достатнім постачанням і екіпом.
2. Звісно, це не значить що нашим воїнам буде легка прогулка, згоден з вами повністю. Але ще раз повертаймося до пункту 1.
3. Цікава тактика, подивимося, як зробить ЗСУ.
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28.09.2022 10:09 Ответить
показав би їм як застрелитися, щоб не мучитися.
ефтанайзія так би мовити по рашавійськовому
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27.09.2022 23:31 Ответить
Тема чорних мішків взагалі не розкрита...
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27.09.2022 23:59 Ответить
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 23:44 Ответить
Ну якщо по поїзду з чмонями кожного дня, то було б дуже файно!
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28.09.2022 00:00 Ответить
Так, позавчора на Луганщині 7 вагонів з кацапами поїхали в пекло!
Денна статистика відреагувала на це +550!
Чекаємо статистику за вчора, якщо цифри будуть такого ж порядку - значить, правда!
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28.09.2022 08:17 Ответить
По поїзду буде малувато .
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28.09.2022 08:29 Ответить
Вони реально довбануті на всю голову
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27.09.2022 23:32 Ответить
Починатимуть з обмазування фосфором.
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27.09.2022 23:32 Ответить
глаза фосфором і дупу теж
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27.09.2022 23:34 Ответить
Hmm, a dlja bistrova bega mozno dobavit klizmu **********...
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27.09.2022 23:49 Ответить
Клізму зі скипідаром та патефонними голками.
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28.09.2022 09:03 Ответить
"Глаза фосфором обмажете и будете наблюдать" -- это пять баллов!
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27.09.2022 23:34 Ответить
Москальня клята , ви навіть не доїдете до позицій в Украіні 😠
будете знищені , як скажені собаки !
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27.09.2022 23:35 Ответить
Первые мобики уже мертвые, им сказали, что ихняя смена через час будет в кольце и шанс прожить не больше 10 минут. Плачут, рыдают, прощаются с жизнью. Скоро вернутся домой в пакетах.
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27.09.2022 23:39 Ответить
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27.09.2022 23:40 Ответить
Жесть уровня второй мировой. Но вполне заслуженно. Обещали повторить - на, идите и повторите. Желаю стойкости ВСУ и чтобы муниции хватало.
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28.09.2022 00:13 Ответить
Нет, весну 45-го, подпись на руинах разрушенного Киева(Варшавы, Риги, Вильнюса, Таллинна, Лондона, Нью Йорка...), белый китель со сверкающими орденами и парад победы они повторить очень даже "за". Что кремлевский маньяк со своей стаей, что любой "вася" из Задрищенска.
Вот то, что придется повторить лето-осень 41-го, одна винтовка на троих, развал командования, тупоголовые командиры-мясники, горы трупов и позор поражения, в бреду горячечных мечтаний о своем "величии и могуществе" во внимание как-то не принималось.
Придется принять.
Все большую актуальность приобретает шутка последних дней:
- "Предполагали, что изменения в россию принесет борьба телевизора и холодильника. Оказалось немного иначе, уже вовсю идет борьба телевизора и рефрижератора"
Пы.Сы.
20-километровую очередь из беглецов от "могилизации" на грузинской границе уже видно из космоса
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28.09.2022 04:38 Ответить
"вьется, вьется знамя полковое...., а если нада ПАВТАРИМ, солдаты в путь в путь в пуууууть, а для тебя родная, есть почта полевая, прощай труба зовет...." ПАВТАРИМ! .....идиеты
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28.09.2022 07:36 Ответить
Вместо того чтобы рыдать залез бы в тырнет и научился коктейль Молотова мастерить. Бросил в кремлёвскую стену -- отсидел бы до падения бункерного упыря и вышел героем. Так нет же, плачет ... Тьху
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28.09.2022 00:22 Ответить
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27.09.2022 23:39 Ответить
На коляске будет наступать.
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27.09.2022 23:41 Ответить
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27.09.2022 23:51 Ответить
Хдє в етом танкє відущіє і направляющіє каткі?
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27.09.2022 23:55 Ответить
Позаду, бачиш?
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28.09.2022 00:00 Ответить
видадуть "бронированный щит колясочный" і "вперьйод за дачу путина, розенберга"
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28.09.2022 00:03 Ответить
Адаптирует из под робота Фёдора.
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28.09.2022 00:15 Ответить
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28.09.2022 06:51 Ответить
Все в кращих традиціях...
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28.09.2022 00:43 Ответить
радостный...весело ему, а че, родина не забыла, в строй поставила
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28.09.2022 07:40 Ответить
Столько мужиков идут на бойню ради удовлетворения самолюбия мерзкого трусливого старикашки который срет в чемодан и прячется в бункере.
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27.09.2022 23:40 Ответить
Это не "мужики". Были бы мужиками - вынесли бы плешивого. Это тупое стадо. ... Правда, один все-таки у них был. Тот, что военкома пристрелил...
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28.09.2022 00:01 Ответить
Именно мужики. Не мужчины.
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28.09.2022 07:27 Ответить
Кацапи - нація сцикунів.
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28.09.2022 07:30 Ответить
Это не мужики, а бараны.
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28.09.2022 00:16 Ответить
Тебе бараны что плохого сделали?)
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28.09.2022 07:28 Ответить
''Глаза фосфором обмажете...'' - український снайпер натяк зрозумів.
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27.09.2022 23:43 Ответить
Вислів в кращому дусі Гашека - "...теперь по вашей голове будет, по крайней мере, пристреливаться артиллерия, когда мы придем в такую местность, где не найдем лучшего ориентира"....Иногда во время похода вышлет его фельдфебель на пятьсот шагов вперед, а потом командует: "Направление - голова-шишка!" "
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28.09.2022 00:52 Ответить
Бити між двома світлими плямами ))
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28.09.2022 11:05 Ответить
Гротескний документальний фільм
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27.09.2022 23:52 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💥💥💥💥💥💥💥
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27.09.2022 23:56 Ответить
Вставте будь-ласка мем з Нагієвим "Вы все говно!"
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27.09.2022 23:58 Ответить
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28.09.2022 00:03 Ответить
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28.09.2022 00:05 Ответить
кроме колясочников там и фанатов русского мира хватает, руки чешутся пульнуть
ну и выпить хороший повод
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28.09.2022 00:01 Ответить
Метла подвязана лихо, на каких таблетках он ? Амфетамин , полный карман ,инвалид , коляски для коленей грыж нет, а мешок найдем..
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28.09.2022 00:02 Ответить
на балаболиках
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28.09.2022 00:14 Ответить
Пока смеются... А скоро некоторые даже поплакать не успеют...
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28.09.2022 00:13 Ответить
Собаки Баскервилей, плять! Фосфором обмажетесь, и вперед.
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28.09.2022 00:32 Ответить
А что, в тюрьме спят по очереди? Не сидел, не знаю, но, ИМХО, так долго не выдержать.

Мой опыт "спать по очереди" - это вторая ночь в поезде, когда везли к месту срочной службы (1983 г.). Нас поместили в плацкартный (наверное,, был записан как общий) вагон, и ребят в каждом блоке было на 1 больше, чем мест, даже с учетом "третьих" полок. Как-то легко пережили. Я даже не помню, чтобы меня будили с требованием дать место следующему.
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28.09.2022 00:42 Ответить
В тюрьмах - може ні , але в ізоляторах -- скільки завгодно . Проста статистика , коли в камеру для 15 людей запускають 45 ...
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28.09.2022 00:55 Ответить
М-да. Плюсувати - рука не піднімається. У СІЗО арештовані іноді місяцями сидять, що від них залишиться ближче до суду
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28.09.2022 01:00 Ответить
Місяцями ? А більше року не чули ніколи ?! Причому по економічних "злочинах" ...
Ніде у цівілізованних країнах не існує СІЗО для тих , хто не відвертий крімінальний елемент .
Просто там рецедивістом рахують й крупних шахраїв , які на міліоні суми вкрали .
А за дрібне , через перевірки , за не той бухгалтерский підпис нікого не саджають ...
Більше того -- саджають тільки властників бізнесу , в яких їх посадовці щось вкрали (розумово в третьої сторони мається на увазі , бо крадіжка у властника взагалом не кріміналізованна , бо це справа властника -- кого він наймає й призначає на посади) . Й саме тому майже не працює наймання на роботу якогось дурня , що б він потім сидів за властника бізнеса ...
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28.09.2022 01:35 Ответить
Знаменита Неля Штепа просиділа в СІЗО десь з 2014 до 2019, трохи менше - Єфремов. Обох не дуже шкода, але закон є закон.

Я сказав про місяці, бо пригадую, що формально термін для розслідування - 3 місяці (якщр не плутаю). А далі треба продовжувати.

"Й саме тому майже не працює наймання на роботу якогось дурня , що б він потім сидів за властника бізнеса..." - згадав про "зицпредседателя Фунта" (мовою оригіналу).
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28.09.2022 01:42 Ответить
О, и я в апреле 83-го! И тоже две ночи, и тоже с комфортом, каждому по полке!
Нам с вами просто повезло.
По воспоминаниям сидельцев ГУЛАГа, по 30 человек в такие купе набивали, там не забалуешь.
И не на одну ночь.
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28.09.2022 07:34 Ответить
Я - в декабре 1983. Первая ночь (или даже две ночи, уже не помню) - Киев-Ленинград, таки было с комфортом; последняя ночь - Ленинград-Таллин (тогда еще с одним "н"), уже похуже.
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28.09.2022 08:29 Ответить
Понял.
У меня две ночи, без пересадок, Казань - Волгоград.
Трезвых на весь эшелон было двое - я и машинист
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28.09.2022 08:40 Ответить
До Ленингнрада ехал большой эшелон, в Ленинграде нас разделили. Мы переехали на метро на другой вокзал, и оттуда - уже на поезд до .Таллина. Как ни странно, пьяных было мало. Я запомнил, что проводница содрадала с каждого по рублю "на чай" (в советское время чай в поездах стоил где-то 10 или 20 копеек), но потом чай для нас был неограниченно - сами подходили и наливали.
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28.09.2022 10:19 Ответить
Не, с нас проводница не драла.
Драли её.
С нами ехали три офицера, все двое суток они провели в её купе. Они загнули её через стол лицом к окну, и её здоровенная белая задница торчала в сторону прохода, а они периодически менялись, меланхолично вколачивая в неё жизнь с тыла. Они даже дверь не закрывали, настолько были все пьяны. Отвлекались они только для того, чтобы проводника могла достать очередную бутылку водки, которую она задвигала нашему брату по 25 при её цене около 4-ёх.
Это единственное, что мне запомнилось из той поездки. Всё остальное было серо, уныло и однообразно. Вокруг все были настолько "в стёкла", что даже драк не было.
Я сам не святой, просто в тот период очень интенсивно занимался спортом и те два дня использовал на отсыпание и отъедание.
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28.09.2022 18:07 Ответить
Если не секрет, что эта была за часть - не номер, а по сути? Я служил в военно- строительной части, с нами в вагоне ехал прапорщик с 2 или 3 солдатиками (сейчас думаю, что это были хлопцы из коммендантского взвода), но в вагоне был порядок. Нас даже заставили вымыть пол.
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28.09.2022 18:17 Ответить
73420 г. Волжский Волгоградской области.
Учебный полк инженерных войск.
Меня, как единственного трезвого, старший из них по званию, капитан, заплетающимся языком назначил командиром взвода, то есть, вагона, сказав, что должность эта офицерская. Видимо хотел вызвать инициативу с моей стороны. Сам он, как выяснилось в последствии, оказался замполитом нашего водолазного батальона. Так вот он тоже высказал требования помыть заблёванные полы. Заставить нас что-то сделать было бы опрометчиво с его стороны. Во первых, Казань уже тогда имела печальную славу города гопников и бандитов, а во вторых, в нас ещё не было того священного ужаса перед старшими по званию, которые выдрессировали в учебке. Так мы и ехали в этом бардаке.
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28.09.2022 18:41 Ответить
По-любому, ааши оыицеры - ребята крепкие, если их хватило на 2 суток такого времяпровождения, а потом еще предстать перед начальством в здравом уме и твердой памяти.
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28.09.2022 18:20 Ответить
Ну как крепкие.
Молодые мы все были такие, а им было по 25-30 лет.
А насчёт предстать в здравом уме и твёрдой памяти...
Это не про советскую армию.
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28.09.2022 18:43 Ответить
Я думал ДМБ это стёб. Оказывается нифига не стёб - документальный фильм.
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28.09.2022 01:24 Ответить
А вы в курсе кто сценарист фильма ДМБ?
Если нет, то наверное очень удивитесь... Известный фашист и нацист Иван Охлобыстин!
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28.09.2022 03:11 Ответить
Человек стал знаменитостью. Эталоном трусливого русского.
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28.09.2022 02:20 Ответить
Промовець у цьому відео вимовляє букву "г" лише зрідка твердо - по-російськи, але частіше м'яко - як по-українськи.
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28.09.2022 02:43 Ответить
Кубань, Ростовщина, Ставропілля. Там досі на кацапському багато людей так розмовляють
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28.09.2022 03:13 Ответить
Масковити вивозили Українців багато у певний час то манкуртів там валом.
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28.09.2022 10:05 Ответить
На Росии тюрьма - единственное место, где можно оставаться свободным
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28.09.2022 05:37 Ответить
Ні.
Там швабри й іньші знущання. Ви погано знаєте рашиську в'язницю, подивіться гулаг.нет
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28.09.2022 10:06 Ответить
Командир кацапів нічого не знає...
Якби ці барани мали розум,то здогадалися б,що їх ведуть на убій.
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28.09.2022 05:44 Ответить
Цей біомусор дуже "вумний" і йому підготовка не потрібна. Потрібно зарання видати ім чорні мішки с бірками і адресами , а лучше АДА
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28.09.2022 06:13 Ответить
....... може путло таким чином хоче очистити кацапську націю від усякого непотрібу? хоча...там усі - непотріб
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28.09.2022 06:37 Ответить
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28.09.2022 07:38 Ответить
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28.09.2022 08:14 Ответить
 
 